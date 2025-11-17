TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La péninsule du Yucatan et ses incontournables en autotour

Xplore Mexique vous présente son best seller : une découverte authentique et complète de la péninsule du Yucatan en autotour, en toute liberté et sécurité.


Avec ses plages de sable blanc, ses temples maya ou encore ses cenotes mystérieux, la péninsule du Yucatan offre tout ce que n’importe quel voyageur peut rêver en se rendant au Mexique. Xplore Mexique a conçu spécialement cet itinéraire mêlant culture, farniente, charme colonial et nature préservée, alliant autonomie et liberté avec sécurité et assistance digne d’une conciergerie.


Rédigé par le Lundi 17 Novembre 2025

Les incontournables du Yucatan en liberté


De la Riviera Maya à l’île d’Holbox, ce roadtrip minutieusement conçu par des experts procure une expérience unique et mémorable pleine de découverte, culture et détente.

Ce voyage permet de découvrir des paysages à couper le souffle comme la réserve de Sian Ka'an ou la lagune de Bacalar, le charme des villes coloniales de Valladolid et Mérida et bien sûr les plages paradisiaques de la Riviera Maya et de Holbox.

Le Yucatan une région d’une diversité culturelle et naturelle incroyable qui se prête à la découverte en voiture

La péninsule du Yucatan se compose des états du Yucatan et du Quintana Roo (ou plus communément Riviera Maya). En un rayon d’environ 300 Km à la ronde, les possibilités de visites et découvertes sont innombrables. Il n’existe pas moins de 10 000 cenotes dans la région, ces piscines naturelles d’eau douce, parfois fermées, parfois ouvertes, d’autres semi-ouvertes. L’occasion de partir à la “chasse aux cenotes”. Depuis la route, certaines sont facilement repérables grâce à des panneaux. D’autres plus confidentielles mais tout aussi belles. Cela fait partie des conseils, tips et autres “secret spot” que votre Xplorer saura indiquer lors du roadtrip. Une très belle occasion aussi de se rafraîchir après la visite d’un site archéologique sous le soleil caribéen.

Chichen Itza est à ne pas manquer évidemment avec sa célèbre pyramide Kukulkan, classée parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. Les villes coloniales de Mérida et Valladolid sont d’excellents points de chute pour aller visiter toutes ces merveilles naturelles et archéologiques.

En fin de journée, il est très agréable de se balader sur le Zocalo (place centrale) ou encore déambuler dans les rues colorées et ambiancées. Les réserves naturelles ne sont pas en reste comme la biosphère de Sian Kaan à proximité de Tulum ou encore la réserve de Rio Lagartos au nord de Valladolid.

Après quelques jours de découverte à arpenter les routes yucatèques, un peu de farniente bien mérité sur les plages paradisiaques de la Riviera Maya ou bien sur une des îles des Caraïbes. Playa del Carmen, Tulum, Isla Holbox… Il y en a pour tous les goûts : des endroits où faire la fête H24 ou des petits coins de paradis pour retrouver un peu de calme et de repos avant le retour à la maison. Vous l’aurez compris, le Yucatan est le parfait endroit pour passer une semaine (voir plus) de découverte en roadtrip.
© xploremexique
© xploremexique

Un autotour adapté pour tout type de clientèle et tout budget

Ce roadtrip s’adresse à toutes les personnes qui aiment les expériences culturelles, authentiques, et qui ont ce goût pour l’aventure et la découverte tout en ayant un support et une assistance logistique 7 jours / 7 fourni par l’agence. Spécialiste de la destination et du sur-mesure, Xplore Mexique s’adapte à tous les budgets et typologies de clientèle, que ce soit en termes de sélection d’hébergements, d’activités, etc…Ainsi chaque année, des familles, des ami(e)s, des couples, mais également beaucoup de personnes voyageant seul(e) font appel à à ses services pour découvrir le Mexique.
© xploremexique
© xploremexique

Pourquoi réserver avec Xplore ?

Réserver avec Xplore, c’est être sûr de ne rien rater des incontournables du Mexique et du Yucatan, tout en évitant le tourisme de masse. La découverte des sites se fait dans la mesure du possible le matin aux horaires d’ouverture. L’agence propose une sélection d’expériences authentiques dans le but de rencontrer la population locale et de partager certaines de leurs activités comme par exemple, s’essayer à la préparation de tortillas ou apprendre le tissage dans une communauté Maya.

Avec Xplore, vous bénéficiez d’une expertise sur la destination au moment du devis et de la conception du voyage, et le client bénéficie d’une assistance et d’un suivi sur place 7 jours / 7 et via Whatsapp afin de répondre à toute question, ou tout imprévu.

Contacts

La péninsule du Yucatan et ses incontournables en autotour
Découvrez toutes les offres, conseils de voyage et inspirations ici

Contacter Benjamin, David et Aicha
benjamin@xplore-voyages.com,
david@xplore-voyages.com,
aicha@xplore-voyages.com
06 25 89 28 44 / 04 13 41 93 53

https://mexique.xplore-voyages.com/

>> XPLORE MEXIQUE dans l'Annuaire DESTIMAG


