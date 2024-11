Voyages d’exception : "le BtoB est l'une de nos grandes priorités" [ABO]

TourMag.Com - Un coup d’œil dans le rétroviseur dans le rétroviseur. Que dire de cette année 2024 qui s’achève ?



Lionel Rabiet : Nous enregistrons une hausse des réservations d’environ 15 %, avec un chiffre d’affaires qui devrait approcher ou dépasser les 17 M€. Nous retrouvons les niveaux de vente d’avant le Covid, mais avec une offre globale bien plus diversifiée. Avant la pandémie, notre chiffre d'affaires était fortement concentré sur quelques destinations, notamment la Patagonie et le Japon.



Aujourd’hui, nous proposons une gamme beaucoup plus large, avec près de 80 croisières et une vingtaine de voyages répartis sur tous les continents. Cette stratégie de diversification porte ses fruits : elle nous permet d’accroître la fidélisation des clients et de réduire le risque lié aux destinations, qui est de plus en plus prégnant comme l’ont montré les récents événements au Proche-Orient ou en Europe de l’Est.



Une de nos grandes satisfactions cette année est la forte hausse de la satisfaction client avec une moyenne de 17,5 / 20 en 2024 et un Net Promoter Score de 68 %, nous plaçant sûrement parmi les meilleurs de la profession.



Enfin, nous avons beaucoup investi cette année dans le développement de notre distribution via les agences de voyages et tour-opérateurs tiers.