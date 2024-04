Lionel Rabiet : "Je resterai un grand promoteur de la croisière" 🔑

TourMaG - Quelles sont les destinations que vous opérez ?



Lionel Rabiet : Notre offre 2025 se décline sur des grands paquebots de prestige, notamment au Japon et en Patagonie, qui sont les deux destinations qui rencontrent le plus de succès cette année en distribution.



Nous avons par ailleurs renforcé notre partenariat avec la compagnie Holland America dont les navires premium (environ 800-1000 cabines) sont très appréciés des clients. Nous entamons également une collaboration avec la compagnie Azamara, qui opère des navires luxueux de moins de 400 cabines.



En 2025, nous naviguerons avec cette compagnie au large du Pérou, du Japon, de l’Irlande et de l’Écosse.



Sur les Antilles, le Costa Rica, le Canal de Suez, nous naviguerons avec la compagnie Star Clippers et ses voiliers d’antan. Nous proposerons également de nouvelles croisières musicales avec notre fidèle partenaire CroisiEurope, notamment sur le Douro, le Danube, la lagune de Venise et la Seine.



Côté voyages et circuits, nous continuons à développer notre offre de croisières « en train ». C’est vraiment dans l’air du temps et les voyageurs apprécient ces voyages qui mêlent découverte et déconnexion. Je peux citer l’African Explorer en Afrique du Sud et en Namibie, l’Orient Silk Road Express en Asie centrale ou le Maharajah Express en Inde.



Au final, nous offrons à nos clients plus d’une centaine de voyages différents en 2024/2025 dont les trois quarts sont des croisières.