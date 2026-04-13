Voyageurs du Monde : les voyages sur-mesure et d’aventure ont tiré la croissance en 2025

à partir de 2027 dans d’autres pays

De manière plus globale, cette instabilité a généré une contraction sensible de la demande sur l’ensemble des destinations. Le Groupe suit attentivement l’évolution de la situation et en évalue les impacts potentiels sur son activité, tant en termes de chiffre d’affaires - annulations et ralentissement des inscriptions - que des marges, sous l’effet des coûts liés aux rapatriements et aux modifications de plans de vol

Dans ces conditions et si le conflit devait se poursuivre durablement, l’impact sur l’activité entraînerait une baisse du chiffre d’affaires 2026 ainsi que des résultats