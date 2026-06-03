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Bpifrance entre au capital de Belambra

montée en gamme et ouverture de nouveaux établissements


Bpifrance annonce son entrée au capital de Belambra aux côtés d'Antin Infrastructure Partners, devenu actionnaire majoritaire du groupe. Cette opération vise à accompagner la montée en gamme de l'offre, le développement immobilier et l'ouverture de nouveaux établissements en France.


Rédigé par le Mercredi 3 Juin 2026 à 11:27

Bpifrance entre au capital de Belambra - Photo Belambra
Bpifrance entre au capital de Belambra - Photo Belambra
MSC Croisières
Bpifrance annonce son entrée au capital de Belambra aux côtés du fonds Mid Cap I d'Antin Infrastructure Partners, désormais actionnaire majoritaire du groupe.

L'opération doit permettre d'accompagner la transformation engagée par l'acteur français de l'hébergement touristique, tout en soutenant son développement et ses projets d'investissement.

Cette prise de participation est réalisée via les fonds France Investissement Tourisme 3 et Large Cap de Bpifrance. Elle intervient après la finalisation de l'acquisition de la majorité du capital de Belambra par Antin Infrastructure Partners, dont l'entrée en négociations exclusives avait été annoncée le 13 février 2026.

Acteur historique de l'hébergement touristique en France, Belambra trouve ses origines en 1959. Détenu depuis 2014 par Caravelle, le groupe a engagé une transformation de son modèle ces dernières années. Selon le communiqué, cette stratégie s'est accélérée à partir de 2021 avec l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante conduite par Alexis Gardy, autour de deux axes principaux : la modernisation du portefeuille d'actifs et la montée en gamme de l'offre.

Aujourd'hui, Belambra exploite 44 établissements en France, dont 35 clubs de vacances et 9 hôtels. Implantés principalement sur le littoral et en montagne, ces sites accueillent une clientèle de loisirs, de groupes et de séminaires. Le groupe met notamment en avant une offre all inclusive intégrant restauration, animations, clubs enfants, activités sportives, espaces aquatiques et infrastructures de bien-être.

Poursuivre la montée en gamme et accélérer l'ouverture de nouveaux établissements en France

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Pour Belambra, l'arrivée de Bpifrance constitue une nouvelle étape dans sa stratégie de développement. Le groupe entend poursuivre la montée en gamme de son parc, renforcer la pleine propriété de ses actifs immobiliers et accélérer l'ouverture de nouveaux établissements en France, à la montagne comme sur le littoral.

L'opération s'inscrit également dans la continuité du soutien apporté par la Caisse des Dépôts, via sa filiale Banque des Territoires.

« Je tiens à remercier Caravelle, qui a accompagné avec succès la transformation et la montée en gamme de Belambra ces dernières années. Nous sommes aujourd'hui très heureux d'accueillir Antin et Bpifrance à nos côtés », a déclaré Alexis Gardy, président de Belambra Clubs.

Selon lui, « le soutien d'Antin et de Bpifrance témoigne de la confiance accordée à la trajectoire de Belambra et au travail accompli par l'ensemble des équipes ». Cette nouvelle phase doit permettre au groupe « d'accélérer )son) développement, de poursuivre (ses) investissements et de renforcer (sa) présence dans les plus beaux territoires français ».

« Cette entrée au capital de Belambra s'inscrit pleinement dans la thèse d'investissement de Bpifrance : soutenir et accompagner des acteurs structurants du secteur du tourisme dans leur transformation », indiquent Serge Mesguich, directeur du pôle Tourisme et Loisirs, et Eric Lefebvre, directeur Large Cap de Bpifrance.

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Tags : belambra
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