Arnaud Drouot élu président de l’Office de Tourisme de Marseille

Arnaud Drouot succède à la présidence de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille. © Office de Tourisme de Marseille
Arnaud Drouot a été élu à l’unanimité président de l’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille à l’issue du comité directeur réuni le 17 juin 2026.
Adjoint au maire de Marseille délégué au Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille et à la sécurité civile, il est également vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué aux Relations internationales, au Tourisme et à l’Attractivité.
Julien Harounyan, adjoint au maire de Marseille à l’Attractivité économique et au Tourisme durable, a quant à lui été nommé président délégué.
Adjoint au maire de Marseille délégué au Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille et à la sécurité civile, il est également vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué aux Relations internationales, au Tourisme et à l’Attractivité.
Julien Harounyan, adjoint au maire de Marseille à l’Attractivité économique et au Tourisme durable, a quant à lui été nommé président délégué.
Une stratégie tournée vers un tourisme durable et attractif
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L’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille est chargé de mettre en œuvre la stratégie touristique de la Ville pour la période 2024-2030, intitulée « Marseille, destination durable et attractive ».
Cette feuille de route vise à concilier les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés au développement touristique de la destination, avec notamment un objectif de désaisonnalisation de l’activité et de répartition des bénéfices du tourisme entre habitants, visiteurs et professionnels.
Cette feuille de route vise à concilier les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés au développement touristique de la destination, avec notamment un objectif de désaisonnalisation de l’activité et de répartition des bénéfices du tourisme entre habitants, visiteurs et professionnels.