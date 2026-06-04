MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre

À l’approche de sa mise en service, la compagnie dévoile six attractions majeures qui structureront l’offre de loisirs à bord :



Le navire proposera notamment Cliffhanger, une balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer, une première en Europe pour la compagnie.



Il embarquera également The Spiral @ Tree of Life, un toboggan sec record de 81,3 mètres reliant 11 ponts, conçu comme une attraction signature du navire.



Les amateurs de sensations fortes pourront aussi profiter des toboggans Twin Racer et U Drop Waterslides, pensés pour la compétition et les descentes spectaculaires.



L’expérience se prolongera avec Adventure Trail High Ropes Course, un parcours aérien sur deux niveaux intégrant des tyroliennes et défis d’équilibre.



Côté divertissement immersif, le simulateur MSC Formula Racer permettra de vivre l’univers de la Formule 1® en conditions virtuelles.



Enfin, le MSC Luna Park Arena proposera un espace interactif digital où le sol devient un terrain de jeu évolutif pour des défis et animations variées.