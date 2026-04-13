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Voyageurs du Monde : les voyages sur-mesure et d’aventure ont tiré la croissance en 2025

Le Groupe dévoile ses résultats et les perspectives pour 2026


Porté par le dynamisme du sur-mesure et de l’aventure, Voyageurs du Monde affiche en 2025 une croissance solide avec un chiffre d’affaires de 785 M€, malgré un léger ralentissement des voyages à vélo et un résultat net freiné par des éléments financiers. Le groupe aborde 2026 avec des ambitions d’expansion européenne, mais reste sous pression face aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, susceptibles de peser sur la demande, les marges et ses perspectives de croissance.


Rédigé par le Mercredi 15 Avril 2026 à 08:10

En 2025, Voyageurs du Monde a réalisé un chiffre d’affaires de 785 M€, porté principalement par les segments du sur-mesure (+6,4%) et de l’aventure (+8,8%) - DepositPhotos.com, mihtiander
En 2025, Voyageurs du Monde a réalisé un chiffre d’affaires de 785 M€, porté principalement par les segments du sur-mesure (+6,4%) et de l’aventure (+8,8%) - DepositPhotos.com, mihtiander
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En 2025, le groupe Voyageurs du Monde* a réalisé un chiffre d’affaires de 785 millions d’euros, en hausse de 6,8%, porté principalement par les segments du sur-mesure (+6,4%) et de l’aventure (+8,8%), selon un communiqué.

Les voyages à vélo, quant à eux, ont marqué le pas après plusieurs années de hausse importante (+3,4% à périmètre constant).

A noter, "les premiers chiffres de vente prometteurs" pour l’activité sur-mesure suite à l'implantation du Groupe en Suisse Alémanique, tandis que la croissance s'avère très soutenue pour le segment "individuel" des voyages sur-mesure d'aventure.

Sur le plan financier, l’EBITDA progresse de 6,3% à 72,7 millions d’euros, tandis que le résultat net s’établit à 48,4 millions d’euros (+2%), pénalisé par une baisse des produits financiers.

Engagé sur les enjeux sociaux et environnementaux, le groupe a redistribué 20% de la richesse créée à ses salariés et poursuit ses actions pour compenser l’intégralité de ses émissions de CO₂.

Quels projets et perspectives pour 2026 et au-delà ?

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Pour 2026, et fort des premiers résultats positifs obtenus en Suisse Alémanique, Voyageurs du Monde prévoit une expansion en Allemagne et en Italie, puis "à partir de 2027 dans d’autres pays".

Par ailleurs, le Groupe envisage de proposer une offre de voyages d’aventure qui s’appuie sur toutes ses activités réceptives en France pour des clients étrangers. Il continue aussi d’étudier des opportunités de croissance externe sur ses métiers historiques.

Néanmoins, depuis fin février, le conflit au Moyen-Orient affecte directement son activité, à la fois pour les voyages à destination de la région - notamment en Jordanie, à Oman et aux Émirats Arabes Unis - mais également pour les clients dont l’itinéraire transite par la région.

"De manière plus globale, cette instabilité a généré une contraction sensible de la demande sur l’ensemble des destinations. Le Groupe suit attentivement l’évolution de la situation et en évalue les impacts potentiels sur son activité, tant en termes de chiffre d’affaires - annulations et ralentissement des inscriptions - que des marges, sous l’effet des coûts liés aux rapatriements et aux modifications de plans de vol", précise-t-il dans un communiqué.

Au 31 mars 2026, les départs acquis 2026 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2025 à la même date), sont en progression de 1,9%. Ils représentent 71% du chiffre d’affaires 2025. "Dans ces conditions et si le conflit devait se poursuivre durablement, l’impact sur l’activité entraînerait une baisse du chiffre d’affaires 2026 ainsi que des résultats".

* Le Groupe regroupe les marques de voyage sur-mesure Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, bynativ, Original Travel (UK) ; de voyage d’aventure Terres d’Aventure, Allibert Trekking, Nomade Aventure, KE Adventure Travel (UK) et de voyage à vélo EuroFun Touristik (AT), Loire Valley Travel, Radweg Reisen (DE), SE Tours (DE), Ruckenwind Reisen (DE).

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Tags : voyageurs du monde
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