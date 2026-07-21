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Walibi Rhône-Alpes : elle enchaîne 519 tours de grand huit en 24 heures

L'attraction Timber a célébré son 10e anniversaire à travers un concours inédit


À l'occasion des dix ans de son grand huit en bois Timber, le parc d'attractions Walibi Rhône-Alpes a organisé le défi des « 24h du Timber ». Vingt-deux participants répartis en binômes se sont affrontés au cours d'un marathon nocturne et diurne pour accumuler un maximum de tours.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mardi 21 Juillet 2026 à 16:28

A Walibi, une grande fan de parcs d'attractions a réalisé le pari complètement fou de faire 519 tours de montagnes russes en 24h - Photo : Walibi Rhône-Alpes, Benoit Gillardeau
A Walibi, une grande fan de parcs d'attractions a réalisé le pari complètement fou de faire 519 tours de montagnes russes en 24h - Photo : Walibi Rhône-Alpes, Benoit Gillardeau
CroisiEurope
Une passionnée de parcs d'attractions et de roller coaster a réalisé 519 tours de montagnes russes sans quitter son siège lors d'un défi organisé à Walibi Rhône-Alpes.

Margot, connue sous le pseudonyme RM Coaster, a enchaîné les circuits pendant toute une journée et une nuit sur l'attraction en bois Timber.

Seule participante à n'être jamais descendue du train en dehors des pauses réglementaires, elle a ainsi effectué un passage toutes les deux minutes et quarante-six secondes.

L'événement s'est déroulé du 10 au 11 juillet 2026, pour marquer le dixième anniversaire de cette attraction phare du parc isérois.

Les concurrents devaient composer avec trois pauses techniques d'une heure, imposées à l'ensemble des équipes pour des raisons de sécurité et de maintenance.

24 heures de marathon pour les participants

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Au terme de l'épreuve, le binôme vainqueur de la compétition a comptabilisé un total de 968 tours d'attraction à deux, soit 484 passages effectués par chaque coéquipier.

L'équipe gagnante était formée par un animateur radio et une auditrice sélectionnée sur tirage au sort pour l'événement.

De son côté, Margot s'est distinguée en restant l'unique participante à effectuer l'intégralité du challenge dans le train, établissant la performance individuelle la plus élevée du week-end.

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Tags : walibi, walibi rhone alpes
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