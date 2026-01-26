TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations


L’un des mantras de RESANEO, faciliter la vie des agents de voyages avec des innovations, des améliorations et des exclusivités. Jean-Pol Leclercq nous rappelle comment lui et ses équipes font pour y parvenir.


Rédigé par le Lundi 2 Février 2026

Servir au mieux les agences est la priorité de notre engagement

© Canva Resaneo
© Canva Resaneo
Agencia Catalana de Turisme
Jean-Pol Leclercq, Directeur des ventes de Resaneo explique : « Nous mettons notre expertise au service des agences de voyages depuis 2012. Bientôt 14 ans d’étroite collaboration avec les professionnels du voyage nous permet d’offrir des services exclusifs et de les améliorer en permanence. Et pour y parvenir nous avons renforcé notre team de Travel angels sur le plateau de Lyon, ces derniers sont toujours dirigés d’une main de maître par Aurélie, la Directrice des opérations. De plus, nous avons étoffé notre équipe d’Account managers dont Marion Strino vient de prendre la tête. Vous n’êtes pas sans savoir que la technologie est omniprésente et efficiente en raison de la synergie entre les différentes sociétés du groupe Penguin World. Pour autant, les relations humaines sont également primordiales à nos yeux, d’où ces embauches ou évolutions en notre sein.

Les bonnes raisons de choisir Resaneo

Une interface ultra-simple : Resaneo vous offre un comparateur et un système de réservation multimodal permettant de vendre aussi bien du vol que du train.
Gain de temps : Vous bénéficiez du choix entre le trajet le plus rapide, le prix le plus intéressant, notre recommandation et bien sûr, toutes les possibilités existantes sur votre demande.
Indication de consommation CO2 : Sur la plupart des vols, notre calculateur indique les rejets de CO2 générés.
Une remontée comptable automatisée : Plus besoin de ressaisir les données, elles sont automatiquement importées dans la très grande majorité des logiciels de compta pros.
Filtrage optimal : Pour optimiser le résultat de recherche, vous pouvez filtrer votre demande par route, par tarif, par durée, par nombre d’escales et par trajet.
Clarté des documents de voyage : Vous recevez un document de voyage personnalisé, avec votre logo et à vos couleurs. Il comprend le moins possible de langage codé afin d’être clair, net et compréhensible par tout un chacun. Les noms des villes et les destinations sont clairement mentionnés, le poids des bagages est exprimé en Kg… »

Des informations et des services exclusifs

Jean-Pol poursuit : « Resaneo permet à ses agences de bénéficier d’informations exclusives pour leur simplifier encore plus la vente.

Travel Connect : Cette exclusivité technologique et commerciale permet à l’agence de réserver des vols, ainsi que du train, avec des connexions jusqu’alors impossibles entre deux transporteurs qui n’ont pas forcément d’accord Interline. Resaneo garantit qu’en cas de défaillance d’un des transporteurs, les clients seront pris en charge selon les conditions les plus avantageuses possibles.
Offre rail très complète : Quasiment toute l’offre rail France est accessible. TGV, Intercités et Ouigo et vers/depuis l’étranger avec Trenitalia, Thalys, Eurostar, Renfe… Avec l’accès aux plans cabines pour choisir son emplacement. Et pour le rail nous avons également mis en place notre Travel Connect.
Calendrier des vols directs : Avec cet outil, fini les trop nombreuses recherches pour trouver les bons jours de rotations. Accédez instantanément aux différents jours des vols directs partout dans le monde.
Assistance aéroport facilitée : Un formulaire simple, exhaustif et accessible permet de renseigner les besoins spécifiques du client pas à pas et sans risque d’oublier le moindre détail. Nous traitons toutes les demandes particulières, du transport d’animaux au sac de golf en passant par la demande fauteuil roulant et la planche de surf. Nous envoyons et gérons chaque demande pour l’agence.
Informations bagages : Dès le choix du trajet, visualisez les dimensions et le poids des bagages. Resaneo met également à la disposition des agences toutes les informations, compagnie par compagnie, des bagages en cabine et en soute.
Un SAV situé 100 % en France : Nos Travel Angels sont à votre écoute. Leur disponibilité, leur expertise et leur vitesse de décroché n’est plus à démontrer. »

Innovation avec TripMaker et transparence de l’information

Jean-Pol conclut : « Resaneo ne cache pas d’informations à ses agences. Les grilles de frais sont visibles sur le site, les informations bagages pour toutes les compagnies également, ainsi que de nombreuses autres astuces indispensables au quotidien de l’agent de voyage.

Et je garde le meilleur pour la fin bien évidemment. En effet, la grande nouveauté de 2026, avec TripMaker, issu du partenariat entre notre société et nos amis de Teldar Travel. Une solution qui nous était demandée depuis un bon moment et qui permet aux agences de proposer du vol+hôtel et du train+hôtel dans un cadre sécurisé. Avec TripMaker, il ne s’agit pas seulement de prestations de transport et d’hébergement, c’est une offre de service afin d’accompagner les voyageurs tout au long de leur périple. Le premier mois complet vient de s’achever et nous comprenons pourquoi la solution était tant attendue. Je pense que 2026 sera un bon cru si nous continuons sur un rythme similaire ».

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations
Contactez-nous au 0892 49 41 41
Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

Suivez-nous :
fr.resaneo.com

facebook linkedin twitterinstagram


Lu 208 fois

Tags : Resaneo
Notez
Mondial Tourisme

Brand news AirMaG

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations
L’un des mantras de RESANEO, faciliter la vie des agents de voyages avec des innovations, des...
Dernière heure

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Outre-mer : taxes, coûts, infrastructures… pourquoi l’aérien est à la peine ? [ABO]

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Agents de voyages : comment mieux vendre l’assurance ? [ABO]

Emploi, salaires, attractivité : où en est le tourisme depuis le Covid ?

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?

Vente de voyages : demain, tous travel planners ?
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination

Vers un tourisme inclusif et durable pour Tahiti Et Ses Îles : les fondations posées pour l’avenir de la destination
Production

Production

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026
AirMaG

AirMaG

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations

RESANEO : l’alliance de la sérénité et des innovations
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex

L’Open Package SpeedMedia pour monter vos offres Flex
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026

La croisière en catamaran CATLANTE : le produit de l’été 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc

Formation agences : Myriam Tord ajoute une nouvelle corde à son arc
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias