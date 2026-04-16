Le MSC Poesia entièrement rénové avant sa saison en Alaska

expériences enrichies pour les passagers, à l’approche de sa très attendue saison inaugurale en Alaska le mois prochain

Après un passage en cale sèche dans les chantiers navals Palumbo Malta Shipyard,, dispose désormais d'un, un service de majordome et de conciergerie 24h/24, ainsi qu’un accès à des espaces privés comprenant un restaurant dédié, un lounge, un solarium privatif avec bains à remous, un grill restaurant et un bar.Ces suites sont d'ores et déjà disponibles à la réservation. Le navire propose également des "", annonce MSC Croisières dans un communiqué.A commencer par deux nouveaux restaurants de spécialités :, un steakhouse à l’américaine et, proposant des sushis et des plats asiatiques raffinés.La rénovation comprend égalementet une salle de sport MSC Gym Powered by Technogym, avec notamment un barber pour gentlemen, plusieurs studios d’entraînement, ainsi que le Top 15 Exclusive Solarium, un vaste espace extérieur réservé aux clients Aurea.