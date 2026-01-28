TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !

Un resort au pied de l’Himalaya


Accor poursuit son développement sur le segment haut de gamme en Inde. Le groupe hôtelier annonce la signature du Sofitel Rishikesh Narendra Nagar, un complexe de luxe prévu pour 2030, au cœur de l’Himalaya.


Rédigé par le Vendredi 30 Janvier 2026

Le groupe Accor a officialisé la signature du Sofitel Rishikesh Narendra Nagar - ©Accor
Le groupe Accor a officialisé la signature du Sofitel Rishikesh Narendra Nagar - ©Accor
Aer Lingus
Le groupe Accor a officialisé la signature du Sofitel Rishikesh Narendra Nagar, un futur resort de luxe implanté dans l’État de l’Uttarakhand, au pied de l’Himalaya et sur les rives du Gange.

Ce projet, développé en partenariat avec le Dangayach Group, est implanté sur un site de plus de trois hectares à Narendra Nagar, surplombant la vallée du Gange, il comptera 160 chambres et suites.

Le futur complexe proposera cinq espaces de restauration, dont un restaurant signature, un rooftop restaurant, un pool bar & grill et un lounge bar. L’offre gastronomique entend combiner influences françaises et traditions culinaires indiennes.

Le volet bien-être constituera l’un des piliers du projet, avec deux piscines, un spa Sofitel de 623 m², un centre de fitness et des programmes de yoga et de méditation inspirés des pratiques locales.

Le resort disposera également de plus de 2 000 m² d’espaces événementiels, incluant salles de réception, jardins extérieurs et suite nuptiale, visant une clientèle MICE, mariages et retraites bien-être.

Sofitel de luxe dans Himalaya : un projet inscrit dans la stratégie durable d’Accor

Autres articles
Ce projet est développé avec Dangayach Group, un conglomérat indien actif dans l’hôtellerie, la joaillerie et l’immobilier, partenaire de plusieurs grandes chaînes internationales comme Marriott, Hilton, Radisson ou ITC.

Construit ex nihilo, le Sofitel Rishikesh Narendra Nagar intégrera les standards environnementaux du groupe, notamment les programmes Planet 21 et Gaia 2.0, avec un accent mis sur la durabilité et l’efficacité énergétique.

À travers ce projet, Accor entend renforcer sa présence sur le marché indien du luxe et répondre à la croissance de la demande pour des expériences haut de gamme liées au bien-être et à la nature.


Lu 178 fois

Tags : accor, inde
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 28 Janvier 2026 - 10:00 Meliá inaugure son premier resort aux Maldives en janvier 2026

Mardi 27 Janvier 2026 - 10:59 Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements

Explora journeys débute une année riche en nouveautés et événements
L'année 2026 marque une accélération du développement d’Explora Journeys. En plus d'étendre sa...
Dernière heure

Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !

Revue de presse : que se passe-t-il sur la planète tourisme cette semaine ?

Milan-Cortina 2026 : où en sont les préparatifs à J-7 des JO d’hiver ?

L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CITIZENPLANE - Formateur·trice Systèmes Aériens & Support - CDI - (Marseille (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

V.O.S - Coordinateurs·trices des opérations - (Copenhague (Danemark) ou Dubline (Irlande))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Evaneos structure une offre dédiée aux familles

Evaneos structure une offre dédiée aux familles
Partez en France

Partez en France

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !

Futuroscope 2026 : 4 nouvelles attractions et un record historique pour le parc !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Milan-Cortina 2026 : où en sont les préparatifs à J-7 des JO d’hiver ?

Milan-Cortina 2026 : où en sont les préparatifs à J-7 des JO d’hiver ?
Production

Production

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"

Nautil : "atteindre 100 millions d'euros reste un objectif à moyen terme"
AirMaG

AirMaG

Hinaupoko Devèze retrouve la Polynésie à bord d’Air Tahiti Nui

Hinaupoko Devèze retrouve la Polynésie à bord d’Air Tahiti Nui
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération

L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !

Accor annonce l’ouverture d’un Sofitel de luxe dans Himalaya !
HotelMaG

Hébergement

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago

IHG lance la marque Ruby Hotels aux États-Unis avec une première adresse à Chicago
Futuroscopie

Futuroscopie

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Celebrity River Cruises veut ouvrir plus de 160 départs en Europe en 2028

Celebrity River Cruises veut ouvrir plus de 160 départs en Europe en 2028
TravelJobs

Emploi & Formation

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi

L'aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias