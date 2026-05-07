J.-F. Rial (Voyageurs du Monde) : "Nous lançons vraiment la marque à l'international !"

" C’est assez moyen, sans être catastrophique. Nous sommes sur une tendance moins mauvaise que celle de nos confrères. Ce que je ressens, c’est que le BtoB accélère considérablement le phénomène de ralentissement des ventes : quand nous sommes à -10 %, eux sont à -30 %.



Mai démarre très mal. Je pense que la reprise de l’activité n’aura pas lieu avant l’été. Selon moi, l’été est compromis, il sera très moyen.



Je ne suis pas vraiment inquiet pour la suite, car soit un accord de paix sera signé dans le mois qui vient et cela repartira, sans pour autant compenser totalement le manque à gagner, soit il n’y en aura pas et les clients s’adapteront. Ils composeront avec le conflit et ses conséquences.



L’année 2026 sera sans doute moins bonne que les précédentes, mais nous sommes solides financièrement. Nous n’avons pas de dette et nous disposons de fonds propres.



Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter. D’ailleurs, nous n’envisageons absolument pas le chômage partiel ", conclut un dirigeant serein.



À noter que les États-Unis, qui figuraient en tête de liste des destinations les plus vendues par l’opérateur au sortir de la crise sanitaire, limitent la casse ces dernières semaines.



Si le pays n’est pas une destination refuge, la saignée semble jugulée : la baisse n’est plus de 70 %, comme elle a pu l’être par le passé, mais tourne désormais autour de 20 %.



Comme quoi les clients ne sont pas rancuniers et s’adaptent très vite aux crises, qu’elles soient politiques, géopolitiques ou économiques.