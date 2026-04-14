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Le Brésil enregistre une hausse de 20 % des touristes européens en un an

Près de 25 % de touristes français en plus


Porté par une stratégie marketing affinée et l’exploitation des données, le Brésil enregistre une nette progression de sa fréquentation européenne. Le marché français se distingue particulièrement, avec près de 25 % de visiteurs en plus en un an.


Rédigé par le Mardi 14 Avril 2026 à 15:00

Le Brésil enregistre une nette progression de sa fréquentation européenne - Depositphotos.com @marchello74
Le Brésil enregistre une nette progression de sa fréquentation européenne - Depositphotos.com @marchello74
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Un an après le lancement du bureau européen de promotion touristique Visit Brasil Office, basé à Lisbonne, les premiers résultats témoignent d’une dynamique positive pour la destination brésilienne sur le marché européen.

Selon les données communiquées par Embratur, le flux de voyageurs européens vers le Brésil a progressé d’environ 20 % sur la période.

Ce bureau, qui couvre neuf marchés prioritaires s’inscrit dans le cadre du Plan Brasis. Il repose sur une coopération entre Embratur, ApexBrasil et le Programme des Nations Unies pour le développement.

Parmi les marchés européens, la France enregistre une progression notable. En 2025, 293 008 touristes français ont visité le Brésil, contre 235 163 en 2024, soit une hausse de 24,6 %. Cette tendance se confirme début 2026, avec 63 257 arrivées sur les deux premiers mois de l’année (+8,64 % par rapport à la même période en 2025).

À l’échelle européenne, 1 771 902 visiteurs ont été enregistrés en 2025, en hausse de 19,54 % sur un an. Le début d’année 2026 s’inscrit dans la continuité, avec une progression de 18,55 % des arrivées sur le premier bimestre.

Une stratégie basée sur la donnée

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Pour soutenir cette croissance, le bureau de Lisbonne mise sur l’exploitation de l’intelligence des données.

Cette approche permet d’identifier les attentes spécifiques des clientèles européennes et d’ajuster les campagnes promotionnelles en conséquence, marché par marché.

En un an, les équipes ont mené 18 missions internationales, participé à 140 actions promotionnelles et organisé plus de 600 réunions avec des partenaires professionnels.

L’objectif est de renforcer la présence du Brésil sur les marchés prioritaires et de développer les opportunités commerciales.

Des marchés européens clés et des perspectives de croissance

Selon le Plan Brasis, l’Allemagne, la France, le Portugal, le Royaume-Uni et l’Espagne constituent des marchés essentiels pour la destination. D’autres pays, comme l’Italie, les Pays-Bas ou la Suisse, sont identifiés comme zones de croissance, tandis que la Belgique représente un marché d’opportunité, notamment en lien avec le développement de nouvelles liaisons aériennes.

Les perspectives pour 2026 restent orientées à la hausse. D’après les projections de GlobalData, la croissance du tourisme européen vers le Brésil devrait se poursuivre. Embratur entend notamment renforcer la connectivité aérienne et maintenir ses efforts en matière de promotion pour soutenir cette dynamique.


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Tags : bresil, visit brasil
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