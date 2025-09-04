Voyages d’exception : Emilie Anne rejoint l'équipe commerciale

Voyages d’exception continue son expansion et renforce son équipe commerciale avec l’arrivée d’Emilie Anne, basée à Paris, et qui aura pour mission de développer les ventes auprès des agences de voyages.
Emilie Anne, 25 ans, en alternance chez Voyages d’exception depuis 2023, a soutenu son mémoire "La croisière face à la génération Z" dans le cadre de son Master Tourisme.
Emilie Anne, attachée commerciale de Voyages d’exception a déclaré : "Je suis très heureuse de poursuivre cette belle expérience chez Voyages d’exception J’ai à cœur de partager avec les agences et leurs clients des voyages qui font sens, mêlant découverte, culture et émerveillement, et de contribuer avec enthousiasme au développement de nos projets."
Selon Catherine Bailly, Directrice commerciale de Voyages d’Exception a ajouté : "Je suis ravie d’accueillir Emilie au sein de mon équipe commerciale , après ses deux années en alternance où elle a montré rigueur, professionnalisme et une belle capacité d’adaptation. Son sens du contact humain est un atout majeur pour renforcer notre proximité avec les agences".
A lire aussi : J’ai testé pour vous une croisière musicale de Voyages d’Exception
