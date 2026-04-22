Destination refuge : le Brésil, la valeur sûre de Barbara Roussel (Vidéo)

Après avoir géré les rapatriements, les changements de vols, les surcharges carburant et désormais les annulations de vols, les agences font face... à l’absence de clients.
Ce n’est pas le cas partout, mais d’après de nombreux acteurs, les points de vente sont globalement calmes.
À tel point qu’une partie de la profession commence à tirer la langue, puisque selon un récent sondage des EDV, 18% des répondants affirmaient avoir un besoin immédiat de trésorerie et 14% évoquaient même de possibles licenciements.
Nous avons connu de meilleures périodes.
Et comme même Donald Trump ne sait pas comment va se terminer ce conflit, et qu’il cherche à s’en débarrasser sans trop de casse auprès de ses électeurs, nul ne sait vraiment comment tout cela va finir.
Nous vous proposons, en attendant que tout aille mieux et que Donald Trump trouve une parade pour mettre fin au conflit, de vous inspirer en découvrant la destination refuge d’une professionnelle du tourisme.
Après l’Île Maurice de Myriam Tord, la Tanzanie de Frédéric d’Hauthuille et l’Islande d’Eric Baetens, nous vous proposons d’embarquer avec Barbara Roussel, directrice de Voyages Couture.
La destination refuge propose : pays-continent, l’Amazonie et le Carnaval
C’est un pays ou une région du monde qui n’est pas concerné par les problématiques liées aux vols transitant par les hubs du Golfe, loin du chaos du monde et capable d’offrir un réel dépaysement.
Et si l’été rime pour certains avec farniente, la responsable marseillaise nous invite à découvrir une destination qui devrait plaire au plus grand nombre.
Tout le monde devrait s’y retrouver, des amoureux de la culture aux amateurs de gastronomie, en passant par les plages et les ambiances festives ou citadines.
Nous partons pour un pays dont la superficie représente près de 80% de celle de l’Europe, rien que ça !
Une partie de son territoire est totalement inhabitable, mais pas inhabitée, puisque près de 60% de ses 8,5 millions km² sont couverts par le poumon de notre planète, qui accueille près de 10% des espèces connues dans le monde.
C’est donc sans surprise que son nom provient de l’abondance d’un type de bois dont on tirait autrefois une teinture rouge, alors qu’au XVIe siècle, il se nommait Vera Cruz, ou Vraie Croix en français dans le texte.
Dernier indice : sa capitale, ultra-futuriste pour l’époque, a été construite en seulement quelques années.
Ses bâtiments monumentaux, devenus mythiques et touristiques, ont été conçus par Oscar Niemeyer, à la demande du président de la République de l’époque, qui voulait rééquilibrer le pouvoir politique et encourager le développement de l’intérieur du pays.
La traditionnelle page culturelle refermée, voici trois mots choisis par Barbara Roussel pour définir ce pays sans le citer : pays-continent, l’Amazonie et le Carnaval.
Le Brésil : "une destination idéale en été !"
Un pays qui tirerait son nom du pau-brasil (bois-brésil), ou pernambouc, un arbre que l’on retrouve principalement dans le nord-est du Brésil.
Et comme pour les autres destinations de notre série, l’un des premiers arguments, pour un agent de voyages, reste la connectivité aérienne.
"Il y a des vols directs depuis la France vers plusieurs villes comme São Paulo, Rio ou Salvador, des régions très différentes du pays. C’est aussi une destination idéale en été, notamment le Nordeste.
De plus, elle est parfaite que vous y alliez en famille, en couple ou entre amis. Bref, elle répond à pas mal de critères", nous confie Barbara Roussel.
Il faut dire que le Brésil a bien des atouts : ses grandes villes déroutantes, ses longues plages, son histoire et sa biodiversité. La destination devrait donc plaire à presque tous les types de voyageurs.
Il est possible d’y faire plusieurs voyages en un seul.
Pour son incontournable, l’agente de voyages nous invite à nous rendre dans le Nordeste, pour explorer les incroyables paysages des Lençóis Maranhenses.
"Ce sont des lagunes creusées dans les dunes qui offrent un phénomène naturel magnifique. Il n’est possible de les découvrir que de juin à octobre.
En été, c’est vraiment super, car ce n’est pas très touristique. Que ce soit en amoureux ou en famille, le décor est magique, avec en plus de petites pousadas (demeures de charme, ndlr)", nous détaille celle qui a éprouvé un véritable coup de cœur en visitant le Brésil.
Une destination qu’elle aime particulièrement vendre, forte de l’expertise acquise au fil d’une douzaine de voyages réalisés de l’autre côté de l’Atlantique.
France - Brésil : quelles sont les fréquences de vols selon Resaneo ?
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Voici un rapide guide pratique du Brésil
République fédérative du Brésil
Amérique du Sud · Atlantique Sud · Juillet & Août
Sécurité : source France Diplomatie — diplomatie.gouv.fr
Brasília — Capitale fédérale du Brésil Fondée en 1960 · 3,1 millions d'habitants · 215 millions d'habitants sur le territoire national · 5ème pays le plus grand du monde (8,5 M km²)
Monnaie
Devise officielle
Réal brésilien (BRL / R$)
1 euro vaut environ
5,50 R$
100 R$ ≈
18,20 €
Carte bancaire acceptée dans les villes · Prévoir du cash en zones rurales · Taux indicatif
Météo juillet — août
Rio / São Paulo
18 — 26 °C
Amazonie
26 — 34 °C
Pluies
Faibles au Sud
Hiver austral : saison sèche au Sud et au Nordeste
Amazonie : saison sèche — idéale pour la jungle
Excellente période pour visiter le Brésil
Régime politique & sécurité
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République fédérale présidentielle
27 États fédérés · Capitale : Brasília · Indépendant depuis 1822
Vigilance renforcée sur l'ensemble du territoire
Criminalité élevée : éviter les favelas sans guide, sorties nocturnes isolées
Zones frontalières nord (Amazonie) : vigilance accrue
Précautions : ne pas exhiber objets de valeur, smartphones, appareils photo
Formalités d'entrée
VISA
NON REQUIS
citoyens UE / France
Durée max. sans visa
90 jours
Sur une période de 180 jours
Passeport valide 6 mois minimum après l'entrée
Vaccination fièvre jaune obligatoire (zones à risque)
Billet retour & preuve d'hébergement recommandés
Langues parléesPortugais
Langue officielle — unique en Amérique du SudAnglais
Zones touristiques des grandes villesEspagnol
Compris mais peu parlé180+ langues indigènes
Communautés autochtones (Amazonie)
Aéroports principaux
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São Paulo–Guarulhos (GRU)
Principal hub international
✈
Rio de Janeiro–Galeão (GIG)
2ème hub international
✈
Brasília (BSB) · Manaus (MAO)
Capitale & porte d'entrée Amazonie
Se déplacer sur le territoire
Vols intérieurs
Indispensable (pays immense) · LATAM, Gol, Azul
Bus longue distance
Réseau dense, confortable entre villes
Uber / 99 (appli)
Privilégier aux taxis dans les grandes villes
Bateau fluvial
Incontournable en Amazonie (fleuve Amazone)
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