Paris a accueilli environ 3,8 millions de touristes en juin 2026

Les perspectives pour les trois prochains mois restent globalement favorables. Les réservations aériennes pour août, septembre et octobre progressent de 2,9%, représentant environ 3,2 millions d'arrivées touristiques prévues.



Le mois d'août devrait rester relativement stable (+0,7%). Le taux d'occupation hôtelier prévisionnel est actuellement attendu en hausse de 1,6%, soutenu notamment par l'Esports World Cup, le congrès CIGRE et les réservations de dernière minute.



Septembre apparaît plus contrasté. Les arrivées aériennes sont attendues en hausse de 2,1%, mais le taux d'occupation hôtelier prévisionnel reste inférieur de 1,6% à celui de 2025.



La rentrée pourra néanmoins compter sur un calendrier événementiel dense, avec notamment les concerts de PLK, Jay-Z et Céline Dion, ainsi que les salons IPEM et Batimat.



Octobre constitue, à ce stade, le mois le plus dynamique. Les arrivées aériennes sont attendues en hausse de 5,8%, portées notamment par les marchés américain, chinois, canadien, mexicain et indien. Plusieurs rendez-vous professionnels devraient également soutenir la fréquentation, dont le SIAL et les Journées françaises de radiologie au Palais des Congrès.