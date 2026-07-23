Saint-Nazaire, Le Havre, Marseille : le lancement très français du MSC World Asia

L'offre gastronomique s'enrichira d'un espace inspiré des marchés de rue d'Asie du Sud-Est, réunissant restaurant panasiatique, street food et bar dédié.



La maison italienne Venchi y ouvrira également son plus vaste espace en mer, avec boutique, café, gelateria et Chocolate Lab sur près de 300 m².



Les familles disposeront d'un Family Aventura District entièrement repensé, avec les espaces The Clubhouse et The Harbour, tandis que le MSC Aurea Spa inaugurera une nouvelle offre bien-être.



Au total, le navire comptera plus de 40 bars et restaurants, sept piscines, treize bains à remous ainsi qu'une offre de divertissements enrichie pour toutes les générations.



TourMaG assistera aux différentes étapes du lancement du MSC World Asia, de sa livraison à Saint-Nazaire jusqu'à son baptême au Havre, avant sa mise en service commerciale en Méditerranée.