Destination refuge : le Brésil, la valeur sûre de Barbara Roussel (Vidéo)

Et pour ceux qui n’ont pas suivi les précédents épisodes, qu’est-ce qu’une destination refuge ?



C’est un pays ou une région du monde qui n’est pas concerné par les problématiques liées aux vols transitant par les hubs du Golfe, loin du chaos du monde et capable d’offrir un réel dépaysement.



Et si l’été rime pour certains avec farniente, la responsable marseillaise nous invite à découvrir une destination qui devrait plaire au plus grand nombre.



Tout le monde devrait s’y retrouver, des amoureux de la culture aux amateurs de gastronomie, en passant par les plages et les ambiances festives ou citadines.



Nous partons pour un pays dont la superficie représente près de 80% de celle de l’Europe, rien que ça !



Une partie de son territoire est totalement inhabitable, mais pas inhabitée, puisque près de 60% de ses 8,5 millions km² sont couverts par le poumon de notre planète, qui accueille près de 10% des espèces connues dans le monde.



C’est donc sans surprise que son nom provient de l’abondance d’un type de bois dont on tirait autrefois une teinture rouge, alors qu’au XVIe siècle, il se nommait Vera Cruz, ou Vraie Croix en français dans le texte.



Dernier indice : sa capitale, ultra-futuriste pour l’époque, a été construite en seulement quelques années.



Ses bâtiments monumentaux, devenus mythiques et touristiques, ont été conçus par Oscar Niemeyer, à la demande du président de la République de l’époque, qui voulait rééquilibrer le pouvoir politique et encourager le développement de l’intérieur du pays.



La traditionnelle page culturelle refermée, voici trois mots choisis par Barbara Roussel pour définir ce pays sans le citer : pays-continent, l’Amazonie et le Carnaval.