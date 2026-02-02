RIU ouvre un hôtel dont une partie est "réservée aux adultes"

C’est une mode qui fait grand bruit et qui séduit de nombreuses marques du tourisme.
Après la polémique de la SNCF au sujet de sa nouvelle offre interdite aux enfants, c’est à RIU de succomber à la tentation. Le groupe annonce l’ouverture du Riu Palace Swahili à Zanzibar.
L’hôtel se compose de 505 chambres, au style moderne et élégant.
L’établissement mise sur son offre gastronomique pour attirer les clients, avec sa formule tout compris 24 heures sur 24 et ses différents restaurants, dont le restaurant principal Karibu, ou le Krystal, servant une cuisine fusion ; le Duomo, un restaurant italien ; l’Helios, dédié aux saveurs méditerranéennes ; et le classique Steakhouse.
RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l'expansion, de la confiance et de l'excellence
Il propose également de la restauration rapide avec Pepe’s Food.
Elite Club : RIU propose le service réservé aux adultes
Un programme complet d’activités, ainsi que des spectacles en soirée, avec musique live tous les jours, sera aussi assuré.
Situé en bord de mer dans le quartier de Nungwi, au nord de Zanzibar, ce cinq étoiles est le troisième établissement de la chaîne dans cette destination.
Il introduit aussi le service exclusif Elite Club, composé de 76 chambres, dont 52 villas avec piscine privée : il est entièrement "réservé aux adultes".
Les clients Elite Club bénéficient d’avantages premium, comme le restaurant Elite Club, une plage privée avec lits balinais et service de boissons, l’accès à l’Elite Club Lounge proposant des boissons de marques prestigieuses, un espace de check-in séparé et un diffuseur d’aromathérapie dans leur chambre.
RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Cette ouverture est aussi synonyme du lancement des "RIU Party", qui se tiendront chaque vendredi au Riu Jambo.
