Voyages d’Exception présente sa nouvelle collection 2026

20 nouveautés à travers le monde


Voyages d’Exception dévoile la nouvelle édition de son catalogue 2026 destiné aux agences de voyages avec de nombreuses nouveautés tant pour ses croisières et circuits, toujours en présence de conférenciers de haut niveau.


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025

Parmi les nouveautés, une immersion dans un Brésil en fête avec, entre autres, le carnaval de Rio au programme @Depositphotos - rmnunes
Voyages d’Exception présente son nouveau catalogue "Collection 2026" qui invite les agents de voyages à découvrir près de 50 croisières, 7 voyages en train et 17 circuits exclusifs, dont 20 nouveautés à travers le monde.

Chaque programme est enrichi par la présence de conférenciers qui donnent du sens à chaque étape du voyage.

Parmi les nouveautés, on peut citer, une immersion dans un Brésil en fête du 7 au 17 février 2026 avec la participation de historienne Maria Fernanda Bicalho, professeure à l’Université Fédérale Fluminense de Rio, spécialiste du Brésil colonial et de l’histoire urbaine.

Les clients découvriront Salvador de Bahia, berceau de la culture afro-brésilienne, les chutes d’Iguaçu, joyau classé à l’Unesco, et Rio de Janeiro, théâtre du carnaval le plus spectaculaire au monde.

Voyage d'exception : les croisières musicales et culturelles à l'honneur

Autre continent, autre ambiance avec la croisière au fil du Moldau (du 1er au 7 mai 2026)) bord du MS Elbe Princesse, un bateau à roues à aubes 5 ancres de CroisiEurope.

A bord, Christophe Barbier, journaliste, écrivain, mélomane, ancien directeur de L’Express, Sophie Lemonnier-Wallez, violoniste, directrice artistique des croisières musicales de Voyages d’Exception, Pauline Courtin, soprano lyrique et Aurélien Pontier, pianiste virtuose, artiste Steinway.

De la musique à la peinture : c’est sur le bien nommé MS Renoir (bateau 5 ancres – 54 cabines) que les passagers partiront sur les traces de Monet, Renoir et Pissarro (du 10 au 14 juillet). Serge Legat, historien de l’art, conférencier des musées nationaux, diplômé de l’École du Louvre, racontera les lieux emblématiques de l’Impressionnisme : falaises d’Honfleur, cathédrale de Rouen, jardins de Giverny.

De Napoléon à l'Amazonie

En Amazonie, Serge Guiraud, spécialiste des populations tribales et de la préservation de la culture amérindienne, partagera ses connaissances (du 10 au 22 septembre) à bord de l'Amazon Dream (18 passagers).

Les passons de l’époque napoléonienne iront sur les traces de l’Empereur en Europe Centrale (du 13 au 21 octobre). David Chanteranne, historien, rédacteur en chef du magazine Napoléon 1er, spécialiste du Premier Empire sera du voyage. Il fera revivre les grandes batailles et stratégies de Napoléon, de la victoire d’Austerlitz à la reconstitution historique de la bataille d’Iéna.

Et Voyages d’Exception n’oublie pas de mettre en avant ses croisières phares sur le Japon et la Patagonie, inscrites au programme depuis de nombreuses années et devenues des incontournables de sa collection.

« Ce catalogue incarne notre volonté d’offrir aux agences de voyages des produits uniques, porteurs de valeurs et d’expériences mémorables pour leurs clients », souligne Lionel Rabiet, fondateur et directeur de Voyages d’Exception.

