Walibi Rhône-Alpes : elle enchaîne 519 tours de grand huit en 24 heures

Au terme de l'épreuve, le binôme vainqueur de la compétition a comptabilisé un total de 968 tours d'attraction à deux, soit 484 passages effectués par chaque coéquipier.



L'équipe gagnante était formée par un animateur radio et une auditrice sélectionnée sur tirage au sort pour l'événement.



De son côté, Margot s'est distinguée en restant l'unique participante à effectuer l'intégralité du challenge dans le train, établissant la performance individuelle la plus élevée du week-end.