Transavia France fait évoluer son tarif Max avec plus de flexibilité le jour du départ

Le dispositif concerne notamment les liaisons entre, dont Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Porto, Lisbonne, Madrid, Barcelone, Berlin ou Milan.Il s’adresse en particulier aux passagers effectuant des allers-retours dans la journée, en leur permettant d’adapter leurs horaires en fonction de leurs contraintes.Cette évolution du tarif Max s’applique à toutes les réservations effectuées à partir du