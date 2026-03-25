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Rio renforce ses actions de conservation marine et de restauration des plages

Visit Rio met en avant plusieurs projets visant à préserver le littoral et soutenir un tourisme durable


Visit Rio soutient plusieurs projets de conservation marine et de restauration des plages à Rio de Janeiro. Ces dispositifs reposent sur le suivi d’espèces marines comme les baleines, les dauphins et les tortues, ainsi que sur des actions de reconstitution des écosystèmes côtiers et de lutte contre l’érosion. L’objectif est de préserver la biodiversité du littoral tout en garantissant la qualité des plages, élément central de l’attractivité touristique de la destination.


Rédigé par le Mardi 19 Mai 2026 à 14:40

Visit Rio met en place des actions de suivi de la biodiversité marine - DepositPhotos.com, CeriBreeze
Visit Rio met en place des actions de suivi de la biodiversité marine - DepositPhotos.com, CeriBreeze
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Visit Rio met en place des actions de suivi de la biodiversité marine, concernant les dauphins, les tortues et les baleines.

Ces programmes sont menés en partenariat avec des instituts de recherche et reposent sur l’observation de terrain, l’utilisation de technologies de suivi et l’analyse de données.

La présence saisonnière des baleines dans la baie de Guanabara, notamment au mois de juin, constitue un point d’observation identifié. Les dauphins sont également observés régulièrement sur plusieurs plages de la ville.

Des actions de restauration des plages et de sensibilisation

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En parallèle, des programmes de restauration du littoral sont déployés, avec des interventions portant sur la reconstitution de la végétation côtière, la limitation de l’érosion et l’organisation d’actions de nettoyage.

Ces opérations visent à préserver les plages, qui constituent un élément central de l’offre touristique locale.

A lire aussi : Destination refuge : le Brésil, la valeur sûre de Barbara Roussel (Vidéo)

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Tags : bresil, rio
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