Découvrez le plateau de Gizeh depuis... Marseille





Pour son implantation dans la cité phocéenne, l’enseigne proposera L’Horizon de Khéops, une expédition en réalité virtuelle consacrée à l’Égypte antique.



Après Lyon, Paris, Bordeaux, Lille et Nantes, Eclipso poursuit ainsi son déploiement national. Marseille devient la quatrième ville française à accueillir L’Horizon de Khéops, après Bordeaux, Paris et Lyon. Eclipso poursuit son développement en France. Le spécialiste des expériences immersives ouvrira, le 31 juillet 2026, son sixième centre aux Terrasses du Port, à Marseille. Pour son implantation dans la cité phocéenne, l’enseigne proposera L’Horizon de Khéops, une expédition en réalité virtuelle consacrée à l’Égypte antique.Après Lyon, Paris, Bordeaux, Lille et Nantes, Eclipso poursuit ainsi son déploiement national. Marseille devient la quatrième ville française à accueillir L’Horizon de Khéops, après Bordeaux, Paris et Lyon.



Eclipso : une immersion de 45 minutes au cœur du plateau de Gizeh



Une expérience développée avec des experts de l’Égypte antique