Asie : les grands festivals qui peuvent transformer un voyage en expérience inoubliable

Au-delà du spectacle, certains événements permettent de découvrir la dimension spirituelle et culturelle des destinations. Au Cambodge, Pchum Ben, la fête des ancêtres, offre une immersion rare dans les traditions bouddhistes khmères. Du 10 au 12 octobre 2026, les familles se réunissent dans les pagodes pour rendre hommage aux générations passées.



Quelques semaines plus tard, le pays change totalement d'ambiance avec Bon Om Touk, le Festival de l'Eau (23 au 25 novembre 2026), qui fait vibrer Phnom Penh au rythme des courses de bateaux, concerts et célébrations populaires.



En Malaisie, Thaipusam (22 janvier 2027) impressionne par la ferveur des pèlerins qui gravissent les célèbres marches des grottes de Batu Caves dans une démonstration de foi spectaculaire.



Au Sri Lanka, de juillet à octobre (avec un pic en août et en septembre), le Minneriya Elephant Gathering constitue l'un des grands temps forts de l'année. Chaque saison sèche, des troupeaux d'éléphants se rassemblent autour du réservoir de Minneriya, donnant lieu à l'un des plus impressionnants spectacles animaliers d'Asie. Le moment est particulièrement saisissant en fin de journée, lorsque les animaux rejoignent les rives du réservoir baignées par la lumière du coucher du soleil. Ce phénomène naturel offre une immersion unique au cœur de la biodiversité sri-lankaise et illustre parfaitement le lien entre nature, conservation et tourisme responsable.