Xplore Mexique : des expériences uniques et des itinéraires sur-mesure


Allant à l’encontre des préjugés sur la destination et proposant des formules inédites et sur-mesure en toute sécurité, que ce soit en autotour ou circuit privatif, Xplore Mexique a su développer une large gamme d’expériences et d’itinéraires de qualité et en s’éloignant du tourisme de masse.


Lundi 8 Décembre 2025

Aerticket

Un partenaire de choix pour vendre le Mexique


Avec une approche résolument tournée vers la création d’expériences authentiques et profondément humaines, Xplore Mexique s’impose comme un partenaire incontournable pour découvrir le Mexique autrement. Spécialiste du voyage sur mesure, l’agence élabore pour les tour-opérateurs et les agences de voyages adeptes du sur-mesure des itinéraires exclusifs et à forte valeur ajoutée, permettant d’offrir à leurs clients des séjours uniques, personnalisés et en toute sécurité. Par manque de connaissance ou par peur de vendre la destination en raison des troubles sécuritaires qui peuvent survenir dans certaines régions, les agences de voyages restent souvent axées sur des séjours balnéaires sur la Riviera Maya en proposant quelques excursions au départ de l’hôtel. Xplore aide les agences à proposer autre chose qu’un simple séjour balnéaire avec comme alternative des circuits en autotour ou accompagné avec chauffeur-guide privatif et francophone. Xplore va pouvoir guider l’agent de voyage selon le budget, les envies des clients et leurs attentes en prenant le temps d’expliquer chaque étape et en fournissant un devis avec un programme jour par jour très détaillé.

Les trésors du Yucatan

Loin des zones les plus fréquentées du Mexique, Xplore Mexique propose une immersion au cœur d’un Yucatán plus authentique et préservé, où les traditions mayas s’expriment encore pleinement au sein d’une nature généreuse. Les voyageurs découvrent des lieux empreints de charme et de mystère comme les villes coloniales de Mérida et Valladolid ou bien les cenotes secrets disséminés dans la jungle. Les sites archéologiques majeurs comme Uxmal et Chichen Itza et les réserves naturelles telles que Rio Lagartos, Sian Kaan ou encore la lagune de Bacalar font partie des étapes et visites incontournables de ce périple qui se fait aussi bien en circuit accompagné qu’en autotour. En effet, de part sa cartographie relativement plate et son aspect sécuritaire incomparable dans le reste du pays, la péninsule du Yucatan se prête parfaitement à la formule autotour. Les clients sont accompagnés à distance par une partie de l’équipe sur place qui les assiste 7 jours 7 via Whatsapp et assure ainsi un service de conciergerie poussée et de qualité.

A Mérida, capitale culturelle du Yucatán, l’architecture coloniale se mêle aux héritages mayas et il y règne une atmosphère artistique vibrante. L’itinéraire se poursuit vers Valladolid, ville au caractère spirituel et profondément ancré dans les traditions locales. Ici, les voyageurs découvrent des marchés colorés, participent à des rituels culturels ancestraux et s’imprègnent d’un quotidien façonné par la sérénité et l’hospitalité yucatèque.

Dans les villages et haciendas du Yucatán, le temps semble suspendu : demeures traditionnelles, ateliers d’artisans, savoir-faire textiles ou culinaires et rencontres avec les communautés locales révèlent une autre facette du Mexique, plus intime et vibrante. Enfin, le séjour s’achève au cœur des sites archéologiques emblématiques, tels qu’Uxmal, moins connu que la célèbre Chichen Itza, mais également inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, où pyramides majestueuses et temples ancestraux témoignent de la grandeur de la civilisation maya.

Les hébergements sélectionnés reflètent cette authenticité, notamment dans des haciendas historiques ou des lodges intégrés à la nature, alliant charme traditionnel et confort contemporain. Cet itinéraire unique séduit les voyageurs en quête de beauté, de sens et d’émotion, à travers cuisine locale, immersion culturelle, paysages spectaculaires et héritage millénaire.
La richesse culturelle et naturelle du Chiapas

Situé à la frontière du Guatemala, l’État du Chiapas se distingue par une nature exubérante, un patrimoine culturel profondément vivant et une richesse archéologique remarquable. Cette région montagneuse fascine par ses forêts primaires, ses plantations de cacao généreuses, ses jungles épaisses et ses sites mayas emblématiques. Terre de traditions ancestrales, le Chiapas abrite également une forte population indigène — près d’un tiers de ses habitants — qui perpétue un héritage culturel unique, offrant aux voyageurs une immersion authentique et vibrante au cœur du Mexique.

Les amateurs de grands espaces seront séduits par la nature foisonnante du Chiapas, où une flore et une faune d’une incroyable diversité s’épanouissent. Parmi les merveilles incontournables, le Cañón del Sumidero s’impose comme l’un des sites les plus spectaculaires du Mexique, avec ses falaises vertigineuses s’élevant à plus de 500 mètres au-dessus de la rivière. Plus au sud, la lagune de Montebello dévoile un ensemble de lacs aux nuances de bleu envoûtantes, un véritable écrin de tranquillité qui fut autrefois un lieu d’importance pour l’organisation maya.

En parcourant le Chiapas, vous découvrirez un artisanat ancestral, une gastronomie authentique et une présence maya palpable à chaque instant. La région est également riche en villes coloniales, dont la plus emblématique est sans conteste San Cristóbal de las Casas. Nichée au cœur d’une vallée ombragée de pins, cette cité au charme intemporel séduit par son climat doux, ses ruelles pavées, ses marchés colorés et ses demeures anciennes. Véritable bastion des cultures indigènes, elle est entourée de villages traditionnels tels que Chamula et Zinacantán, incontournables pour comprendre l’âme du Chiapas.

Explorer le Chiapas, c’est entreprendre un véritable voyage dans le temps, une immersion profonde dans l’héritage vivant de la civilisation maya. Xplore propose de s’immerger dans une famille Maya en participant à un cours de cuisine en toute intimité.
Culture et gastronomie à Mexico et ses alentours

On oublie souvent que Mexico est bien plus qu’une simple porte d’entrée du pays : c’est une capitale fascinante, vibrante de culture, d’histoire précolombienne et d’héritage colonial. Elle constitue une première étape incontournable pour plonger au cœur de l’identité mexicaine.

Ancienne capitale aztèque et centre symbolique du pays, Mexico abrite un patrimoine culturel d’une richesse exceptionnelle : le Musée d’Art Moderne, le Musée d’Anthropologie, les collections d’histoire préhispanique ou encore la mythique Maison Bleue de Frida Kahlo. La ville est également un véritable musée d’architecture à ciel ouvert, mêlant édifices coloniaux, vestiges préhispaniques et gratte-ciel contemporains. Se perdre dans son centre historique, c’est s’offrir une succession de découvertes étonnantes et se laisser porter par l’énergie trépidante d’une métropole haute en couleur.

Célèbre pour son architecture coloniale et sa mémoire préhispanique, Mexico est aussi l’un des cœurs battants de la gastronomie mexicaine. On y savourera aussi bien la cuisine du Guerrero que la cochinita pibil, ou encore le pozole, une soupe traditionnelle à base de maïs et de viande, véritable emblème culinaire. C’est l’occasion de tester les nombreuses Taquerias et Mezcalerias de la ville !

Au sud de la ville se trouvent les célèbres canaux de Xochimilco, ultime vestige du vaste réseau aquatique construit par les Aztèques. Souvent surnommé la Venise mexicaine, ce lieu enchanteur se découvre à bord de trajineras, des barques colorées qui glissent entre jardins flottants, musiciens mariachis, marchands ambulants et familles en fête, surtout les week-ends.

À seulement quelques heures de Mexico, s’élèvent enfin certaines des ruines les plus emblématiques du pays : Teotihuacan avec ses majestueuses pyramides du Soleil et de la Lune, mais aussi les sites exceptionnels de Cacaxtla et Xochicalco, témoins grandioses des civilisations préhispaniques. Xplore propose notamment de survoler ce site exceptionnel en montgolfière au lever du soleil.
Xplore Mexique, le spécialiste Mexique de référence

Xplore Mexique : des expériences uniques et des itinéraires sur-mesure
Découvrez toutes les offres, conseils de voyage et inspirations ici

Contacter Benjamin, David et Aicha
benjamin@xplore-voyages.com,
david@xplore-voyages.com,
aicha@xplore-voyages.com
06 25 89 28 44 / 04 13 41 93 53

https://mexique.xplore-voyages.com/

