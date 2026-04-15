« On ne vient pas uniquement au Belize pour ses plages,

Certaines sont paradisiaques, mais souvent situées sur des îles privées. »

« Le Belize est plus strict que ses voisins en matière de protection de la nature »

« Notre ambition est de soutenir une croissance maîtrisée du tourisme, en veillant à ce qu’elle reste pleinement compatible avec la protection de nos écosystèmes et le bien-être des communautés locales. Nous privilégions un tourisme de qualité qui génère des bénéfices économiques à long terme et respecte l’identité du pays. »

« Nous ne nous contentons pas d’attendre que les voyageurs viennent à nous : nous engageons activement nos marchés cibles, notamment à travers

organisé avec des partenaires locaux. Cela permet de renforcer les synergies avec les acteurs du tourisme et d’améliorer la compréhension de notre offre. »

« Ce sont des voyageurs qui recherchent des expériences authentiques, culturelles et responsables, en parfaite adéquation avec notre positionnement »,