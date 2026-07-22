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Paris a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin 2026

Des écarts de fréquentation importants selon les marchés internationaux


La capitale a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin. Si les arrivées aériennes progressent de 2,4% sur un an, les performances restent contrastées selon les marchés. Les fortes chaleurs ont également commencé à modifier les comportements des visiteurs.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 13:02

La capitale a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin 2026 - Depositphotos.com @EnginKorkmaz
La capitale a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin 2026 - Depositphotos.com @EnginKorkmaz
CroisiEurope
La fréquentation touristique parisienne affiche une légère progression en juin 2026.

Selon le baromètre de l’Office de tourisme de Paris - Paris je t’aime, la destination a accueilli environ 3,8 millions de touristes au cours du mois.

Les arrivées aériennes ont augmenté de 2,4% par rapport à juin 2025. Cette évolution masque toutefois des écarts importants selon les marchés. Les clientèles espagnole (+34,1%) et portugaise (+19,5%) enregistrent les plus fortes progressions, devant les marchés polonais et mexicain (+15,7%).

À l’inverse, le Royaume-Uni accuse un recul de 19,1%, devant le Brésil (-11,7%), l’Inde (-11,2%) et l’Allemagne (-5,4%).

La clientèle française affiche également une progression marquée. D’après les données Orange Flux Vision Tourisme, le nombre de nuitées des touristes français dans le Grand Paris a augmenté de 19,3% sur un an.

Au total, la présence touristique en nuitées progresse de 3% sur l'ensemble du mois de juin. L'occupation hôtelière demeure, elle, quasiment stable (+0,1%). Une évolution à mettre en perspective avec une base de comparaison défavorable, notamment en raison de l'absence du Salon du Bourget en 2026.

Lire aussi : Tourisme : Serge Papin se montre confiant pour la saison estivale

Un début de mois de juillet plus contrasté

Les premiers jours de juillet montrent une tendance moins homogène.

Entre le 1er et le 12 juillet, l'occupation hôtelière reste légèrement supérieure à celle de l'année précédente (+0,4%), tandis que la présence touristique en nuitées recule de 3,2%.

Cette baisse intervient malgré plusieurs événements susceptibles de soutenir la fréquentation, parmi lesquels les concerts de The Weeknd au Stade de France, de Bad Bunny à la Plenitude Arena et le lancement de l'Esports World Cup à Paris Expo Porte de Versailles.

La canicule parisienne

La météo a également pesé sur les comportements touristiques. Lors de l'épisode de canicule du 20 au 28 juin, la présence touristique en nuitées a progressé de 1,4% par rapport à 2025, soit un niveau proche de la tendance observée sur la période de référence allant du début du mois de juin à la mi-juillet (+1,3%).

L'épisode de fortes chaleurs du 7 au 13 juillet s'est en revanche accompagné d'un recul plus marqué de 7,2%. Les données suggèrent ainsi un impact plus important de la chaleur sur la durée des séjours, les déplacements et les réservations de dernière minute.

La canicule semble également avoir accéléré le départ des Parisiens, avec une présence des résidents inférieure à celle observée durant le reste du mois de juin. Ces résultats doivent toutefois être interprétés avec prudence, le dernier week-end de juin ayant également été marqué par l'annulation de Solidays et de la Marche des Fiertés.

Dans ce contexte, l'ouverture de nouveaux espaces de baignade apparaît comme un élément d'adaptation aux fortes chaleurs. En 2025, les baignades dans la Seine avaient attiré 100 000 personnes, dont 13% de touristes internationaux.

En 2026, la baignade dans le canal Saint-Martin a par ailleurs suscité plus de 1 300 articles dans les médias en ligne, majoritairement positifs ou équilibrés.

Des perspectives prudemment positives pour les prochains mois

Autres articles
Les perspectives pour les trois prochains mois restent globalement favorables. Les réservations aériennes pour août, septembre et octobre progressent de 2,9%, représentant environ 3,2 millions d'arrivées touristiques prévues.

Le mois d'août devrait rester relativement stable (+0,7%). Le taux d'occupation hôtelier prévisionnel est actuellement attendu en hausse de 1,6%, soutenu notamment par l'Esports World Cup, le congrès CIGRE et les réservations de dernière minute.

Septembre apparaît plus contrasté. Les arrivées aériennes sont attendues en hausse de 2,1%, mais le taux d'occupation hôtelier prévisionnel reste inférieur de 1,6% à celui de 2025.

La rentrée pourra néanmoins compter sur un calendrier événementiel dense, avec notamment les concerts de PLK, Jay-Z et Céline Dion, ainsi que les salons IPEM et Batimat.

Octobre constitue, à ce stade, le mois le plus dynamique. Les arrivées aériennes sont attendues en hausse de 5,8%, portées notamment par les marchés américain, chinois, canadien, mexicain et indien. Plusieurs rendez-vous professionnels devraient également soutenir la fréquentation, dont le SIAL et les Journées françaises de radiologie au Palais des Congrès.


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Tags : baromètre, paris, paris je t'aime
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