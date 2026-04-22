Le tourisme, je le connais de l'intérieur. Trente ans de terrain : agent de voyages, directeur commercial, intégrateur de systèmes GDS, concepteur de solutions de distribution, enseignant en MBA. Pas une vision théorique du secteur — une compréhension viscérale de ses contraintes, de ses acteurs et de ses angles morts.



Aujourd'hui, je dirige Travel Tech Factory, une société de conseil en technologie touristique basée à Aix-en-Provence, que j'ai fondée après avoir traversé de nombreuses strates de l'industrie. Notre philosophie tient en une phrase : si la solution existe, nous la connectons — si elle n'existe pas, nous la construisons.



Nous intervenons sur six axes complémentaires. D'abord structurer avant d'exécuter : pas d'actions sans vision claire, c'est le rôle de notre pôle advisory. Ensuite connecter sans rupture — GDS, NDC, agrégateurs, paiements — sans imposer de refonte là où l'existant peut tenir. Nous optimisons les parcours web pour transformer les visiteurs en acheteurs, et industrialisons la production de contenu pour que les équipes marketing ne dépendent plus de l'IT pour publier. Nous déployons également l'IA de manière gouvernée — entraînée sur des données métier, validée par les équipes, avec une traçabilité complète. Et pour le business travel, nous outillons la conformité et le pilotage en temps réel : workflows, approbations, reporting consolidé. Nos clients ne viennent pas chercher des rapports à mettre en tiroir. Ils viennent chercher des solutions qui fonctionnent, portées par des gens qui savent ce que c'est que de vendre un vol, d'intégrer un GDS à trois heures du matin ou de convaincre un comité de direction qu'il faut changer de cap.



Mon obsession du moment : l'IA conversationnelle appliquée à la distribution touristique. J'ai créé T'ai, un widget de réservation en langage naturel qui connecte en temps réel des dizaines de sources — vols, hôtels, rail, transferts — et engage le voyageur dans un dialogue qui ressemble à une conversation avec un conseiller expert, pas à un formulaire de recherche. L'IA prépare, l'humain décide. C'est ce que j'appelle de l'IA utile : pas de la démonstration, de la transaction.



Ce qui me différencie, ce n'est pas d'avoir suivi les évolutions du secteur — c'est de les avoir vécues de l'intérieur à chaque mutation majeure : l'arrivée d'internet dans les agences, la révolution NDC, l'essor des OTA, et maintenant le basculement vers les agents IA. À chaque fois, la question n'est pas "est-ce que ça va changer ?" mais "comment on en tire parti avant les autres ?"



Je crois profondément à trois choses : s'entourer des bonnes personnes plutôt que des bons CV, tester vite sans s'encombrer de certitudes prématurées, et garder les solutions simples et communicables — si vous ne pouvez pas l'expliquer en deux phrases, ce n'est pas encore prêt.



En dehors de Travel Tech Factory, j'interviens régulièrement à l'ESCAET (Aix-en-Provence) dans des programmes MBA tourisme, notamment sur les enjeux CRM et outils de distribution. Transmettre ce que j'ai appris en le pratiquant, c'est une forme de cohérence que je tiens à maintenir.



Je suis basé en Provence, près d'AIX. Je roule à vélo quand la tête est trop pleine, et je joue au padel quand elle l'est encore plus.



Si vous travaillez dans le voyage et que vous cherchez un partenaire technologique qui parle votre langue — pas la langue des slides — cinq minutes ensemble suffisent à savoir si on peut construire quelque chose.