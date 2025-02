L'aéroport La Réunion Roland Garros affiche un trafic stable en 2024

L’aéroport La Réunion Roland Garros a accueilli 2 712 095 passagers en 2024, chiffre en augmentation d’environ 0,8% par rapport à l’année précédente.Le trafic est resté quasiment stable sur l’axe métropole - Réunion , principale composante de l’activité de l’aéroport (près de 1,6 million de passagers). Le trafic régional a légèrement diminué, avec des évolutions contrastées : progression entre La Réunion et Maurice, baisses sur Madagascar, l’Afrique du Sud et Mayotte.Le passage du cyclone Chido a entraîné la fermeture de l’aéroport de Mayotte à partir du 14 décembre et l’arrêt des liaisons commerciales régulières jusqu’à la fin de l’année. L’année 2024 a également été marquée par la suspension par Air Austral de la liaison Saint-Denis–Moroni (Comores) en février et celle des vols Saint-Denis–Mahé (Seychelles) en avril.Air Seychelles a rétabli une liaison temporaire entre La Réunion et l’archipel en fin d’année, pour les vacances scolaires de l’été austral.La ligne Saint-Denis–Bangkok a pour sa part enregistré une forte progression de sa fréquentation (+45%) en 2024, grâce à l’augmentation des capacités de sièges d’Air Austral à partir de mai.