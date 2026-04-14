Le Brésil enregistre une hausse de 20 % des touristes européens en un an

Selon le Plan Brasis, l’Allemagne, la France, le Portugal, le Royaume-Uni et l’Espagne constituent des marchés essentiels pour la destination. D’autres pays, comme l’Italie, les Pays-Bas ou la Suisse, sont identifiés comme zones de croissance, tandis que la Belgique représente un marché d’opportunité, notamment en lien avec le développement de nouvelles liaisons aériennes.



Les perspectives pour 2026 restent orientées à la hausse. D’après les projections de GlobalData, la croissance du tourisme européen vers le Brésil devrait se poursuivre. Embratur entend notamment renforcer la connectivité aérienne et maintenir ses efforts en matière de promotion pour soutenir cette dynamique.