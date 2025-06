My Explore ou comment la Région Grand Est réinvente l’expérience de voyage

Un service inspiré des grandes plateformes de contenu

Que ce soit pour écouter de la musique ou regarder un film, les interfaces des grandes plateformes de contenu ont aujourd’hui redéfinit les attentes en termes d’usage. My Explore s’inscrit pleinement dans cette tendance UX en proposant une nouvelle façon de découvrir et consommer l’offre touristique promue sur la plateforme Explore Grand Est :



● Une approche marketing créative d’une simplicité absolue : un titre, une accroche et un visuel !



● Des collections d’offres touristiques ultra-thématisées (sélection à l’offre près) pour toucher les clientèles cibles



● Une interface pensée mobile-first : fluide, rapide, ludique



● Une expérience orientée utilisateur pour une prise en main instantanée



Avec My Explore, chaque collection devient un véritable « objet éditorial » marketé avec un titre percutant, un visuel immersif et une sélection d’offres issues de la plateforme Explore Grand Est.