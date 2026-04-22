Avant même que le premier missile ne soit tiré en Iran, le spectre d'un « grand ralentissement » mondial hantait déjà les directions des compagnies aériennes - DepositPhotos.com, yuran78
Le 28 février 2026 restera dans les annales comme le point de rupture d'un modèle que l'on croyait invincible.
Mais au-delà du choc opérationnel immédiat que j'évoquais dans ma précédente chronique, c'est une onde de choc économique bien plus profonde qui se dessine.
Avant même que le premier missile ne soit tiré en Iran, le spectre d'un « grand ralentissement » mondial hantait déjà les directions des compagnies aériennes.
Aujourd'hui, ce qui n'était qu’un risque probable devient une réalité brutale, exacerbée par un conflit qui agit comme un catalyseur de toutes nos fragilités.
Mais au-delà du choc opérationnel immédiat que j'évoquais dans ma précédente chronique, c'est une onde de choc économique bien plus profonde qui se dessine.
Avant même que le premier missile ne soit tiré en Iran, le spectre d'un « grand ralentissement » mondial hantait déjà les directions des compagnies aériennes.
Aujourd'hui, ce qui n'était qu’un risque probable devient une réalité brutale, exacerbée par un conflit qui agit comme un catalyseur de toutes nos fragilités.
Un cocktail explosif pour la croissance
Nous étions déjà sur une trajectoire de croissance potentielle atone : à peine 2% aux États-Unis, un maigre 1% en zone euro, et une Chine qui s'essouffle à 4,6%.
Au niveau mondial, naviguer juste au-dessus de 3% ne laissait que peu de marges d'erreur.
La guerre en Iran vient de briser ce fragile équilibre. L'impact négatif sur la croissance, initialement estimé entre 0,2% et 0,4%, atteint désormais les 0,5%.
Ce ralentissement se manifeste par un triptyque dévastateur pour notre secteur :
1. L'explosion du Jet Fuel : les cours ont doublé depuis le début du conflit à plus de 200$ le baril, dépassant de loin la hausse du brut. Pour les compagnies, le carburant n'est plus un poste de coût, c'est un goulet d'étranglement qui plombe les marges. Malgré des stratégies de couverture carburant de certaines compagnies, celles-ci sont contraintes d’augmenter les tarifs sans toutefois répercuter l’intégralité de la charge supplémentaire, ce qui revient à réduire les marges et force une révision déchirante des plans de vol (réduction de fréquences, annulations, changement d’avions, etc.).
2. La hausse des taux d'intérêt : dans un monde surendetté, le coût de l'argent paralyse l'investissement des entreprises et assèche la consommation des ménages. Les États, lestés par leurs propres dettes, n'ont plus les moyens de lancer ces plans de relance massifs qui, par le passé, servaient de béquilles artificielles.
3. Le repli sécuritaire : l'inquiétude généralisée se traduit par une chute brutale des réservations pour l'été 2026. Les professionnels constatent déjà une baisse entre 20 à 30% des réservations. Le passager, confronté à une baisse de son pouvoir d'achat, choisit l'attentisme ou la proximité à moindre coût. Paradoxalement, même l’hébergement de plein air ne fait pas le plein pour cet été et connait une baisse de la demande estivale, une première depuis longtemps.
Au niveau mondial, naviguer juste au-dessus de 3% ne laissait que peu de marges d'erreur.
La guerre en Iran vient de briser ce fragile équilibre. L'impact négatif sur la croissance, initialement estimé entre 0,2% et 0,4%, atteint désormais les 0,5%.
Ce ralentissement se manifeste par un triptyque dévastateur pour notre secteur :
1. L'explosion du Jet Fuel : les cours ont doublé depuis le début du conflit à plus de 200$ le baril, dépassant de loin la hausse du brut. Pour les compagnies, le carburant n'est plus un poste de coût, c'est un goulet d'étranglement qui plombe les marges. Malgré des stratégies de couverture carburant de certaines compagnies, celles-ci sont contraintes d’augmenter les tarifs sans toutefois répercuter l’intégralité de la charge supplémentaire, ce qui revient à réduire les marges et force une révision déchirante des plans de vol (réduction de fréquences, annulations, changement d’avions, etc.).
2. La hausse des taux d'intérêt : dans un monde surendetté, le coût de l'argent paralyse l'investissement des entreprises et assèche la consommation des ménages. Les États, lestés par leurs propres dettes, n'ont plus les moyens de lancer ces plans de relance massifs qui, par le passé, servaient de béquilles artificielles.
3. Le repli sécuritaire : l'inquiétude généralisée se traduit par une chute brutale des réservations pour l'été 2026. Les professionnels constatent déjà une baisse entre 20 à 30% des réservations. Le passager, confronté à une baisse de son pouvoir d'achat, choisit l'attentisme ou la proximité à moindre coût. Paradoxalement, même l’hébergement de plein air ne fait pas le plein pour cet été et connait une baisse de la demande estivale, une première depuis longtemps.
La géographie du risque : des routes restreintes et des coûts qui explosent
Le ciel se referme, et la carte des recommandations de survol de la DGAC pour mars 2026, en est la preuve flagrante.
Rayer l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Ukraine et d'autres zones de la carte du ciel complique sérieusement la donne pour se rendre au Moyen-Orient ou en Asie.
Ce n'est plus seulement un défi logistique ; c'est une équation économique perdante et une question de résilience opérationnelle.
L'allongement des temps de vol pour éviter ces couloirs interdits engendre des surcoûts massifs en kérosène et en personnel.
Ces coûts, les compagnies ne peuvent plus les absorber seules. Ils sont mécaniquement répercutés partiellement sur le prix des billets, créant un cercle vicieux : plus le voyage est cher, moins il y a de passagers potentiels, et moins il y a de passagers, plus les coûts unitaires explosent.
Un simple coup d'oeil aux données de trafic aérien révèle une congestion alarmante sur les routes alternatives. Pour relier le Moyen-Orient, l'Azerbaïdjan est devenu un pays critique, servant de point de passage quasi-obligatoire entre l'Europe et la région.
De même, pour les liaisons France-Asie, il ne reste que deux routes principales, dont l'une passe également par l'Azerbaïdjan puis l'Ouzbékistan, via un corridor d'à peine 190 kilomètres de largeur.
Cette concentration du trafic sur des points de passage étroits crée une vulnérabilité certaine. Pour l'instant, la congestion reste gérable grâce à une baisse simultanée des vols vers le Moyen-Orient.
Cependant, un incident en Azerbaïdjan, ou une nouvelle restriction, obligerait à des détours encore plus longs et coûteux par le sud de l'Arabie Saoudite et la mer Rouge, mettant à rude épreuve la capacité des compagnies à maintenir leurs opérations.
Rayer l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Ukraine et d'autres zones de la carte du ciel complique sérieusement la donne pour se rendre au Moyen-Orient ou en Asie.
Ce n'est plus seulement un défi logistique ; c'est une équation économique perdante et une question de résilience opérationnelle.
L'allongement des temps de vol pour éviter ces couloirs interdits engendre des surcoûts massifs en kérosène et en personnel.
Ces coûts, les compagnies ne peuvent plus les absorber seules. Ils sont mécaniquement répercutés partiellement sur le prix des billets, créant un cercle vicieux : plus le voyage est cher, moins il y a de passagers potentiels, et moins il y a de passagers, plus les coûts unitaires explosent.
Un simple coup d'oeil aux données de trafic aérien révèle une congestion alarmante sur les routes alternatives. Pour relier le Moyen-Orient, l'Azerbaïdjan est devenu un pays critique, servant de point de passage quasi-obligatoire entre l'Europe et la région.
De même, pour les liaisons France-Asie, il ne reste que deux routes principales, dont l'une passe également par l'Azerbaïdjan puis l'Ouzbékistan, via un corridor d'à peine 190 kilomètres de largeur.
Cette concentration du trafic sur des points de passage étroits crée une vulnérabilité certaine. Pour l'instant, la congestion reste gérable grâce à une baisse simultanée des vols vers le Moyen-Orient.
Cependant, un incident en Azerbaïdjan, ou une nouvelle restriction, obligerait à des détours encore plus longs et coûteux par le sud de l'Arabie Saoudite et la mer Rouge, mettant à rude épreuve la capacité des compagnies à maintenir leurs opérations.
L'IA : menace ou bouée de sauvetage ?
Au milieu de ce marasme, l'intelligence artificielle émerge comme un sujet de préoccupation majeur pour l'emploi (en général, pas que dans notre secteur).
Si elle a montré ses limites lors de la gestion de crise des passagers bloqués dans les hubs du Golfe, son déploiement massif fait craindre une automatisation destructrice d'emplois dans un secteur déjà fragilisé.
On estime qu'un métier sur huit pourrait être transformé, voire supprimé, d'ici cinq ans. Pourtant, n'est-ce pas là que réside une partie de la solution ?
Comme l’a mentionné récemment Kim Macaulay, vice-présidente senior Information et Data chez IATA, « il existe de nombreux domaines dans lesquels les compagnies aériennes ont déjà recours à l'IA.
Les transporteurs investissent dans l'entraînement de leurs propres systèmes d'IA afin de faciliter le calcul de paramètres tels que l'optimisation des itinéraires, les calendriers de maintenance prédictive, l'efficacité commerciale, la maximisation des revenus et les prévisions.
Actuellement, environ 20 à 40% du codage pour les compagnies aériennes est effectué par l'IA, mais ce domaine de développement devrait s'accélérer, entraînant d'énormes gains de productivité.
Les compagnies aériennes perçoivent les opportunités potentielles que cela représente : par exemple, IAG et Emirates ont annoncé des partenariats avec OpenAI.
À terme, on peut s'attendre à voir des modèles d'IA partagés fonctionner entre les compagnies aériennes, les aéroports, les prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) et les prestataires de services d'assistance en escale afin d'optimiser l'efficacité de l'ensemble de la chaîne aérienne.
La gestion des bagages et du fret, la gestion du trafic aérien, l'attribution des créneaux horaires et la biométrie des passagers ne sont que quelques-unes des applications évidentes qui amélioreront encore les opérations et l'expérience de voyage des passagers. »
Si elle a montré ses limites lors de la gestion de crise des passagers bloqués dans les hubs du Golfe, son déploiement massif fait craindre une automatisation destructrice d'emplois dans un secteur déjà fragilisé.
On estime qu'un métier sur huit pourrait être transformé, voire supprimé, d'ici cinq ans. Pourtant, n'est-ce pas là que réside une partie de la solution ?
Comme l’a mentionné récemment Kim Macaulay, vice-présidente senior Information et Data chez IATA, « il existe de nombreux domaines dans lesquels les compagnies aériennes ont déjà recours à l'IA.
Les transporteurs investissent dans l'entraînement de leurs propres systèmes d'IA afin de faciliter le calcul de paramètres tels que l'optimisation des itinéraires, les calendriers de maintenance prédictive, l'efficacité commerciale, la maximisation des revenus et les prévisions.
Actuellement, environ 20 à 40% du codage pour les compagnies aériennes est effectué par l'IA, mais ce domaine de développement devrait s'accélérer, entraînant d'énormes gains de productivité.
Les compagnies aériennes perçoivent les opportunités potentielles que cela représente : par exemple, IAG et Emirates ont annoncé des partenariats avec OpenAI.
À terme, on peut s'attendre à voir des modèles d'IA partagés fonctionner entre les compagnies aériennes, les aéroports, les prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) et les prestataires de services d'assistance en escale afin d'optimiser l'efficacité de l'ensemble de la chaîne aérienne.
La gestion des bagages et du fret, la gestion du trafic aérien, l'attribution des créneaux horaires et la biométrie des passagers ne sont que quelques-unes des applications évidentes qui amélioreront encore les opérations et l'expérience de voyage des passagers. »
L'espoir d'une transformation profonde
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Alors, le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein ?
Les défis sont colossaux, c'est indéniable. Le modèle des « super-connecteurs » est mis à l'épreuve du feu, et la croissance mondiale flanche.
Mais la notion de résilience doit être comprise ici non pas comme une simple capacité à « rebondir », mais comme une transformation structurelle nécessaire à mener.
Je pense à la diversification des hubs et des partenariats. Le modèle de l’hypercentralisation montre ses limites. La résilience passe par le développement de hubs secondaires, le renforcement des alliances stratégiques avec des transporteurs hors zones de conflit potentiel, et la capacité à redéployer rapidement les flottes, l’optimisation de la gestion des corridors.
Face à la restriction des espaces aériens, la résilience exige des systèmes de gestion du trafic aérien plus agiles et prédictifs, capables d'anticiper les congestions et de proposer des routes alternatives en temps réel, minimisant ainsi les surcoûts et les risques, l’investissement dans la technologie et l'innovation.
L'IA, loin d'être uniquement une menace, est une clé de transformation. Elle peut optimiser les opérations, améliorer la maintenance prédictive, et même assister à la gestion de crise, à condition d'être conçue pour des scénarios complexes, voire très complexes et le renforcement des collaborations inter-compagnies, inter-États.
Sur ce dernier point, les crises passées ont montré les limites des accords de rebooking. Des protocoles de collaboration plus robustes et des systèmes informatiques interopérables pour une gestion fluide des passagers et des opérations en cas de perturbation majeure est nécessaire.
Ces protocoles devront être intégrés aux manuels d’urgences et inclure tous les acteurs du secteur, du tour-opérateur à l’agence de voyages, des aéroports à tous les sous-traitants, des Etats et toutes les fonctions régaliennes impliquées.
L'espoir subsiste dans la capacité d'adaptation historique de notre industrie :
• l'envie de voyager : malgré les crises (Eyjafjallajökull, COVID, conflits passés), le besoin de connectivité mondiale finit toujours par l'emporter ;
• l'accélération encore plus rapide de la mutation : cette crise oblige les compagnies, mais aussi toute la filière à une efficacité radicale. La fin de l'ère du pétrole bon marché pourrait paradoxalement accélérer la transition vers des modèles plus durables et des flottes plus sobres ;
• la solidarité du secteur : les tour-opérateurs et les compagnies aériennes ont effectué un travail formidable pour rapatrier leurs clients dans les meilleurs délais. La profession discute maintenant le paiement des factures, sujet toujours délicat comme en témoignent les derniers articles à ce sujet.
Nous ne sommes pas face à la fin de l'aviation, mais face à la fin d'une certaine insouciance. Le « Grand Ralentissement » nous impose une sobriété stratégique et une redéfinition de la résilience.
Si nous parvenons à transformer ces contraintes en leviers d'innovation et à bâtir un modèle plus robuste et adaptable, alors peut-être que ce verre qui semble se vider trop rapidement, finira par se remplir à nouveau d'une croissance plus saine et plus résiliente.
Les défis sont colossaux, c'est indéniable. Le modèle des « super-connecteurs » est mis à l'épreuve du feu, et la croissance mondiale flanche.
Mais la notion de résilience doit être comprise ici non pas comme une simple capacité à « rebondir », mais comme une transformation structurelle nécessaire à mener.
Je pense à la diversification des hubs et des partenariats. Le modèle de l’hypercentralisation montre ses limites. La résilience passe par le développement de hubs secondaires, le renforcement des alliances stratégiques avec des transporteurs hors zones de conflit potentiel, et la capacité à redéployer rapidement les flottes, l’optimisation de la gestion des corridors.
Face à la restriction des espaces aériens, la résilience exige des systèmes de gestion du trafic aérien plus agiles et prédictifs, capables d'anticiper les congestions et de proposer des routes alternatives en temps réel, minimisant ainsi les surcoûts et les risques, l’investissement dans la technologie et l'innovation.
L'IA, loin d'être uniquement une menace, est une clé de transformation. Elle peut optimiser les opérations, améliorer la maintenance prédictive, et même assister à la gestion de crise, à condition d'être conçue pour des scénarios complexes, voire très complexes et le renforcement des collaborations inter-compagnies, inter-États.
Sur ce dernier point, les crises passées ont montré les limites des accords de rebooking. Des protocoles de collaboration plus robustes et des systèmes informatiques interopérables pour une gestion fluide des passagers et des opérations en cas de perturbation majeure est nécessaire.
Ces protocoles devront être intégrés aux manuels d’urgences et inclure tous les acteurs du secteur, du tour-opérateur à l’agence de voyages, des aéroports à tous les sous-traitants, des Etats et toutes les fonctions régaliennes impliquées.
L'espoir subsiste dans la capacité d'adaptation historique de notre industrie :
• l'envie de voyager : malgré les crises (Eyjafjallajökull, COVID, conflits passés), le besoin de connectivité mondiale finit toujours par l'emporter ;
• l'accélération encore plus rapide de la mutation : cette crise oblige les compagnies, mais aussi toute la filière à une efficacité radicale. La fin de l'ère du pétrole bon marché pourrait paradoxalement accélérer la transition vers des modèles plus durables et des flottes plus sobres ;
• la solidarité du secteur : les tour-opérateurs et les compagnies aériennes ont effectué un travail formidable pour rapatrier leurs clients dans les meilleurs délais. La profession discute maintenant le paiement des factures, sujet toujours délicat comme en témoignent les derniers articles à ce sujet.
Nous ne sommes pas face à la fin de l'aviation, mais face à la fin d'une certaine insouciance. Le « Grand Ralentissement » nous impose une sobriété stratégique et une redéfinition de la résilience.
Si nous parvenons à transformer ces contraintes en leviers d'innovation et à bâtir un modèle plus robuste et adaptable, alors peut-être que ce verre qui semble se vider trop rapidement, finira par se remplir à nouveau d'une croissance plus saine et plus résiliente.
Eric Didier - DR
Entrepreneur passionné et spécialiste du transport aérien, avec plus de trois décennies d'expérience, Eric Didier a coordonné le lancement de l’alliance Oneworld avant de créer et développer Qatar Airways en France et sur plusieurs marchés européens, où il a occupé des postes de direction clés, assurant la croissance et le succès de la compagnie.
Expert en gestion d'équipes et en stratégies commerciales, alliances et distribution, il a travaillé avec plusieurs grandes compagnies aériennes, contribuant à leur expansion à l'international
Expert en gestion d'équipes et en stratégies commerciales, alliances et distribution, il a travaillé avec plusieurs grandes compagnies aériennes, contribuant à leur expansion à l'international