RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations

Jean-Pol poursuit : « Resaneo permet à ses agences de bénéficier d’informations exclusives pour leur simplifier encore plus la vente.



Travel Connect : Cette exclusivité technologique et commerciale permet à l’agence de réserver des vols, ainsi que du train, avec des connexions jusqu’alors impossibles entre deux transporteurs qui n’ont pas forcément d’accord Interline. Resaneo garantit qu’en cas de défaillance d’un des transporteurs, les clients seront pris en charge selon les conditions les plus avantageuses possibles.

Offre rail très complète : Quasiment toute l’offre rail France est accessible. TGV, Intercités et Ouigo et vers/depuis l’étranger avec Trenitalia, Thalys, Eurostar, Renfe… Avec l’accès aux plans cabines pour choisir son emplacement. Et pour le rail nous avons également mis en place notre Travel Connect.

Calendrier des vols directs : Avec cet outil, fini les trop nombreuses recherches pour trouver les bons jours de rotations. Accédez instantanément aux différents jours des vols directs partout dans le monde.

Assistance aéroport facilitée : Un formulaire simple, exhaustif et accessible permet de renseigner les besoins spécifiques du client pas à pas et sans risque d’oublier le moindre détail. Nous traitons toutes les demandes particulières, du transport d’animaux au sac de golf en passant par la demande fauteuil roulant et la planche de surf. Nous envoyons et gérons chaque demande pour l’agence.

Informations bagages : Dès le choix du trajet, visualisez les dimensions et le poids des bagages. Resaneo met également à la disposition des agences toutes les informations, compagnie par compagnie, des bagages en cabine et en soute.

Un SAV situé 100 % en France : Nos Travel Angels sont à votre écoute. Leur disponibilité, leur expertise et leur vitesse de décroché n’est plus à démontrer. »

