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Destination refuge : le Brésil, la valeur sûre de Barbara Roussel (Vidéo)

Une série sur les "destinations refuge" à proposer à vos clients


Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, les agences de voyages ont dû affronter les rapatriements, puis les annulations, et doivent désormais faire preuve de réassurance… et d’imagination, alors que les clients désertent les points de vente. Le cessez-le-feu renouvelé n’a pas fait revenir les foules dans les agences. Nous vous proposons, dans cette série, de découvrir la destination refuge d’un agent de voyages, afin de vous inspirer ou, du moins, de vous donner quelques idées pour reprendre contact avec votre clientèle. Nous donnons aujourd’hui la parole à Barbara Roussel.


Rédigé par le Jeudi 23 Avril 2026 à 07:28

Le Brésil : "une destination idéale en été !" selon Barbara Roussel - Illustration IA
Le Brésil : "une destination idéale en été !" selon Barbara Roussel - Illustration IA
CroisiEurope
L’ambiance dans le secteur du voyage n’est pas vraiment au beau fixe.

Après avoir géré les rapatriements, les changements de vols, les surcharges carburant et désormais les annulations de vols, les agences font face... à l’absence de clients.

Ce n’est pas le cas partout, mais d’après de nombreux acteurs, les points de vente sont globalement calmes.

À tel point qu’une partie de la profession commence à tirer la langue, puisque selon un récent sondage des EDV, 18% des répondants affirmaient avoir un besoin immédiat de trésorerie et 14% évoquaient même de possibles licenciements.

Nous avons connu de meilleures périodes.

Et comme même Donald Trump ne sait pas comment va se terminer ce conflit, et qu’il cherche à s’en débarrasser sans trop de casse auprès de ses électeurs, nul ne sait vraiment comment tout cela va finir.

Nous vous proposons, en attendant que tout aille mieux et que Donald Trump trouve une parade pour mettre fin au conflit, de vous inspirer en découvrant la destination refuge d’une professionnelle du tourisme.

Après l’Île Maurice de Myriam Tord, la Tanzanie de Frédéric d’Hauthuille et l’Islande d’Eric Baetens, nous vous proposons d’embarquer avec Barbara Roussel, directrice de Voyages Couture.

La destination refuge propose : pays-continent, l’Amazonie et le Carnaval

Et pour ceux qui n’ont pas suivi les précédents épisodes, qu’est-ce qu’une destination refuge ?

C’est un pays ou une région du monde qui n’est pas concerné par les problématiques liées aux vols transitant par les hubs du Golfe, loin du chaos du monde et capable d’offrir un réel dépaysement.

Et si l’été rime pour certains avec farniente, la responsable marseillaise nous invite à découvrir une destination qui devrait plaire au plus grand nombre.

Tout le monde devrait s’y retrouver, des amoureux de la culture aux amateurs de gastronomie, en passant par les plages et les ambiances festives ou citadines.

Nous partons pour un pays dont la superficie représente près de 80% de celle de l’Europe, rien que ça !

Une partie de son territoire est totalement inhabitable, mais pas inhabitée, puisque près de 60% de ses 8,5 millions km² sont couverts par le poumon de notre planète, qui accueille près de 10% des espèces connues dans le monde.

C’est donc sans surprise que son nom provient de l’abondance d’un type de bois dont on tirait autrefois une teinture rouge, alors qu’au XVIe siècle, il se nommait Vera Cruz, ou Vraie Croix en français dans le texte.

Dernier indice : sa capitale, ultra-futuriste pour l’époque, a été construite en seulement quelques années.

Ses bâtiments monumentaux, devenus mythiques et touristiques, ont été conçus par Oscar Niemeyer, à la demande du président de la République de l’époque, qui voulait rééquilibrer le pouvoir politique et encourager le développement de l’intérieur du pays.

La traditionnelle page culturelle refermée, voici trois mots choisis par Barbara Roussel pour définir ce pays sans le citer : pays-continent, l’Amazonie et le Carnaval.

Le Brésil : "une destination idéale en été !"

Vous avez sans doute deviné, la destination refuge de la directrice de Voyages Couture, c’est bien sûr le Brésil.

Un pays qui tirerait son nom du pau-brasil (bois-brésil), ou pernambouc, un arbre que l’on retrouve principalement dans le nord-est du Brésil.

Et comme pour les autres destinations de notre série, l’un des premiers arguments, pour un agent de voyages, reste la connectivité aérienne.

"Il y a des vols directs depuis la France vers plusieurs villes comme São Paulo, Rio ou Salvador, des régions très différentes du pays. C’est aussi une destination idéale en été, notamment le Nordeste.

De plus, elle est parfaite que vous y alliez en famille, en couple ou entre amis. Bref, elle répond à pas mal de critères", nous confie Barbara Roussel.

Il faut dire que le Brésil a bien des atouts : ses grandes villes déroutantes, ses longues plages, son histoire et sa biodiversité. La destination devrait donc plaire à presque tous les types de voyageurs.

Il est possible d’y faire plusieurs voyages en un seul.

Pour son incontournable, l’agente de voyages nous invite à nous rendre dans le Nordeste, pour explorer les incroyables paysages des Lençóis Maranhenses.

"Ce sont des lagunes creusées dans les dunes qui offrent un phénomène naturel magnifique. Il n’est possible de les découvrir que de juin à octobre.

En été, c’est vraiment super, car ce n’est pas très touristique. Que ce soit en amoureux ou en famille, le décor est magique, avec en plus de petites pousadas (demeures de charme, ndlr)", nous détaille celle qui a éprouvé un véritable coup de cœur en visitant le Brésil.

Une destination qu’elle aime particulièrement vendre, forte de l’expertise acquise au fil d’une douzaine de voyages réalisés de l’autre côté de l’Atlantique.

France - Brésil : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?

✈ Programme de vols directs — Été 2026
Paris CDG
São Paulo GRU
Air France · LATAM · Fréquences hebdomadaires
3
vols aller / sem.
4
vols retour / sem.
2
compagnies
Compagnie :
AllerParis CDG → São Paulo Guarulhos
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Retour São Paulo Guarulhos → Paris CDG
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
AllerParis CDG → Rio de Janeiro Internacional
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Retour Rio de Janeiro → Paris CDG
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
AllerParis CDG → Fortaleza Pinto Martines
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Retour Fortaleza → Paris CDG
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
AllerParis CDG → Salvador de Bahia
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Retour Salvador de Bahia → Paris CDG
VolLuMaMeJeVeSaDi
Aucun vol pour cette compagnie
Programme valable été 2026 SourceResaneo

Voici un rapide guide pratique du Brésil

🇧🇷

République fédérative du Brésil

Amérique du Sud · Atlantique Sud · Juillet & Août

Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

⚠ Vigilance renforcée Zones à risques variables (MEAE)
🏙

Brasília — Capitale fédérale du Brésil Fondée en 1960 · 3,1 millions d'habitants · 215 millions d'habitants sur le territoire national · 5ème pays le plus grand du monde (8,5 M km²)

Monnaie

Devise officielle

Réal brésilien (BRL / R$)

1 euro vaut environ

5,50 R$

100 R$ ≈

18,20 €

Carte bancaire acceptée dans les villes · Prévoir du cash en zones rurales · Taux indicatif

Météo juillet — août

Rio / São Paulo

18 — 26 °C

Amazonie

26 — 34 °C

Pluies

Faibles au Sud

Hiver austral : saison sèche au Sud et au Nordeste

Amazonie : saison sèche — idéale pour la jungle

Excellente période pour visiter le Brésil

Régime politique & sécurité

🏛

République fédérale présidentielle

27 États fédérés · Capitale : Brasília · Indépendant depuis 1822

Vigilance renforcée sur l'ensemble du territoire

Criminalité élevée : éviter les favelas sans guide, sorties nocturnes isolées

Zones frontalières nord (Amazonie) : vigilance accrue

Précautions : ne pas exhiber objets de valeur, smartphones, appareils photo

SOURCE France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr

Formalités d'entrée

VISA

NON REQUIS

citoyens UE / France

Durée max. sans visa

90 jours

Sur une période de 180 jours

Passeport valide 6 mois minimum après l'entrée

Vaccination fièvre jaune obligatoire (zones à risque)

Billet retour & preuve d'hébergement recommandés

Langues parlées

Portugais

Langue officielle — unique en Amérique du Sud

Anglais

Zones touristiques des grandes villes

Espagnol

Compris mais peu parlé

180+ langues indigènes

Communautés autochtones (Amazonie)

Aéroports principaux

São Paulo–Guarulhos (GRU)

Principal hub international

Rio de Janeiro–Galeão (GIG)

2ème hub international

Brasília (BSB) · Manaus (MAO)

Capitale & porte d'entrée Amazonie

Se déplacer sur le territoire

Vols intérieurs

Indispensable (pays immense) · LATAM, Gol, Azul

🚌

Bus longue distance

Réseau dense, confortable entre villes

🚕

Uber / 99 (appli)

Privilégier aux taxis dans les grandes villes

Bateau fluvial

Incontournable en Amazonie (fleuve Amazone)

Sources : France Diplomatie (sécurité) · partir.com · voyageursdumonde.fr · lonelyplanet.fr · tierra-latina.com  —  Données indicatives, à vérifier avant le départ.




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Tags : barbara roussel, bresil, crise golfe
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