BlaBlaCar ajoute le train à son offre

devient la première plateforme à regrouper le train, le bus et le covoiturage, offrant aux voyageurs une interface unique pour rechercher, comparer et réserver leurs trajets longue distance. Grâce à l’intégration du train , les utilisateurs peuvent désormais visualiser sur une seule page l’ensemble des options disponibles — horaires, tarifs, durées — pour un itinéraire donné, simplifiant ainsi la planification de leurs déplacements.Le lancement inclut une couverture de. Cette version initiale permettra à la plateforme de recueillir les retours d’expérience des utilisateurs afin d’affiner les services proposés. Des fonctionnalités supplémentaires seront intégrées dans les prochains mois, telles que l’achat de billets aller-retour, l’échange de billets ou encore l’utilisation des cartes de réduction.Cette démarche vise à répondre aux attentes des usagers. Unerévèle que deux personnes sur trois se disent prêtes à réserver leurs trajets en train via l’application. En moyenne, les membres de la plateforme utilisent le train 13 fois par an. Pour Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar, «».