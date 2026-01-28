Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !

Le groupe Accor a officialisé la signature du Sofitel Rishikesh Narendra Nagar, un futur resort de luxe implanté dans l’État de l’Uttarakhand, au pied de l’Himalaya et sur les rives du Gange.
Ce projet, développé en partenariat avec le Dangayach Group, est implanté sur un site de plus de trois hectares à Narendra Nagar, surplombant la vallée du Gange, il comptera 160 chambres et suites.
Le futur complexe proposera cinq espaces de restauration, dont un restaurant signature, un rooftop restaurant, un pool bar & grill et un lounge bar. L’offre gastronomique entend combiner influences françaises et traditions culinaires indiennes.
Le volet bien-être constituera l’un des piliers du projet, avec deux piscines, un spa Sofitel de 623 m², un centre de fitness et des programmes de yoga et de méditation inspirés des pratiques locales.
Le resort disposera également de plus de 2 000 m² d’espaces événementiels, incluant salles de réception, jardins extérieurs et suite nuptiale, visant une clientèle MICE, mariages et retraites bien-être.
Sofitel de luxe dans Himalaya : un projet inscrit dans la stratégie durable d’Accor
Ce projet est développé avec Dangayach Group, un conglomérat indien actif dans l’hôtellerie, la joaillerie et l’immobilier, partenaire de plusieurs grandes chaînes internationales comme Marriott, Hilton, Radisson ou ITC.
Construit ex nihilo, le Sofitel Rishikesh Narendra Nagar intégrera les standards environnementaux du groupe, notamment les programmes Planet 21 et Gaia 2.0, avec un accent mis sur la durabilité et l’efficacité énergétique.
À travers ce projet, Accor entend renforcer sa présence sur le marché indien du luxe et répondre à la croissance de la demande pour des expériences haut de gamme liées au bien-être et à la nature.
Publié par Amelia Brille
