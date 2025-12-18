La ligne Nice–Breil–Tende rouvre après 15 mois de travaux

La ligne ferroviaire Nice–Breil–Tende est de nouveau en service depuis le 15 décembre 2025. Endommagée lors de la tempête Alex en octobre 2020, cette infrastructure emblématique, surnommée « ligne de vie » par les habitants, a fait l’objet d’un vaste chantier de modernisation et de sécurisation.
Les travaux, menés sur l’ensemble du tracé pendant quinze mois, ont permis de réparer les zones fragilisées, de renforcer les ouvrages d’art, de sécuriser les tunnels et de renouveler 14 kilomètres de voie ferrée. Douze zones sensibles ont également été stabilisées afin de limiter les risques liés aux aléas climatiques.
L’investissement global atteint 74 millions d’euros, financé majoritairement par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à hauteur de plus de 54 millions d’euros, soit plus de 70 % du projet. L’État, SNCF Réseau, la Métropole Nice Côte d’Azur et plusieurs collectivités locales ont également contribué au financement.
Cette remise en service vise à garantir la pérennité d’une ligne bientôt centenaire, essentielle aux déplacements des habitants, au maintien du lien social et au développement économique de la vallée.
Les travaux, menés sur l’ensemble du tracé pendant quinze mois, ont permis de réparer les zones fragilisées, de renforcer les ouvrages d’art, de sécuriser les tunnels et de renouveler 14 kilomètres de voie ferrée. Douze zones sensibles ont également été stabilisées afin de limiter les risques liés aux aléas climatiques.
L’investissement global atteint 74 millions d’euros, financé majoritairement par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à hauteur de plus de 54 millions d’euros, soit plus de 70 % du projet. L’État, SNCF Réseau, la Métropole Nice Côte d’Azur et plusieurs collectivités locales ont également contribué au financement.
Cette remise en service vise à garantir la pérennité d’une ligne bientôt centenaire, essentielle aux déplacements des habitants, au maintien du lien social et au développement économique de la vallée.
Une offre TER renforcée et un levier touristique
La réouverture de la ligne s’accompagne d’une amélioration significative de l’offre de transport. Huit rames AGC rénovées, financées par la Région, circulent désormais sur l’axe. Elles offrent un meilleur confort, une information voyageurs modernisée et des performances adaptées au relief montagneux.
Dès la reprise du service, la fréquence est renforcée avec un train par heure entre Nice et Breil en semaine, et un cadencement accru entre Nice et Drap. En 2026, plus de 50 circulations quotidiennes sont prévues, avec une montée en puissance progressive de l’offre.
Au-delà des mobilités du quotidien, la ligne constitue un atout touristique majeur. Le « Train des Merveilles » permet de relier le littoral niçois aux villages de la Roya, en desservant un territoire reconnu pour ses paysages, son patrimoine et ses activités de pleine nature. La modernisation de la ligne doit ainsi soutenir la reprise de la fréquentation touristique et renforcer l’attractivité de ce territoire de montagne.
À lire aussi: Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
Dès la reprise du service, la fréquence est renforcée avec un train par heure entre Nice et Breil en semaine, et un cadencement accru entre Nice et Drap. En 2026, plus de 50 circulations quotidiennes sont prévues, avec une montée en puissance progressive de l’offre.
Au-delà des mobilités du quotidien, la ligne constitue un atout touristique majeur. Le « Train des Merveilles » permet de relier le littoral niçois aux villages de la Roya, en desservant un territoire reconnu pour ses paysages, son patrimoine et ses activités de pleine nature. La modernisation de la ligne doit ainsi soutenir la reprise de la fréquentation touristique et renforcer l’attractivité de ce territoire de montagne.
À lire aussi: Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés