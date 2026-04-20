Fermeture de BlaBlaCar Bus : les autocaristes sont "très inquiets"

L'OTRE (Organisation des Transporteurs Routiers Européens) alerte sur les conséquences majeures pour la soixantaine de transporteurs qui opéraient les lignes pour le compte de Blablacar Bus et en appelle à la mobilisation des pouvoirs publics.



Pour la responsable de la FNTV, il n’est pas encore temps de clouer le cercueil d’une réforme qui devait générer 10 000 emplois et révolutionner les déplacements des Français.



" Il faut prendre un peu de recul.



L’équilibre du secteur s’est construit autour de deux acteurs et bientôt, il n’y en aura plus qu’un. Il est un peu prématuré de parler de l’avenir des SLO. Ce qui est sûr, c’est que ces autocars répondent à un besoin des Français. "



D’après le dernier rapport de l’Autorité de régulation des transports, les cars Macron ont transporté 11 millions de personnes en 2024 en France, dépassant les niveaux historiques de 2019 (+5 %). La distance moyenne s’est établie à 393 km.



Cette dynamique était principalement portée par les liaisons internationales, en hausse de 6 % sur un an et de 82 % par rapport à 2019.



En prenant en compte les lignes internationales, en plus des liaisons domestiques, ce sont pas moins de 18 millions de passagers qui ont été transportés depuis la France, en hausse de 25 % par rapport à 2019.



De son côté, FlixBus, qui sera le dernier opérateur en janvier 2027 après l’arrêt des activités de sa concurrente française, affichait en 2024 un chiffre d’affaires de 169 millions d’euros et un résultat net de 6,24 millions d’euros.



Et l’inquiétude des autocaristes ne se limite pas à l’arrêt de BlaBlaCar Bus : elle se heurte aussi à la guerre en Iran.



" Nous faisons face à une explosion des coûts de revient par véhicule qui est problématique. Il est difficile d’être rentable à court terme.



Il est très bien que la profession puisse bénéficier d’aides. Le problème auquel nous sommes confrontés, c’est que les entreprises ne peuvent pas y accéder, car les conditions d’éligibilité sont trop restrictives.



Le gouvernement a mis en place un critère économique pour bénéficier d’aides, fondé sur un taux d’excédent brut d’exploitation rapporté au chiffre d’affaires inférieur à 5 %.



Sauf qu’en raison des investissements réalisés pour l’acquisition d’autocars, les acteurs sont systématiquement au-dessus, " souffle Ingrid Mareschal, déléguée générale de la FNTV.