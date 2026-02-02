TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Mathieu Ramus rejoint Voyages d'exception

il prend le poste de responsable marketing


Mathieu Ramus rejoint Voyages d’exception comme responsable marketing. Il a notamment travaillé pendant 7 ans avec Grands Espaces, tour-opérateur spécialisé dans les croisières expédition.


Rédigé par le Mardi 3 Février 2026

Mathieu Ramus rejoint Voyages d'exception - Photo Voyages d'Exception
Mathieu Ramus rejoint Voyages d’exception - Photo Voyages d'Exception
Agencia Catalana de Turisme
Voyages d’exception annonce l’arrivée de Mathieu Ramus au poste de responsable marketing.

Mathieu Ramus dispose d’un parcours international et entrepreneurial. Avant de rejoindre le secteur du tourisme, il a passé quatre ans au Brésil où il a fondé et dirigé une agence de communication.

Il a ensuite exercé pendant sept ans chez Grands Espaces, tour-opérateur spécialisé dans les croisières expédition, avant de fonder une société de conseil en marketing dédiée au secteur du voyage.

Il a accompagné des acteurs du tourisme sur leurs enjeux de stratégie, visibilité, acquisition et contenus, indique un communiqué de presse.

A lire aussi : Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026

Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de "renforcer la cohérence et la performance des dispositifs marketing, et de contribuer à accompagner Voyages d’exception vers des objectifs de croissance ambitieux".


voyages d'exception
