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MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026

MSC Euribia lance sa saison en Europe du Nord


MSC Croisières a lancé la saison estivale de son navire MSC Euribia en Europe du Nord. Au départ de Kiel et Copenhague, la compagnie proposera des itinéraires vers les fjords norvégiens et plusieurs destinations nordiques, aux côtés de trois autres navires déployés dans la région cet été.


Rédigé par le Lundi 18 Mai 2026 à 15:34

MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026 - Photo MSC
MSC Croisières déploie quatre navires en Europe du Nord pour l’été 2026 - Photo MSC
CroisiEurope
MSC Croisières a annoncé le lancement de la saison estivale 2026 de MSC Euribia en Europe du Nord. Le navire proposera cet été des itinéraires au départ de Kiel et de Copenhague, avec un programme centré sur les fjords norvégiens et plusieurs destinations nord-européennes.

Selon le communiqué, les croisières incluent notamment des escales dans les fjords classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, dans la région de Hellesylt/Geiranger, ainsi qu’à Flaam. L’armateur met également en avant des itinéraires permettant de découvrir différentes villes côtières et ports nordiques au cours d’un même voyage.

Le navire dispose de plus de dix restaurants, 21 bars et lounges, plusieurs piscines, un parc aquatique ainsi qu’un espace dédié aux familles et aux enfants. Les animations à bord comprennent notamment des spectacles au Delphi Theatre et des concerts live au Carousel Lounge.

MSC Croisières précise par ailleurs que quatre navires seront positionnés en Europe du Nord durant l’été 2026.

4 navires seront positionnés en Europe du Nord durant l’été 2026

Autres articles
Fraîchement rénové, MSC Magnifica proposera des croisières de 7 et 11 nuits au départ de Warnemünde, avec des escales en Norvège, au Danemark, en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Suède. Le navire accueille désormais un nouveau MSC Yacht Club ainsi qu’un spa rénové et de nouveaux espaces de restauration.

De son côté, MSC Preziosa opérera des croisières de 7 à 14 nuits au départ de Hambourg vers l’Islande, les fjords norvégiens et plusieurs ports du nord de l’Europe, notamment Bergen, Tromsø ou encore Reykjavik.

Enfin, MSC Virtuosa, basé à Southampton, desservira plusieurs destinations en Islande et en Norvège, tout en proposant également des itinéraires vers la Méditerranée et les Canaries.

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Tags : msc, msc croisieres
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