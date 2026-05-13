MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026

Fraîchement rénové, MSC Magnifica proposera des croisières de 7 et 11 nuits au départ de Warnemünde, avec des escales en Norvège, au Danemark, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Suède. Le navire accueille désormais un nouveau MSC Yacht Club ainsi qu’un spa rénové et de nouveaux espaces de restauration.



De son côté, MSC Preziosa opérera des croisières de 7 à 14 nuits au départ de Hambourg vers l’Islande, les fjords norvégiens et plusieurs ports du nord de l’Europe, notamment Bergen, Tromsø ou encore Reykjavik.



Enfin, MSC Virtuosa, basé à Southampton, desservira plusieurs destinations en Islande et en Norvège, tout en proposant également des itinéraires vers la Méditerranée et les Canaries.