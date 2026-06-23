Arnaud Drouot élu président de l’Office de Tourisme de Marseille

L’Office de Tourisme, des Loisirs et des Congrès de Marseille est chargé de mettre en œuvre la stratégie touristique de la Ville pour la période 2024-2030, intitulée « Marseille, destination durable et attractive » .



Cette feuille de route vise à concilier les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés au développement touristique de la destination, avec notamment un objectif de désaisonnalisation de l’activité et de répartition des bénéfices du tourisme entre habitants, visiteurs et professionnels.