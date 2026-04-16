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Le MSC Poesia entièrement rénové avant sa saison en Alaska

Il dispose désormais d'un MSC Yacht Club, avec 69 suites


Après un passage en cale sèche à Malte, le MSC Poesia fait peau neuve avec l’ajout d’un MSC Yacht Club, de nouvelles offres de restauration et des équipements modernisés. Le navire s’apprête désormais à inaugurer sa saison en Alaska dès mai 2026, avant d’enchaîner avec des itinéraires dans les Caraïbes à l’hiver suivant.


Rédigé par le Jeudi 16 Avril 2026 à 09:13

Le MSC Poesia quittant les chantiers navals maltais - Photo : MSC Croisières
Le MSC Poesia quittant les chantiers navals maltais - Photo : MSC Croisières
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Après un passage en cale sèche dans les chantiers navals Palumbo Malta Shipyard, le MSC Poesia, entièrement rénové, dispose désormais d'un MSC Yacht Club, avec 69 suites, un service de majordome et de conciergerie 24h/24, ainsi qu’un accès à des espaces privés comprenant un restaurant dédié, un lounge, un solarium privatif avec bains à remous, un grill restaurant et un bar.

Ces suites sont d'ores et déjà disponibles à la réservation.

Le navire propose également des "expériences enrichies pour les passagers, à l’approche de sa très attendue saison inaugurale en Alaska le mois prochain", annonce MSC Croisières dans un communiqué.

A commencer par deux nouveaux restaurants de spécialités : Butcher’s Cut, un steakhouse à l’américaine et Kaito Sushi Bar, proposant des sushis et des plats asiatiques raffinés.

La rénovation comprend également MSC Aurea Spa entièrement repensé et une salle de sport MSC Gym Powered by Technogym, avec notamment un barber pour gentlemen, plusieurs studios d’entraînement, ainsi que le Top 15 Exclusive Solarium, un vaste espace extérieur réservé aux clients Aurea.

MSC Poesia : direction l'Alaska puis les Caraïbes

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Le MSC Poesia est le deuxième navire de la classe MSC Musica à avoir fait l’objet d’une rénovation majeure dans le chantier naval maltais, après son sister-ship MSC Magnifica, sorti de cale sèche en décembre dernier.

Les deux autres navires de cette même classe - MSC Musica et MSC Orchestra - bénéficieront aussi prochainement de l’extension du MSC Yacht Club.

Quant au Poesia, après son départ d’Europe, il transitera par le canal de Panama avant de rejoindre Seattle pour sa saison en Alaska.

De mai à septembre 2026, le navire proposera des itinéraires de 7 nuits vers des destinations telles que Ketchikan, Juneau, Endicott Arm et Icy Strait Point.

À l’issue de sa saison, le navire sera repositionné pour proposer des croisières aller-retour dans les Caraïbes au départ de Miami durant l’hiver 2026-2027, avec des escales notamment en Jamaïque, Colombie, Costa Rica, Aruba, Curaçao et Belize, avant de revenir en Alaska à l’été 2027.

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Tags : msc croisieres, msc poesia
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