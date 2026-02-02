RIU ouvre un hôtel dont une partie est "réservée aux adultes"

Le Riu Palace Swahili propose 505 chambres

La mode des établissements et lieux touristiques sans enfant se développe. RIU annonce l’ouverture d’un nouvel hôtel dont une partie est réservée aux adultes. Le Riu Palace Swahili est le 3e établissement de la marque dans la destination : il propose le service exclusif Elite Club, composé de 76 chambres, dont 52 villas avec piscine privée.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 3 Février 2026

