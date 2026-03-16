Météo, événements externes : ATIDGO lance un module de prédiction intelligent

Anticiper la demande pour booster les ventes

ATIDGO, spécialiste de la digitalisation des commandes pour le secteur des cafés, restaurants et hôtels, lance un module prédictif intelligent capable d’anticiper la demande grâce à l’intelligence artificielle. En combinant données internes, météo et événements externes, la solution promet des prévisions plus fiables pour optimiser ventes, stocks et relation client.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 16 Mars 2026 à 14:40

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