Agent d'escale : le premier contact passager

Concrètement, à quoi ressemble une journée d'agent d'escale ?



Elle débute très tôt, souvent entre 03h30 et 05h00 du matin pour couvrir les premiers décollages, notamment sur le low-cost qui représente une part importante du trafic. Uniforme enfilé, planning en main, direction le briefing d'équipe où sont passés en revue les vols du jour, les éventuels retards ou annulations, et les passagers nécessitant une assistance particulière.



Contrairement aux idées reçues, un agent d'escale ne suit pas un seul vol du début à la fin. Il alterne en permanence entre plusieurs postes selon un planning précis.



Un cycle type ? Enregistrement au comptoir, embarquement en porte, parfois assistance à l'arrivée, puis retour à l'enregistrement pour un autre vol. Ce cycle se répète 2 à 4 fois au cours d'une même vacation de 8 à 10 heures.



L'enregistrement au comptoir débute 1h30 à 2h avant le décollage, parfois seulement 45 minutes sur le low-cost où le rythme est particulièrement soutenu. Les gestes s'enchaînent : vérification des pièces d'identité, impression des cartes d'embarquement, pesée et étiquetage des bagages. Si les bornes libre-service (BLS) se multiplient dans les aéroports, le rôle de l'agent reste central pour accompagner ceux qui rencontrent des difficultés : bagages en surpoids, passagers en correspondance serrée, familles avec enfants en bas âge ou personnes à mobilité réduite.



Direction ensuite la porte d'embarquement. L'agent collabore avec l'équipage, procède aux annonces et gère les embarquements prioritaires. Les imprévus (passagers retardataires, surréservation) surgissent précisément à ce moment. Durée : 45 minutes à 1h10.



Puis le cycle recommence. Entre deux rotations, l'agent peut gérer une arrivée, traiter des bagages perdus ou assister des mineurs non accompagnés. Sur une vacation de 8 à 10 heures, il traite ainsi entre 3 et 6 vols selon le trafic. La journée se termine par la rédaction de rapports.