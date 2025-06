Voyages d’Exception mise sur la musique pour faire vibrer ses croisières

Sur le Douro, du 13 au 20 septembre 2025, les passagers remonteront la vallée façonnée par les vignes et les oliviers jusqu’à la frontière espagnole, avant de redescendre vers Porto.



Le plateau artistique y sera particulièrement étoffé : le baryton-basse franco-écossais Edwin Crosley-Mercer, le Trio Helios – avec Alexis Gournel au piano, Raphaël Jouan au violoncelle et un nouveau violoniste en cours de sélection – ainsi qu’Emmanuel Rossfelder à la guitare.



« Ce sera aussi l’occasion de croiser les mondes : les mélodies françaises et les influences américaines, dans un pays de navigateurs » , a souligné Sophie Lemonnier-Weber.



En Italie (du 10 au 20 octobre), la croisière contournera toute la péninsule sur une dizaine de jours. « Nous serons à bord d’un navire plus grand, le Celebrity Constellation, pour un itinéraire musical autour des Bouches de Kotor et de Venise, avec une programmation à la hauteur de cette terre de musique » , a-t-elle expliqué.



Au programme : Emmanuel Rossfelder, un quatuor à cordes, un saxophoniste, un violoniste… et Richard Galliano. « L’accordéon est aujourd’hui l’un des instruments pour lequel on écrit le plus de musique classique. Et Richard Galliano, c’est l’accordéon enregistré chez Deutsche Grammophon, au même titre que Karajan » , s’est-elle enthousiasmée.