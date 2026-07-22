TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo HotelMaG  
Recherche avancée

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome

Design, artisanat local et expérience client au cœur des deux projets italiens


Rocco Forte Hotels poursuit ses investissements en Italie avec la rénovation complète de l’Hotel Savoy à Florence et l’achèvement des travaux de l’Hotel de Russie à Rome.


Rédigé par le Jeudi 23 Juillet 2026 à 19:10

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome - Depositphotos.com, AnnaNepaBO
Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome - Depositphotos.com, AnnaNepaBO
CroisiEurope
Rocco Forte Hotels poursuit ses investissements dans ses établissements italiens.

À Florence, l’Hotel Savoy a achevé une rénovation complète menée sur trois ans, avec un investissement de plus de 9 millions d’euros.

À Rome, l’Hotel de Russie vient de finaliser la dernière phase de sa rénovation, consacrée notamment à ses espaces d’accueil et de réception.

Les deux projets ont été pilotés par Olga Polizzi, directrice du design de Rocco Forte Hotels, en collaboration avec le Studio Ferrari à Florence et le Studio Moschino à Rome.

9 millions d’euros investis à Florence

Autres articles
Situé sur la Piazza della Repubblica, l’Hotel Savoy a repensé ses intérieurs autour de matériaux et de savoir-faire locaux : marbre Arabescato, pierre, bois, parquets sur-mesure et textiles.

Les 46 chambres et suites concernées par la rénovation ont été réaménagées avec des configurations plus flexibles, notamment pour les familles et les groupes.

Le projet s’étend également aux espaces de restauration. Le restaurant Irene rouvre avec un nouveau décor et une offre de cuisine toscane imaginée par Fulvio Pierangelini.

Un nouveau bar, Artemisia, complète l’offre avec une carte de cocktails créée par Salvatore Calabrese en collaboration avec Federico Pavan.

L’hôtel renforce également son offre d’expériences locales avec le programme Suite & Beyond, qui comprend notamment des visites privées du Palazzo Strozzi, des cours de calligraphie et des visites d’ateliers de maroquinerie florentins.

À Rome, une rénovation axée sur l’expérience client

À l’Hotel de Russie, la rénovation porte principalement sur les espaces d’arrivée et de réception. Le nouvel aménagement distingue désormais trois zones : l’entrée, la réception et la conciergerie, avec un espace de conversation.

Plus de 90% du mobilier et des finitions ont été réalisés sur-mesure avec des artisans et fabricants italiens. Le projet associe notamment boiseries en noyer, matériaux contemporains et pièces historiques.

À travers ces deux rénovations, Rocco Forte Hotels entend renforcer l’identité locale de ses établissements tout en modernisant l’expérience proposée à sa clientèle haut de gamme.


Lu 151 fois

Tags : rocco forte hotels, rome
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

Les habitudes des voyageurs d'affaires pèsent encore lourd sur les coûts

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome

easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France

TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours »

Brand News

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
À partir du 24 juillet, TourMaG suivra une expédition de plus de 5 000 kilomètres à travers...
Les annonces

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !
Distribution

Distribution

Travel & Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)

Travel &amp; Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)
Partez en France

Partez en France

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !
Production

Production

TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours »

TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours »
AirMaG

AirMaG

easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !

easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Manawa rachetée par l'autrichien Checkyeti, pour créer un géant européen des activités outdoor

Manawa rachetée par l'autrichien Checkyeti, pour créer un géant européen des activités outdoor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars

Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars
HotelMaG

Hébergement

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes

CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les habitudes des voyageurs d'affaires pèsent encore lourd sur les coûts

Les habitudes des voyageurs d'affaires pèsent encore lourd sur les coûts
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias