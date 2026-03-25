Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Visit Rio met en place des actions de suivi de la biodiversité marine - DepositPhotos.com, CeriBreeze
Visit Rio met en place des actions de suivi de la biodiversité marine, concernant les dauphins, les tortues et les baleines.
Ces programmes sont menés en partenariat avec des instituts de recherche et reposent sur l’observation de terrain, l’utilisation de technologies de suivi et l’analyse de données.
La présence saisonnière des baleines dans la baie de Guanabara, notamment au mois de juin, constitue un point d’observation identifié. Les dauphins sont également observés régulièrement sur plusieurs plages de la ville.
Ces programmes sont menés en partenariat avec des instituts de recherche et reposent sur l’observation de terrain, l’utilisation de technologies de suivi et l’analyse de données.
La présence saisonnière des baleines dans la baie de Guanabara, notamment au mois de juin, constitue un point d’observation identifié. Les dauphins sont également observés régulièrement sur plusieurs plages de la ville.
Des actions de restauration des plages et de sensibilisation
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En parallèle, des programmes de restauration du littoral sont déployés, avec des interventions portant sur la reconstitution de la végétation côtière, la limitation de l’érosion et l’organisation d’actions de nettoyage.
Ces opérations visent à préserver les plages, qui constituent un élément central de l’offre touristique locale.
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