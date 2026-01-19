Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation

Accueillir la demande croissante du trafic en continuant d’améliorer notre hospitalité, tout en assurant des retombées économiques positives au territoire et le minimum d’externalités négatives à nos voisins, tel est notre engagement pour demain.

Par ailleurs, lea été distingué par le Prix Versailles parmi les « plus beaux aéroports du monde en 2025 », avec une mention spéciale pour l’intérieur.L’expérience passager s’y enrichit grâce à plusieurs nouveautés :- uninédit en Europe pour l’enregistrement et l’embarquement, respectueux des données personnelles ;- unavec restauration chaude et un nouveau salon international de plus de 600 m², offrant confort et fluidité ;- uncentralisant la gestion de l’aéroport 24h/24 et 7j/7.Avecimplantées sur le site et 4 680 emplois directs, l’aéroport génère un impact économique de 1,35 milliard d'euros, soit 0,7 % du PIB régional. La consommation touristique des passagers représente à elle seule 867 M€, soit 102 € par visiteur et par jour.Engagé dans le territoire, AMP organisera pour la, le 12 février, son, proposant plus d’une centaine de postes pour la saison estivale. Julien Coffinier, président du directoire, résume : "