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KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages

Une recherche conversationnelle enrichie


Alors que les recherches pour l’été s’intensifient, KAYAK dévoile Ask AI, une solution qui combine intelligence artificielle et résultats en temps réel pour simplifier la planification des séjours.


Rédigé par le Mardi 28 Avril 2026 à 11:22

KAYAK dévoile Ask AI, une solution qui combine intelligence artificielle et résultats en temps réel - Photo : Capture d'écran
KAYAK dévoile Ask AI, une solution qui combine intelligence artificielle et résultats en temps réel - Photo : Capture d'écran
IFTM
Le comparateur de voyages KAYAK franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle à ses services.

L’entreprise a annoncé le lancement d’Ask AI, une expérience conversationnelle destinée à faciliter la recherche et la réservation de voyages.

Pensé comme un outil hybride, Ask AI permet aux utilisateurs de planifier leur séjour directement via un chat, tout en visualisant des résultats actualisés en temps réel pour les vols, hôtels et locations de voitures. Une approche qui vise à concilier simplicité d’usage et richesse de l’offre.

Avec Ask AI, les voyageurs peuvent formuler leurs demandes en langage naturel, affiner leurs critères au fil de la discussion et accéder à des options réservables instantanément. Les résultats évoluent dynamiquement à mesure que la conversation progresse, tout en conservant l’affichage classique de recherche propre à KAYAK.

"Ask AI est la prochaine évolution, qui combine les deux dans une expérience utilisateur unique et fluide", souligne Matthias Keller, directeur produit de l’entreprise. Il précise que les utilisateurs se tournent de plus en plus vers l’IA pour initier leurs recherches, tout en continuant de s’appuyer sur les filtres traditionnels pour finaliser leurs choix.

Un lancement stratégique à l’approche de l’été

KAYAK lance Ask AI - Depositphotos.com Auteur mobilinchen
KAYAK lance Ask AI - Depositphotos.com Auteur mobilinchen
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Cette innovation intervient dans un contexte de forte reprise des recherches de voyages estivaux. Les consommateurs prennent davantage le temps de comparer les offres, de suivre l’évolution des prix et d’ajuster leurs projets avant de réserver.

Ask AI entend répondre à ces nouveaux comportements en proposant une expérience continue, de l’inspiration à la réservation.

Qu’il s’agisse d’organiser un circuit multi-destinations, de maîtriser un budget familial ou de privilégier des conditions d’annulation flexibles, l’outil s’adapte aux besoins exprimés en temps réel.

En centralisant les interactions et les résultats dans une seule interface, KAYAK ambitionne de réduire les frictions liées à la recherche de voyages.

Fini les allers-retours entre onglets ou les recherches répétitives : Ask AI promet une planification plus rapide, plus intuitive et plus personnalisée.


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Tags : ia, kayak
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