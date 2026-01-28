Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !

Ce projet est développé avec Dangayach Group, un conglomérat indien actif dans l’hôtellerie, la joaillerie et l’immobilier, partenaire de plusieurs grandes chaînes internationales comme Marriott, Hilton, Radisson ou ITC.



Construit ex nihilo, le Sofitel Rishikesh Narendra Nagar intégrera les standards environnementaux du groupe, notamment les programmes Planet 21 et Gaia 2.0, avec un accent mis sur la durabilité et l’efficacité énergétique.



À travers ce projet, Accor entend renforcer sa présence sur le marché indien du luxe et répondre à la croissance de la demande pour des expériences haut de gamme liées au bien-être et à la nature.