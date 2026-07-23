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Saint-Nazaire, Le Havre, Marseille : le lancement très français du MSC World Asia

Baptisé au Havre le 28 novembre 2026


Construit à Saint-Nazaire, baptisé au Havre avant de rejoindre Marseille pour sa saison inaugurale en Méditerranée, le MSC World Asia fera vivre à la France les principales étapes de son lancement. À quelques mois de son entrée en service, MSC Croisières dévoile également les nouvelles expériences qui attendront les passagers de son troisième navire de la classe World.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 09:45

Parmi les nouveautés du MSC World Asia, Cliffhanger, une balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer - Photo : MSC Croisières
Parmi les nouveautés du MSC World Asia, Cliffhanger, une balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer - Photo : MSC Croisières
CroisiEurope
La France sera au cœur des premiers jours du MSC World Asia.

Le troisième navire de la classe World de MSC Croisières sera livré le 25 novembre 2026 par les Chantiers de l'Atlantique, à Saint-Nazaire, avant d'effectuer sa première navigation puis d'être officiellement baptisé au Havre le 28 novembre.

Le paquebot rejoindra ensuite la Méditerranée, où il entamera sa saison inaugurale à partir du 4 décembre 2026.

Il proposera des croisières de sept nuits en Méditerranée occidentale, avec des embarquements notamment à Barcelone et Marseille, ainsi que des escales à Messine, Civitavecchia, Naples et La Valette. Les voyageurs pourront embarquer dans chacun de ces ports.

Au-delà de son calendrier inaugural, cette séquence met en lumière le partenariat de longue date entre MSC Croisières et les Chantiers de l'Atlantique.

Depuis 2002, la compagnie affirme avoir investi plus de 21 milliards d'euros en France à travers la construction de 19 navires, contribuant au maintien de 7 500 emplois directs et d'un réseau de plus de 500 entreprises françaises.

Nouvelles attractions et expériences immersives

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L'arrivée du MSC World Asia marque également le lancement commercial de la saison hivernale 2026-2027 en Méditerranée occidentale.

Le navire sera notamment proposé au départ de Marseille, devenu au fil des années l'un des principaux ports d'embarquement de MSC Croisières pour la clientèle française.

La compagnie poursuit parallèlement le dévoilement des nouveautés qui distingueront le World Asia de ses deux prédécesseurs.

Parmi elles figurent Cliffhanger, une balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer, ainsi qu'une nouvelle version de The Spiral Tree of Life, le spectaculaire toboggan sec de plus de 80 mètres intégré à l'architecture du navire.

Le MSC Luna Park Arena proposera également une nouvelle génération d'animations immersives.

Gastronomie : l'Asie du Sud-Est en vedette

L'offre gastronomique s'enrichira d'un espace inspiré des marchés de rue d'Asie du Sud-Est, réunissant restaurant panasiatique, street food et bar dédié.

La maison italienne Venchi y ouvrira également son plus vaste espace en mer, avec boutique, café, gelateria et Chocolate Lab sur près de 300 m².

Les familles disposeront d'un Family Aventura District entièrement repensé, avec les espaces The Clubhouse et The Harbour, tandis que le MSC Aurea Spa inaugurera une nouvelle offre bien-être.

Au total, le navire comptera plus de 40 bars et restaurants, sept piscines, treize bains à remous ainsi qu'une offre de divertissements enrichie pour toutes les générations.

TourMaG assistera aux différentes étapes du lancement du MSC World Asia, de sa livraison à Saint-Nazaire jusqu'à son baptême au Havre, avant sa mise en service commerciale en Méditerranée.

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Tags : croisieres, msc, msc world asia
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