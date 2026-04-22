Le ciel se referme, et la carte des recommandations de survol de la DGAC pour mars 2026, en est la preuve flagrante.



Rayer l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Ukraine et d'autres zones de la carte du ciel complique sérieusement la donne pour se rendre au Moyen-Orient ou en Asie.



Ce n'est plus seulement un défi logistique ; c'est une équation économique perdante et une question de résilience opérationnelle.



L'allongement des temps de vol pour éviter ces couloirs interdits engendre des surcoûts massifs en kérosène et en personnel.



Ces coûts, les compagnies ne peuvent plus les absorber seules. Ils sont mécaniquement répercutés partiellement sur le prix des billets, créant un cercle vicieux : plus le voyage est cher, moins il y a de passagers potentiels, et moins il y a de passagers, plus les coûts unitaires explosent.



Un simple coup d'oeil aux données de trafic aérien révèle une congestion alarmante sur les routes alternatives. Pour relier le Moyen-Orient, l'Azerbaïdjan est devenu un pays critique, servant de point de passage quasi-obligatoire entre l'Europe et la région.



De même, pour les liaisons France-Asie, il ne reste que deux routes principales, dont l'une passe également par l'Azerbaïdjan puis l'Ouzbékistan, via un corridor d'à peine 190 kilomètres de largeur.



Cette concentration du trafic sur des points de passage étroits crée une vulnérabilité certaine. Pour l'instant, la congestion reste gérable grâce à une baisse simultanée des vols vers le Moyen-Orient.



Cependant, un incident en Azerbaïdjan, ou une nouvelle restriction, obligerait à des détours encore plus longs et coûteux par le sud de l'Arabie Saoudite et la mer Rouge, mettant à rude épreuve la capacité des compagnies à maintenir leurs opérations.