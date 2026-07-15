Et si le vrai frein au recrutement des PNC français était... l'anglais ? [ABO]

La chronique de Rémi Duchange, cofondateur de SkySuccess

On le sait : les compagnies aériennes accordent une importance croissante à la maîtrise de l'anglais oral lors du recrutement des personnels navigants commerciaux (PNC). Et pourtant, le niveau des candidats français reste parmi les plus faibles d'Europe... Pour le relever, Rémi Duchange, cofondateur de SkySuccess, partage ses bons conseils.

Rédigé par Rémi DUCHANGE le Jeudi 16 Juillet 2026 à 07:40

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