Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation

Avec 11,28 millions de passagers accueillis, l’aéroport Marseille Provence confirme sa place de deuxième plateforme française en région - Photo : Aéroport Marseille Provence
L'aéroport Marseille Provence (AMP) a présenté son bilan 2025, illustrant sa stratégie de « grandir sans grossir ».
Avec 11,28 millions de passagers accueillis, l’aéroport confirme sa place de deuxième plateforme française en région, tout en réduisant légèrement le nombre de mouvements d’avions (-1,1%).
Une évolution qui reflète une politique de croissance raisonnée, portée par des avions plus grands et mieux remplis : 129 passagers en moyenne par vol, contre 126 en 2024.
Le trafic international continue de tirer la croissance (+3,9%), avec des destinations en plein développement vers l’Afrique du Nord (+4,6%) et de nouvelles liaisons vers le Cap-Vert, l’Égypte, le Sénégal ou l’Arabie Saoudite.
L’aéroport renforce ainsi son rôle clé pour les déplacements familiaux, un voyageur sur trois empruntant ses lignes pour retrouver ses proches. Cet hiver, Funchal, Médine, Le Caire, Dakhla et Praia viennent compléter le réseau de destinations.
Le fret aérien suit cette dynamique avec un record de 62 195 tonnes transportées (+4,4 %), porté par la ligne directe vers Shanghai inaugurée en 2024.
Avec 11,28 millions de passagers accueillis, l’aéroport confirme sa place de deuxième plateforme française en région, tout en réduisant légèrement le nombre de mouvements d’avions (-1,1%).
Une évolution qui reflète une politique de croissance raisonnée, portée par des avions plus grands et mieux remplis : 129 passagers en moyenne par vol, contre 126 en 2024.
Le trafic international continue de tirer la croissance (+3,9%), avec des destinations en plein développement vers l’Afrique du Nord (+4,6%) et de nouvelles liaisons vers le Cap-Vert, l’Égypte, le Sénégal ou l’Arabie Saoudite.
L’aéroport renforce ainsi son rôle clé pour les déplacements familiaux, un voyageur sur trois empruntant ses lignes pour retrouver ses proches. Cet hiver, Funchal, Médine, Le Caire, Dakhla et Praia viennent compléter le réseau de destinations.
Le fret aérien suit cette dynamique avec un record de 62 195 tonnes transportées (+4,4 %), porté par la ligne directe vers Shanghai inaugurée en 2024.
Aéroport Marseille Provence : un terminal primé et des services innovants
Autres articles
-
Décarbonation, immobilier : l'aéroport Marseille - Provence joue la carte de la diversification
-
Anne-Sophie Cochelin nommée secrétaire générale d’Aéroport Marseille Provence
-
Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
-
Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits
-
L’Aéroport Marseille Provence dévoile sa nouvelle identité de marque
Par ailleurs, le Terminal 1 d’AMP a été distingué par le Prix Versailles parmi les « plus beaux aéroports du monde en 2025 », avec une mention spéciale pour l’intérieur.
L’expérience passager s’y enrichit grâce à plusieurs nouveautés :
- un service biométrique inédit en Europe pour l’enregistrement et l’embarquement, respectueux des données personnelles ;
- un food court avec restauration chaude et un nouveau salon international de plus de 600 m², offrant confort et fluidité ;
- un centre de contrôle opérationnel centralisant la gestion de l’aéroport 24h/24 et 7j/7.
Avec 139 entreprises implantées sur le site et 4 680 emplois directs, l’aéroport génère un impact économique de 1,35 milliard d'euros, soit 0,7 % du PIB régional. La consommation touristique des passagers représente à elle seule 867 M€, soit 102 € par visiteur et par jour.
Engagé dans le territoire, AMP organisera pour la troisième année consécutive, le 12 février, son forum de l’emploi, proposant plus d’une centaine de postes pour la saison estivale.
Julien Coffinier, président du directoire, résume : "Accueillir la demande croissante du trafic en continuant d’améliorer notre hospitalité, tout en assurant des retombées économiques positives au territoire et le minimum d’externalités négatives à nos voisins, tel est notre engagement pour demain."
L’expérience passager s’y enrichit grâce à plusieurs nouveautés :
- un service biométrique inédit en Europe pour l’enregistrement et l’embarquement, respectueux des données personnelles ;
- un food court avec restauration chaude et un nouveau salon international de plus de 600 m², offrant confort et fluidité ;
- un centre de contrôle opérationnel centralisant la gestion de l’aéroport 24h/24 et 7j/7.
Avec 139 entreprises implantées sur le site et 4 680 emplois directs, l’aéroport génère un impact économique de 1,35 milliard d'euros, soit 0,7 % du PIB régional. La consommation touristique des passagers représente à elle seule 867 M€, soit 102 € par visiteur et par jour.
Engagé dans le territoire, AMP organisera pour la troisième année consécutive, le 12 février, son forum de l’emploi, proposant plus d’une centaine de postes pour la saison estivale.
Julien Coffinier, président du directoire, résume : "Accueillir la demande croissante du trafic en continuant d’améliorer notre hospitalité, tout en assurant des retombées économiques positives au territoire et le minimum d’externalités négatives à nos voisins, tel est notre engagement pour demain."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille