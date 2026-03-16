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Météo, événements externes : ATIDGO lance un module de prédiction intelligent

Anticiper la demande pour booster les ventes


ATIDGO, spécialiste de la digitalisation des commandes pour le secteur des cafés, restaurants et hôtels, lance un module prédictif intelligent capable d’anticiper la demande grâce à l’intelligence artificielle. En combinant données internes, météo et événements externes, la solution promet des prévisions plus fiables pour optimiser ventes, stocks et relation client.


Rédigé par le Lundi 16 Mars 2026 à 14:40

Anticiper la demande grâce à l’IA, la nouvelle solution d’ATIDGO - Depositphotos.com, ramirezom
Anticiper la demande grâce à l’IA, la nouvelle solution d’ATIDGO - Depositphotos.com, ramirezom
CroisiEurope
L’entreprise française ATIDGO présente un nouveau module de prédiction de commandes basé sur l’intelligence artificielle, destiné aux professionnels du secteur des cafés, restaurants et hôtels (CHR).

Il est actuellement présenté en avant-première au salon SIRHA, à Marseille, du 15 au 17 mars, sur le stand A37.

Contrairement aux modèles traditionnels qui se fondent principalement sur l’historique des ventes et la saisonnalité, le module d’ATIDGO intègre des variables externes clés.

Les conditions météorologiques, les événements locaux et les comportements d’achat des clients sont pris en compte pour générer des prévisions plus fiables, utilisables par les équipes commerciales, marketing et opérationnelles.

Le module propose des prévisions à court terme, jusqu’à une semaine, fortement corrélées à la météo, et à long terme, jusqu’à un an, intégrant des projections climatiques issues des travaux du GIEC.

Son intégration se fait facilement via API ou directement depuis le backoffice ATIDGO.

Le développement a été réalisé en partenariat avec Google Cloud Platform et Centrale Paris France, combinant expertise technologique et modélisation scientifique.

Une solution complète pour digitaliser la prise de commandes

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Au-delà du module prédictif, ATIDGO propose une plateforme modulable et connectée comprenant :

- une prise de commande digitalisée, avec intégration directe via WhatsApp,

- un backoffice connecté en temps réel aux ERP ORISHA,

- des rapports commerciaux intelligents visualisant l’évolution du chiffre d’affaires et l’analyse des performances par client ou produit,

- des outils d’optimisation des ventes basés sur l’intelligence artificielle.

La solution est compatible avec les principaux ERP (SERCA, Odoo), CRM (Salesforce, Asape), PIM (Akeneo, Pimcore), plateformes e-commerce (Prestashop, Shopify, Sylius) et outils de communication, ce qui permet une exploitation des données existantes pour anticiper la demande et optimiser la relation client.


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