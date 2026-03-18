Transavia France fait évoluer son tarif Max avec plus de flexibilité le jour du départ

Le dispositif concerne notamment les liaisons entre Paris et plusieurs destinations françaises et européennes - DepositPhotos.com, Pavel1964
Transavia France permet désormais aux passagers éligibles de modifier leur vol le jour même, sur une même destination, sans frais.
La nouvelle fonctionnalité permet de choisir un vol plus tôt ou plus tard dans la journée, pour une même destination, entre 30 heures et une heure avant le départ initial, sans frais supplémentaires ni ajustement tarifaire.
Les modifications peuvent être effectuées via l’espace « Mon Transavia » sur le site ou l’application mobile.
Dans un second temps, cette possibilité sera également accessible à l’aéroport, sur les bornes libre-service ou aux comptoirs de dépose-bagages.
Les options associées au billet (bagages, services) sont automatiquement transférées sur le nouveau vol. Si le siège initial n’est plus disponible, un autre peut être sélectionné lors du nouvel enregistrement.
Cette flexibilité est incluse pour les passagers ayant choisi le tarif Max, ainsi que pour les membres disposant d’un statut Ultimate et supérieur du programme Flying Blue.
La nouvelle fonctionnalité permet de choisir un vol plus tôt ou plus tard dans la journée, pour une même destination, entre 30 heures et une heure avant le départ initial, sans frais supplémentaires ni ajustement tarifaire.
Les modifications peuvent être effectuées via l’espace « Mon Transavia » sur le site ou l’application mobile.
Dans un second temps, cette possibilité sera également accessible à l’aéroport, sur les bornes libre-service ou aux comptoirs de dépose-bagages.
Les options associées au billet (bagages, services) sont automatiquement transférées sur le nouveau vol. Si le siège initial n’est plus disponible, un autre peut être sélectionné lors du nouvel enregistrement.
Cette flexibilité est incluse pour les passagers ayant choisi le tarif Max, ainsi que pour les membres disposant d’un statut Ultimate et supérieur du programme Flying Blue.
Une fonctionnalité ciblant les voyageurs fréquents
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Le dispositif concerne notamment les liaisons entre Paris et plusieurs destinations françaises et européennes, dont Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Porto, Lisbonne, Madrid, Barcelone, Berlin ou Milan.
Il s’adresse en particulier aux passagers effectuant des allers-retours dans la journée, en leur permettant d’adapter leurs horaires en fonction de leurs contraintes.
Cette évolution du tarif Max s’applique à toutes les réservations effectuées à partir du 18 mars 2026.
A lire aussi : A Paris Orly, Transavia se prépare à la grande bascule
Il s’adresse en particulier aux passagers effectuant des allers-retours dans la journée, en leur permettant d’adapter leurs horaires en fonction de leurs contraintes.
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