RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations

Servir au mieux les agences est la priorité de notre engagement
Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo explique : « Nous mettons notre expertise au service des agences de voyages depuis 2012. Bientôt 14 ans d’étroite collaboration avec les professionnels du voyage nous permet d’offrir des services exclusifs et de les améliorer en permanence. Et pour y parvenir nous avons renforcé notre team de Travel angels sur le plateau de Lyon, ces derniers sont toujours dirigés d’une main de maître par Aurélie, la Directrice des opérations. De plus, nous avons étoffé notre équipe d’Account managers dont Marion Strino vient de prendre la tête. Vous n’êtes pas sans savoir que la technologie est omniprésente et efficiente en raison de la synergie entre les différentes sociétés du groupe Penguin World. Pour autant, les relations humaines sont également primordiales à nos yeux, d’où ces embauches ou évolutions en notre sein.
Les bonnes raisons de choisir Resaneo
Une interface ultra-simple : Resaneo vous offre un comparateur et un système de réservation multimodal permettant de vendre aussi bien du vol que du train.
Gain de temps : Vous bénéficiez du choix entre le trajet le plus rapide, le prix le plus intéressant, notre recommandation et bien sûr, toutes les possibilités existantes sur votre demande.
Indication de consommation CO2 : Sur la plupart des vols, notre calculateur indique les rejets de CO2 générés.
Une remontée comptable automatisée : Plus besoin de ressaisir les données, elles sont automatiquement importées dans la très grande majorité des logiciels de compta pros.
Filtrage optimal : Pour optimiser le résultat de recherche, vous pouvez filtrer votre demande par route, par tarif, par durée, par nombre d’escales et par trajet.
Clarté des documents de voyage : Vous recevez un document de voyage personnalisé, avec votre logo et à vos couleurs. Il comprend le moins possible de langage codé afin d’être clair, net et compréhensible par tout un chacun. Les noms des villes et les destinations sont clairement mentionnés, le poids des bagages est exprimé en Kg… »
Des informations et des services exclusifs
Jean-Pol poursuit : « Resaneo permet à ses agences de bénéficier d’informations exclusives pour leur simplifier encore plus la vente.
Travel Connect : Cette exclusivité technologique et commerciale permet à l’agence de réserver des vols, ainsi que du train, avec des connexions jusqu’alors impossibles entre deux transporteurs qui n’ont pas forcément d’accord Interline. Resaneo garantit qu’en cas de défaillance d’un des transporteurs, les clients seront pris en charge selon les conditions les plus avantageuses possibles.
Offre rail très complète : Quasiment toute l’offre rail France est accessible. TGV, Intercités et Ouigo et vers/depuis l’étranger avec Trenitalia, Thalys, Eurostar, Renfe… Avec l’accès aux plans cabines pour choisir son emplacement. Et pour le rail nous avons également mis en place notre Travel Connect.
Calendrier des vols directs : Avec cet outil, fini les trop nombreuses recherches pour trouver les bons jours de rotations. Accédez instantanément aux différents jours des vols directs partout dans le monde.
Assistance aéroport facilitée : Un formulaire simple, exhaustif et accessible permet de renseigner les besoins spécifiques du client pas à pas et sans risque d’oublier le moindre détail. Nous traitons toutes les demandes particulières, du transport d’animaux au sac de golf en passant par la demande fauteuil roulant et la planche de surf. Nous envoyons et gérons chaque demande pour l’agence.
Informations bagages : Dès le choix du trajet, visualisez les dimensions et le poids des bagages. Resaneo met également à la disposition des agences toutes les informations, compagnie par compagnie, des bagages en cabine et en soute.
Un SAV situé 100 % en France : Nos Travel Angels sont à votre écoute. Leur disponibilité, leur expertise et leur vitesse de décroché n’est plus à démontrer. »
Innovation avec TripMaker et transparence de l’information
Jean-Pol conclut : « Resaneo ne cache pas d’informations à ses agences. Les grilles de frais sont visibles sur le site, les informations bagages pour toutes les compagnies également, ainsi que de nombreuses autres astuces indispensables au quotidien de l’agent de voyage.
Et je garde le meilleur pour la fin bien évidemment. En effet, la grande nouveauté de 2026, avec TripMaker, issu du partenariat entre notre société et nos amis de Teldar Travel. Une solution qui nous était demandée depuis un bon moment et qui permet aux agences de proposer du vol+hôtel et du train+hôtel dans un cadre sécurisé. Avec TripMaker, il ne s’agit pas seulement de prestations de transport et d’hébergement, c’est une offre de service afin d’accompagner les voyageurs tout au long de leur périple. Le premier mois complet vient de s’achever et nous comprenons pourquoi la solution était tant attendue. Je pense que 2026 sera un bon cru si nous continuons sur un rythme similaire ».
