Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome - Depositphotos.com, AnnaNepaBO
Rocco Forte Hotels poursuit ses investissements dans ses établissements italiens.
À Florence, l’Hotel Savoy a achevé une rénovation complète menée sur trois ans, avec un investissement de plus de 9 millions d’euros.
À Rome, l’Hotel de Russie vient de finaliser la dernière phase de sa rénovation, consacrée notamment à ses espaces d’accueil et de réception.
Les deux projets ont été pilotés par Olga Polizzi, directrice du design de Rocco Forte Hotels, en collaboration avec le Studio Ferrari à Florence et le Studio Moschino à Rome.
À Florence, l’Hotel Savoy a achevé une rénovation complète menée sur trois ans, avec un investissement de plus de 9 millions d’euros.
À Rome, l’Hotel de Russie vient de finaliser la dernière phase de sa rénovation, consacrée notamment à ses espaces d’accueil et de réception.
Les deux projets ont été pilotés par Olga Polizzi, directrice du design de Rocco Forte Hotels, en collaboration avec le Studio Ferrari à Florence et le Studio Moschino à Rome.
9 millions d’euros investis à Florence
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Situé sur la Piazza della Repubblica, l’Hotel Savoy a repensé ses intérieurs autour de matériaux et de savoir-faire locaux : marbre Arabescato, pierre, bois, parquets sur-mesure et textiles.
Les 46 chambres et suites concernées par la rénovation ont été réaménagées avec des configurations plus flexibles, notamment pour les familles et les groupes.
Le projet s’étend également aux espaces de restauration. Le restaurant Irene rouvre avec un nouveau décor et une offre de cuisine toscane imaginée par Fulvio Pierangelini.
Un nouveau bar, Artemisia, complète l’offre avec une carte de cocktails créée par Salvatore Calabrese en collaboration avec Federico Pavan.
L’hôtel renforce également son offre d’expériences locales avec le programme Suite & Beyond, qui comprend notamment des visites privées du Palazzo Strozzi, des cours de calligraphie et des visites d’ateliers de maroquinerie florentins.
Les 46 chambres et suites concernées par la rénovation ont été réaménagées avec des configurations plus flexibles, notamment pour les familles et les groupes.
Le projet s’étend également aux espaces de restauration. Le restaurant Irene rouvre avec un nouveau décor et une offre de cuisine toscane imaginée par Fulvio Pierangelini.
Un nouveau bar, Artemisia, complète l’offre avec une carte de cocktails créée par Salvatore Calabrese en collaboration avec Federico Pavan.
L’hôtel renforce également son offre d’expériences locales avec le programme Suite & Beyond, qui comprend notamment des visites privées du Palazzo Strozzi, des cours de calligraphie et des visites d’ateliers de maroquinerie florentins.
À Rome, une rénovation axée sur l’expérience client
À l’Hotel de Russie, la rénovation porte principalement sur les espaces d’arrivée et de réception. Le nouvel aménagement distingue désormais trois zones : l’entrée, la réception et la conciergerie, avec un espace de conversation.
Plus de 90% du mobilier et des finitions ont été réalisés sur-mesure avec des artisans et fabricants italiens. Le projet associe notamment boiseries en noyer, matériaux contemporains et pièces historiques.
À travers ces deux rénovations, Rocco Forte Hotels entend renforcer l’identité locale de ses établissements tout en modernisant l’expérience proposée à sa clientèle haut de gamme.
Plus de 90% du mobilier et des finitions ont été réalisés sur-mesure avec des artisans et fabricants italiens. Le projet associe notamment boiseries en noyer, matériaux contemporains et pièces historiques.
À travers ces deux rénovations, Rocco Forte Hotels entend renforcer l’identité locale de ses établissements tout en modernisant l’expérience proposée à sa clientèle haut de gamme.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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