Séjours linguistiques : EF Education First enregistre une croissance record chez les plus de 50 ans

Le tourisme linguistique n’est plus l’apanage des étudiants et des jeunes adultes.
Depuis quelques années, les programmes dédiés aux plus de 50 ans connaissent une croissance soutenue, portée par une nouvelle manière de concevoir le voyage : plus expérientielle, plus sociale et davantage orientée vers le développement personnel.
Parmi les acteurs qui tirent le marché, EF Education First enregistre une progression d’environ 50% sur son segment 50+ au cours des deux dernières années.
Pensés pour un public généralement âgé de 45 ans et plus, les programmes 50+ combinent cours structurés et immersion dans la vie quotidienne locale.
L’objectif n’est plus uniquement la maîtrise linguistique, mais l’usage concret de la langue dans des situations réelles : échanges, activités culturelles, excursions ou interactions avec les autres participants.
Qu’il s’agisse d’apprendre l’italien à Rome, l’espagnol à Málaga ou l’anglais à Malte, ces séjours reposent sur une logique d’apprentissage actif. Les participants sont invités à pratiquer en continu, en dehors de la salle de classe.
Depuis quelques années, les programmes dédiés aux plus de 50 ans connaissent une croissance soutenue, portée par une nouvelle manière de concevoir le voyage : plus expérientielle, plus sociale et davantage orientée vers le développement personnel.
Parmi les acteurs qui tirent le marché, EF Education First enregistre une progression d’environ 50% sur son segment 50+ au cours des deux dernières années.
Pensés pour un public généralement âgé de 45 ans et plus, les programmes 50+ combinent cours structurés et immersion dans la vie quotidienne locale.
L’objectif n’est plus uniquement la maîtrise linguistique, mais l’usage concret de la langue dans des situations réelles : échanges, activités culturelles, excursions ou interactions avec les autres participants.
Qu’il s’agisse d’apprendre l’italien à Rome, l’espagnol à Málaga ou l’anglais à Malte, ces séjours reposent sur une logique d’apprentissage actif. Les participants sont invités à pratiquer en continu, en dehors de la salle de classe.
Lever les freins et dépasser les appréhensions
Si la demande progresse, les premiers pas sont parfois marqués par l’hésitation. Beaucoup de participants s’interrogent sur leur légitimité à se lancer dans une expérience d’apprentissage à l’étranger.
Cette dimension de dépassement personnel apparaît comme un marqueur fort du segment 50+, où l’apprentissage devient aussi un levier de confiance et de réappropriation de soi.
Au-delà des langues, ces programmes reposent sur une forte dimension sociale. Les participants viennent du monde entier et partagent des objectifs similaires : apprendre, voyager autrement et créer du lien.
Leonardo, originaire d’Argentine, a multiplié les séjours, notamment à Rome : "Ce voyage a été l’une des meilleures décisions de ma vie. On en repart avec la langue, bien sûr, mais surtout avec des amitiés et le sentiment de devenir un citoyen du monde."
Les activités collectives, excursions, dîners, visites culturelles, jouent un rôle central dans cette dynamique d’échange, renforçant la cohésion du groupe en dehors des cours.
Cette dimension de dépassement personnel apparaît comme un marqueur fort du segment 50+, où l’apprentissage devient aussi un levier de confiance et de réappropriation de soi.
Au-delà des langues, ces programmes reposent sur une forte dimension sociale. Les participants viennent du monde entier et partagent des objectifs similaires : apprendre, voyager autrement et créer du lien.
Leonardo, originaire d’Argentine, a multiplié les séjours, notamment à Rome : "Ce voyage a été l’une des meilleures décisions de ma vie. On en repart avec la langue, bien sûr, mais surtout avec des amitiés et le sentiment de devenir un citoyen du monde."
Les activités collectives, excursions, dîners, visites culturelles, jouent un rôle central dans cette dynamique d’échange, renforçant la cohésion du groupe en dehors des cours.
Un impact sur les capacités cognitives et le bien-être
Les bénéfices dépassent le cadre linguistique. Plusieurs études en sciences cognitives suggèrent que l’apprentissage d’une langue contribue à stimuler les fonctions cérébrales et pourrait participer au ralentissement du déclin lié à l’âge.
Des travaux publiés dans Nature Aging évoquent notamment un lien entre multilinguisme et résilience cognitive. Dans un contexte où les enjeux de santé mentale et de solitude prennent de l’ampleur, ces expériences immersives apparaissent également comme des facteurs de bien-être global.
Selon les données d’EF Education First, le programme 50+ affiche +50% de croissance en deux ans, environ 75% de femmes parmi les participants, près de 75% des voyageurs âgés de moins de 65 ans, et une durée moyenne de séjour de trois à cinq semaines selon les régions.
Le profil des destinations révèle également des tendances fortes. En Europe, les séjours en anglais dominent avec Malte, Londres et Manchester en tête. Suivent les destinations linguistiques classiques comme Málaga, Rome et Nice.
L’intérêt pour des destinations long-courriers progresse également, notamment Cape Town, Seoul ou encore Playa Tamarindo.
Des travaux publiés dans Nature Aging évoquent notamment un lien entre multilinguisme et résilience cognitive. Dans un contexte où les enjeux de santé mentale et de solitude prennent de l’ampleur, ces expériences immersives apparaissent également comme des facteurs de bien-être global.
Selon les données d’EF Education First, le programme 50+ affiche +50% de croissance en deux ans, environ 75% de femmes parmi les participants, près de 75% des voyageurs âgés de moins de 65 ans, et une durée moyenne de séjour de trois à cinq semaines selon les régions.
Le profil des destinations révèle également des tendances fortes. En Europe, les séjours en anglais dominent avec Malte, Londres et Manchester en tête. Suivent les destinations linguistiques classiques comme Málaga, Rome et Nice.
L’intérêt pour des destinations long-courriers progresse également, notamment Cape Town, Seoul ou encore Playa Tamarindo.
Une formule tout compris et un accompagnement complet
Autres articles
-
À Rome, un nouveau 5 étoiles de luxe signé Radisson Collection au Palazzo Sanzio
-
« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026
-
Le premier Hyatt Regency d'Italie ouvrira à Rome en avril 2026
-
Jubilé 2025 : quel impact sur le tourisme à Rome ?
-
nhow Roma, le nouveau spot lifestyle au cœur de Rome
Les programmes EF s’inscrivent dans une logique de séjour entièrement organisé : cours, hébergement, transferts et accompagnement sur place.
Les activités culturelles et sociales, incluses dans le tarif, complètent les cours de langue et renforcent l’expérience immersive.
Cette approche globale participe à la montée en puissance du segment 50+, qui ne se limite plus à un apprentissage académique, mais s’impose comme une expérience de vie.
Pour EF Education First, ce public incarne une transformation plus large du rapport à l’apprentissage et au voyage. Les seniors actifs ne cherchent plus uniquement à découvrir une destination, mais à y participer pleinement.
Les activités culturelles et sociales, incluses dans le tarif, complètent les cours de langue et renforcent l’expérience immersive.
Cette approche globale participe à la montée en puissance du segment 50+, qui ne se limite plus à un apprentissage académique, mais s’impose comme une expérience de vie.
Pour EF Education First, ce public incarne une transformation plus large du rapport à l’apprentissage et au voyage. Les seniors actifs ne cherchent plus uniquement à découvrir une destination, mais à y participer pleinement.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille