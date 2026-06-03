On ne peut pas dire que Trump soit le meilleur ambassadeur pour le tourisme aux États-Unis.

S’il vous plaît, créez quelqu’un qui nous représente, qui puisse être un porte-parole.

: Sur cette baisse de la demande, ce que nous croyons d’une manière générale, c’est que beaucoup de gens qui avaient prévu de venir en 2025 ont réalisé qu’en 2026, c’était une année beaucoup plus intéressante en Amérique, avec le 250ᵉ anniversaire, les célébrations de l’indépendance, la Coupe du monde de la FIFA et tant d’autres événements.Pour nous, la bonne nouvelle, c’est que les données que nous avons nous disent qu’il y a près de 93 000 vols entre l’Europe et les États-Unis prévus entre juin et octobre de cette année. C’est-à-dire une augmentation de 3 % sur le nombre de vols entre juin et octobre 2025, ce qui signifie qu’il y a plus d’un million de sièges supplémentaires vers les États-Unis.De plus, le Conseil mondial du voyage et du tourisme a prévu une augmentation de 2,1 % de la contribution du tourisme au PIB américain et une augmentation de 12 % des emplois américains dans le secteur du tourisme.Enfin, le Conseil mondial du voyage et du tourisme a également prévu une augmentation de 5 % du nombre de visiteurs aux États-Unis en 2026. Toutes les données qui m'arrivent, montrent qu’il y a une augmentation et que les gens choisissent de revenir en Amérique.Maintenant, sur les autres points, je reconnais qu’il y a cette perception partout chez les gens. Cependant, moi, je suis là, dans mon travail, dans mon rôle, pour dire aux gens la vérité, la réalité.Vous avez parlé du coût de la vie. Les prix augmentent, c’est la réalité, mais c’est partout, et je crois sincèrement que l’Amérique reste à un bon niveau de rapport qualité/prix.Deuxièmement, vous avez parlé des rumeurs sur l’épluchage des réseaux sociaux pour les visiteurs, et je veux clarifier cela : 99,9 % des touristes qui voyagent aux États-Unis ne vont pas avoir leurs médias sociaux vérifiés. Ce n’est pas vrai. Ça n’a jamais été fait. Ça n’a jamais eu lieu.J’ai vérifié avec le département de la Sécurité intérieure, et ils m’ont dit que le nombre de personnes dont les médias sociaux ont été vérifiés depuis le début de l’administration Trump n’est pas différent du nombre sous l’administration Biden, ni sous l’administration Trump durant son premier mandat, ni sous celle du président Obama.Les chiffres sont identiques. Rien n’a changé. C’est une fausse histoire qui a été fabriquée et relayée par des gens qui n’aiment pas l’Amérique, qui n’aiment pas le président et qui veulent endommager l’économie américaine et l’industrie américaine.Et je vais ajouter une autre chose pour les lecteurs de TourMaG : si vous voulez vraiment savoir ce qu’est le tourisme aux États-Unis, allez parler à vos amis, à vos voisins, à vos collègues qui en reviennent et demandez-leur. Je vous garantis que chaque personne à qui vous demanderez vous dira qu’elle a passé un bon moment, et c’est tout.Sur les critiques faites au Président : s’il y a quelqu’un qui comprend l’industrie du voyage et du tourisme, c’est le Président Trump. Avant de diriger ce pays, il construisait des hôtels, des resorts. C’est quelqu’un qui sait à quoi ressemble un problème à la réception d’un hôtel à 3 h du matin, les problèmes d’un voyage en bus avec des horaires compliqués… Il a vécu dans cette industrie.En plus de cela, vos collègues aux États-Unis, l’industrie du voyage américaine, l’Association des voyages aux États-Unis, ont demandé depuis des décennies à de nombreux présidents de créer un ministre américain du Tourisme. «Ça n’a jamais eu lieu. Mais qui l’a fait ? Donald Trump. Cela devrait vous donner une indication de pourquoi je pense qu’il est bon pour le tourisme et le voyage.Quant à moi, le tourisme et le voyage, j’ai aimé les deux toute ma vie. C’est à propos de l’exploration, de la découverte, de la croissance personnelle, de la gastronomie, de l’apprentissage, de rencontrer des gens, de visiter des proches qui vivent dans un autre pays, de revoir des amis que vous avez rencontrés à l’université.Et puis, si vous vous préoccupez d’aller ou non dans un pays en raison de qui est le Premier ministre ou le Président, ou de la politique du gouvernement, à mon avis, ce n’est pas une bonne idée. Le pays ne change pas.b[