TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

RIU ouvre un hôtel dont une partie est "réservée aux adultes"

Le Riu Palace Swahili propose 505 chambres


La mode des établissements et lieux touristiques sans enfant se développe. RIU annonce l’ouverture d’un nouvel hôtel dont une partie est réservée aux adultes. Le Riu Palace Swahili est le 3e établissement de la marque dans la destination : il propose le service exclusif Elite Club, composé de 76 chambres, dont 52 villas avec piscine privée.


Rédigé par le Mardi 3 Février 2026

Le Riu Palace Swahili propose 505 chambres - DR
Le Riu Palace Swahili propose 505 chambres - DR
Agencia Catalana de Turisme
C’est une mode qui fait grand bruit et qui séduit de nombreuses marques du tourisme.

Après la polémique de la SNCF au sujet de sa nouvelle offre interdite aux enfants, c’est à RIU de succomber à la tentation. Le groupe annonce l’ouverture du Riu Palace Swahili à Zanzibar.

L’hôtel se compose de 505 chambres, au style moderne et élégant.

L’établissement mise sur son offre gastronomique pour attirer les clients, avec sa formule tout compris 24 heures sur 24 et ses différents restaurants, dont le restaurant principal Karibu, ou le Krystal, servant une cuisine fusion ; le Duomo, un restaurant italien ; l’Helios, dédié aux saveurs méditerranéennes ; et le classique Steakhouse.

A lire : RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Il propose également de la restauration rapide avec Pepe’s Food.

Elite Club : RIU propose le service réservé aux adultes

Autres articles
Un programme complet d’activités, ainsi que des spectacles en soirée, avec musique live tous les jours, sera aussi assuré.

Situé en bord de mer dans le quartier de Nungwi, au nord de Zanzibar, ce cinq étoiles est le troisième établissement de la chaîne dans cette destination.

Il introduit aussi le service exclusif Elite Club, composé de 76 chambres, dont 52 villas avec piscine privée : il est entièrement "réservé aux adultes".

Les clients Elite Club bénéficient d’avantages premium, comme le restaurant Elite Club, une plage privée avec lits balinais et service de boissons, l’accès à l’Elite Club Lounge proposant des boissons de marques prestigieuses, un espace de check-in séparé et un diffuseur d’aromathérapie dans leur chambre.

A lire : RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

Cette ouverture est aussi synonyme du lancement des "RIU Party", qui se tiendront chaque vendredi au Riu Jambo.


Lu 100 fois

Tags : riu, zanzibar
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 2 Février 2026 - 13:51 Hôtel : Matemwe Attitude ouvre ses portes à Zanzibar (Album photos)

Vendredi 30 Janvier 2026 - 15:00 Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

Heritage Resorts & Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée

Heritage Resorts &amp; Golf Île Maurice dévoile son calendrier culinaire 2026 : une odyssée gastronomique étoilée
En 2026, Heritage Resorts & Golf convie les épicuriens, voyageurs curieux et amateurs de haute...
Dernière heure

RIU ouvre un hôtel dont une partie est "réservée aux adultes"

NCL et Cruisepro lancent une réduction spéciale pour les clients des agences !

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !

L’ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage

Air Antilles placée en redressement judiciaire pour 6 mois

Brand News

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale

CroisiEurope, 50 ans d’innovation au service de la croisière fluviale
Fondée en 1976 en Alsace, CroisiEurope s’est imposée en un demi-siècle comme le pionnier et le...
Les annonces

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis

Comment organiser un séjour complet de 3 jours à Rome entièrement en français avec Civitatis
Distribution

Distribution

Dogan Voyages : des centaines de victimes saisissent la justice !

Dogan Voyages : des centaines de victimes saisissent la justice !
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience unique dans le désert émirati

Amar Luxury Desert Ecolodge : une expérience unique dans le désert émirati
Production

Production

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026

Jet tours mobilise ses équipes pour dévoiler sa brochure Été 2026
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !

TAP Air Portugal devient la compagnie aérienne officielle de l’Équipe nationale !
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L’ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage

L’ECTAA et WEX s'allient pour accélérer la digitalisation des paiements dans le voyage
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

RIU ouvre un hôtel dont une partie est "réservée aux adultes"

RIU ouvre un hôtel dont une partie est "réservée aux adultes"
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

NCL et Cruisepro lancent une réduction spéciale pour les clients des agences !

NCL et Cruisepro lancent une réduction spéciale pour les clients des agences !
TravelJobs

Emploi & Formation

Recrutement dans les agences de voyage : un marché encore et toujours sous tension

Recrutement dans les agences de voyage : un marché encore et toujours sous tension
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias