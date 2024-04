Une nouvelle expérience de l’arrivée à La Réunion

Moteur du développement économique local, l’Aéroport La Réunion Roland Garros soutient actuellement plus de 18 000 emplois, contribuant au PIB réunionnais à hauteur de 4 %. La croissance prévue du trafic aérien jusqu’en 2030 renforcera cette empreinte positive, créant ainsi plus de 1000 emplois. Malgré la crise sanitaire, le projet de la nouvelle aérogare a injecté 65 millions d’euros dans l’économie locale, générant plus d’une centaine d’emplois entre 2021 et 2024.



Dans un contexte d’adaptation au changement climatique, les aéroports d’outre-mer jouent un rôle crucial. Le principe de la ventilation naturelle a pour vocation de réduire les coûts énergétiques liés à l’emploi de la climatisation, et dans ce contexte, réaffirme l’expertise réunionnaise et française en matière de construction durable et bioclimatique. La nouvelle aérogare arrivée de l’Aéroport La Réunion Roland Garros symbolise l’excellence aéroportuaire française et européenne dans l’océan Indien, et démontre l’engagement de La Réunion dans la transition vers un avenir plus durable.