Mathieu Ramus rejoint Voyages d’exception

Voyages d’exception annonce l’arrivée de Mathieu Ramus au poste de responsable marketing.
Mathieu Ramus dispose d’un parcours international et entrepreneurial. Avant de rejoindre le secteur du tourisme, il a passé quatre ans au Brésil où il a fondé et dirigé une agence de communication.
Il a ensuite exercé pendant sept ans chez Grands Espaces, tour-opérateur spécialisé dans les croisières expédition, avant de fonder une société de conseil en marketing dédiée au secteur du voyage.
Il a accompagné des acteurs du tourisme sur leurs enjeux de stratégie, visibilité, acquisition et contenus, indique un communiqué de presse.
A lire aussi : Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026
Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de "renforcer la cohérence et la performance des dispositifs marketing, et de contribuer à accompagner Voyages d’exception vers des objectifs de croissance ambitieux".
Mathieu Ramus dispose d’un parcours international et entrepreneurial. Avant de rejoindre le secteur du tourisme, il a passé quatre ans au Brésil où il a fondé et dirigé une agence de communication.
Il a ensuite exercé pendant sept ans chez Grands Espaces, tour-opérateur spécialisé dans les croisières expédition, avant de fonder une société de conseil en marketing dédiée au secteur du voyage.
Il a accompagné des acteurs du tourisme sur leurs enjeux de stratégie, visibilité, acquisition et contenus, indique un communiqué de presse.
A lire aussi : Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026
Dans ses nouvelles fonctions, il aura pour mission de "renforcer la cohérence et la performance des dispositifs marketing, et de contribuer à accompagner Voyages d’exception vers des objectifs de croissance ambitieux".
Autres articles
-
Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026
-
Voyages d’exception : Emilie Anne rejoint l'équipe commerciale
-
J’ai testé pour vous une croisière musicale de Voyages d’Exception [ABO]
-
Croisières : "Un hôtel qui se déplace, c’est magique" selon Franck Ferrand [ABO]
-
Voyages d’exception : Clara Lebrun nouvelle commerciale Sud-Est