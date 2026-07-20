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Découvrez le plateau de Gizeh depuis... Marseille

Eclipso ouvre un nouveau centre aux Terrasses du Port


Eclipso poursuit son déploiement en France et ouvre son sixième centre à Marseille. À partir du 31 juillet 2026, les visiteurs pourront découvrir, aux Terrasses du Port, L’Horizon de Khéops, une expérience immersive en réalité virtuelle qui propose de partir à la découverte du plateau de Gizeh et de la pyramide de Khéops.


Rédigé par le Mardi 21 Juillet 2026 à 08:47

Eclipso ouvre son sixième centre à Marseille avec L’Horizon de Khéops - Photo : Eclipso
Eclipso ouvre son sixième centre à Marseille avec L’Horizon de Khéops - Photo : Eclipso
CroisiEurope
Eclipso poursuit son développement en France. Le spécialiste des expériences immersives ouvrira, le 31 juillet 2026, son sixième centre aux Terrasses du Port, à Marseille.

Pour son implantation dans la cité phocéenne, l’enseigne proposera L’Horizon de Khéops, une expédition en réalité virtuelle consacrée à l’Égypte antique.

Après Lyon, Paris, Bordeaux, Lille et Nantes, Eclipso poursuit ainsi son déploiement national. Marseille devient la quatrième ville française à accueillir L’Horizon de Khéops, après Bordeaux, Paris et Lyon.

Eclipso : une immersion de 45 minutes au cœur du plateau de Gizeh

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Créée par Excurio, l’expérience immersive a déjà attiré plus de deux millions de visiteurs à travers le monde. Les tarifs s’échelonnent de 24,50 à 29,50 euros.

L’Horizon de Khéops invite les visiteurs à explorer le plateau de Gizeh et la pyramide de Khéops, l’une des Sept Merveilles du monde antique.

Équipés d’un casque de réalité virtuelle connecté, les participants sont transportés au pied de la grande pyramide, où ils débutent une expédition guidée par un avatar baptisé Mona.

A lire : La réalité virtuelle : une autre façon de voyager ?

Pendant 45 minutes, l’expérience propose de découvrir différents aspects de l’Égypte de la IVe dynastie.

Les visiteurs peuvent notamment survoler le plateau de Gizeh, atteindre le sommet de la pyramide pour bénéficier d’une vue à 360 degrés, puis explorer ses couloirs et ses chambres funéraires, dont la chambre de la Reine.

Une expérience développée avec des experts de l’Égypte antique

Le parcours comprend également une navigation sur le Nil, au cours de laquelle les participants assistent aux funérailles du roi Khéops, ainsi qu’une cérémonie d’embaumement destinée à donner un aperçu des pratiques funéraires de l’Égypte ancienne.

La particularité de l’expérience repose sur la liberté de déplacement offerte aux participants. Dans un espace de plus de 700 m², chacun peut se déplacer librement grâce à son avatar et partager l’expédition avec d’autres visiteurs, en famille ou entre amis.

L’Horizon de Khéops a été développé après plusieurs années de recherches et de collecte de données sur le terrain. Le projet a notamment bénéficié de la collaboration de l’égyptologue Peter Der Manuelian et de son équipe du Giza Archives Project, rattaché à l’université Harvard.

A lire : Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Les données archéologiques, architecturales et historiques ont été utilisées pour reconstituer le plateau de Gizeh et les différents environnements visités au cours de l’expérience.

La réalisation de l’univers immersif et les informations délivrées par la guide virtuelle Mona ont également été supervisées par des spécialistes de l’Égypte ancienne.

Déjà présentée à l’Institut du monde arabe en 2022, où elle avait notamment été visitée par le président de la République, Emmanuel Macron, l’expérience s’installe désormais de manière permanente au sein d’un centre Eclipso.


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Tags : eclipso, marseille, vr
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