Évolution de carrière des PNC : chef de cabine et après ?

Beaucoup de PNC expérimentés et de chefs de cabine se tournent vers l'instruction après plusieurs années en cabine.



Concrètement, ils forment les nouvelles recrues qui intègrent la compagnie et dispensent les formations récurrentes aux équipes en poste - ce fameux "maintien de compétences" obligatoire chaque année.



Après avoir volé pendant des années, beaucoup ressentent l'envie de transmettre leur expérience en devenant instructeur. Un métier différent, souvent basé au sol, mais qui permet de rester dans l'univers aérien sans subir les contraintes d'horaires.



Contrairement aux idées reçues, ces opportunités ne sont plus réservées aux seuls PNC seniors. Aujourd'hui, de nombreuses compagnies proposent des rôles en formation dès les premières années : CRM (Crew Resource Management), formation ventes à bord, Crew Training Instructor, ou encore spécialisation dans les programmes de sécurité.



Une évolution notable : les compagnies n'attendent plus forcément 15 ans d'expérience pour confier des missions de formation. Elles reconnaissent désormais que les PNC junior apportent une perspective fraîche et une proximité avec les nouvelles recrues.