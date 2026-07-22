Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome

Situé sur la Piazza della Repubblica, l’Hotel Savoy a repensé ses intérieurs autour de matériaux et de savoir-faire locaux : marbre Arabescato, pierre, bois, parquets sur-mesure et textiles.



Les 46 chambres et suites concernées par la rénovation ont été réaménagées avec des configurations plus flexibles, notamment pour les familles et les groupes.



Le projet s’étend également aux espaces de restauration. Le restaurant Irene rouvre avec un nouveau décor et une offre de cuisine toscane imaginée par Fulvio Pierangelini.



Un nouveau bar, Artemisia, complète l’offre avec une carte de cocktails créée par Salvatore Calabrese en collaboration avec Federico Pavan.



L’hôtel renforce également son offre d’expériences locales avec le programme Suite & Beyond, qui comprend notamment des visites privées du Palazzo Strozzi, des cours de calligraphie et des visites d’ateliers de maroquinerie florentins.