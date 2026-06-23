Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans

Si la demande progresse, les premiers pas sont parfois marqués par l’hésitation. Beaucoup de participants s’interrogent sur leur légitimité à se lancer dans une expérience d’apprentissage à l’étranger.



Cette dimension de dépassement personnel apparaît comme un marqueur fort du segment 50+, où l’apprentissage devient aussi un levier de confiance et de réappropriation de soi.



Au-delà des langues, ces programmes reposent sur une forte dimension sociale. Les participants viennent du monde entier et partagent des objectifs similaires : apprendre, voyager autrement et créer du lien.



Leonardo, originaire d’Argentine, a multiplié les séjours, notamment à Rome : " Ce voyage a été l’une des meilleures décisions de ma vie. On en repart avec la langue, bien sûr, mais surtout avec des amitiés et le sentiment de devenir un citoyen du monde. "



Les activités collectives, excursions, dîners, visites culturelles, jouent un rôle central dans cette dynamique d’échange, renforçant la cohésion du groupe en dehors des cours.