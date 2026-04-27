KAYAK lance Ask AI, une nouvelle interface conversationnelle pour planifier ses voyages

Cette innovation intervient dans un contexte de forte reprise des recherches de voyages estivaux. Les consommateurs prennent davantage le temps de comparer les offres, de suivre l’évolution des prix et d’ajuster leurs projets avant de réserver.



Ask AI entend répondre à ces nouveaux comportements en proposant une expérience continue, de l’inspiration à la réservation.



Qu’il s’agisse d’organiser un circuit multi-destinations, de maîtriser un budget familial ou de privilégier des conditions d’annulation flexibles, l’outil s’adapte aux besoins exprimés en temps réel.



En centralisant les interactions et les résultats dans une seule interface, KAYAK ambitionne de réduire les frictions liées à la recherche de voyages.



Fini les allers-retours entre onglets ou les recherches répétitives : Ask AI promet une planification plus rapide, plus intuitive et plus personnalisée.