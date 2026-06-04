MSC World Asia : le compte à rebours est lancé avant son baptême au Havre

MSC World Asia, nouveau fleuron de MSC Croisières, entre dans sa phase finale de préparation - Depositphotos.com @DonyaNedomam
À six mois de son voyage inaugural, MSC Croisières accélère la communication autour de son nouveau fleuron, le MSC World Asia.
Le paquebot sera officiellement baptisé le 28 novembre 2026 au Havre, avant d’entamer sa saison inaugurale en Méditerranée dès le 4 décembre. Troisième unité de la classe World Class, ce navire de nouvelle génération s’inscrit dans la stratégie d’innovation de la compagnie.
Inspiré par les cultures asiatiques dans son design et son atmosphère, il promet une expérience mêlant divertissement, gastronomie et loisirs familiaux, tout en desservant plusieurs escales majeures de Méditerranée : Barcelone, Marseille, Messine, Civitavecchia (Rome), Naples et La Valette.
La cérémonie de baptême au Havre réunira des acteurs internationaux du tourisme, des partenaires de la compagnie et des médias pour une soirée à la fois traditionnelle et contemporaine. Ce choix confirme également l’importance stratégique du marché français pour MSC Croisières.
Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières, souligne la dynamique de la gamme World Class : "Nos navires rencontrent un succès remarquable… MSC World Asia marque une nouvelle étape dans cette aventure", mettant en avant l’innovation continue et l’amélioration de l’expérience passager.
Le commandement du navire a été confié au Commandant Paolo Benini, salué pour son expérience récente à bord du MSC Euribia et son sens du leadership.
Le paquebot sera officiellement baptisé le 28 novembre 2026 au Havre, avant d’entamer sa saison inaugurale en Méditerranée dès le 4 décembre. Troisième unité de la classe World Class, ce navire de nouvelle génération s’inscrit dans la stratégie d’innovation de la compagnie.
Inspiré par les cultures asiatiques dans son design et son atmosphère, il promet une expérience mêlant divertissement, gastronomie et loisirs familiaux, tout en desservant plusieurs escales majeures de Méditerranée : Barcelone, Marseille, Messine, Civitavecchia (Rome), Naples et La Valette.
La cérémonie de baptême au Havre réunira des acteurs internationaux du tourisme, des partenaires de la compagnie et des médias pour une soirée à la fois traditionnelle et contemporaine. Ce choix confirme également l’importance stratégique du marché français pour MSC Croisières.
Gianni Onorato, PDG de MSC Croisières, souligne la dynamique de la gamme World Class : "Nos navires rencontrent un succès remarquable… MSC World Asia marque une nouvelle étape dans cette aventure", mettant en avant l’innovation continue et l’amélioration de l’expérience passager.
Le commandement du navire a été confié au Commandant Paolo Benini, salué pour son expérience récente à bord du MSC Euribia et son sens du leadership.
Six expériences phares
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À l’approche de sa mise en service, la compagnie dévoile six attractions majeures qui structureront l’offre de loisirs à bord :
Le navire proposera notamment Cliffhanger, une balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer, une première en Europe pour la compagnie.
Il embarquera également The Spiral @ Tree of Life, un toboggan sec record de 81,3 mètres reliant 11 ponts, conçu comme une attraction signature du navire.
Les amateurs de sensations fortes pourront aussi profiter des toboggans Twin Racer et U Drop Waterslides, pensés pour la compétition et les descentes spectaculaires.
L’expérience se prolongera avec Adventure Trail High Ropes Course, un parcours aérien sur deux niveaux intégrant des tyroliennes et défis d’équilibre.
Côté divertissement immersif, le simulateur MSC Formula Racer permettra de vivre l’univers de la Formule 1® en conditions virtuelles.
Enfin, le MSC Luna Park Arena proposera un espace interactif digital où le sol devient un terrain de jeu évolutif pour des défis et animations variées.
Le navire proposera notamment Cliffhanger, une balançoire suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer, une première en Europe pour la compagnie.
Il embarquera également The Spiral @ Tree of Life, un toboggan sec record de 81,3 mètres reliant 11 ponts, conçu comme une attraction signature du navire.
Les amateurs de sensations fortes pourront aussi profiter des toboggans Twin Racer et U Drop Waterslides, pensés pour la compétition et les descentes spectaculaires.
L’expérience se prolongera avec Adventure Trail High Ropes Course, un parcours aérien sur deux niveaux intégrant des tyroliennes et défis d’équilibre.
Côté divertissement immersif, le simulateur MSC Formula Racer permettra de vivre l’univers de la Formule 1® en conditions virtuelles.
Enfin, le MSC Luna Park Arena proposera un espace interactif digital où le sol devient un terrain de jeu évolutif pour des défis et animations variées.
Une offre renforcée en restauration et loisirs
Au-delà de ces nouveautés, le navire se positionnera comme un véritable resort flottant. Il comptera plus de 40 bars, lounges et restaurants, sept piscines, treize bains à remous, ainsi qu’une offre de divertissement pensée pour tous les âges.
Le design intégrera également une collection d’œuvres d’art inspirées de l’Asie et la plus large gamme de suites jamais proposée dans le concept MSC Yacht Club.
Le design intégrera également une collection d’œuvres d’art inspirées de l’Asie et la plus large gamme de suites jamais proposée dans le concept MSC Yacht Club.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
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