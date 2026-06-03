Bpifrance entre au capital de Belambra

Pour Belambra, l'arrivée de Bpifrance constitue une nouvelle étape dans sa stratégie de développement. Le groupe entend poursuivre la montée en gamme de son parc, renforcer la pleine propriété de ses actifs immobiliers et accélérer l'ouverture de nouveaux établissements en France, à la montagne comme sur le littoral.



L'opération s'inscrit également dans la continuité du soutien apporté par la Caisse des Dépôts, via sa filiale Banque des Territoires.



« Je tiens à remercier Caravelle, qui a accompagné avec succès la transformation et la montée en gamme de Belambra ces dernières années. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir Antin et Bpifrance à nos côtés », a déclaré Alexis Gardy, président de Belambra Clubs.



Selon lui, « le soutien d'Antin et de Bpifrance témoigne de la confiance accordée à la trajectoire de Belambra et au travail accompli par l'ensemble des équipes ». Cette nouvelle phase doit permettre au groupe « d'accélérer )son) développement, de poursuivre (ses) investissements et de renforcer (sa) présence dans les plus beaux territoires français ».