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Asie : les grands festivals qui peuvent transformer un voyage en expérience inoubliable

Et si la date du voyage devenait aussi importante que la destination elle-même ?


Aujourd'hui, les voyageurs français ne cherchent plus seulement à découvrir un pays. Ils veulent le comprendre, le ressentir, partager des moments authentiques avec les populations locales et vivre des expériences qui ont du sens.


Rédigé par DTH Travel le Lundi 8 Juin 2026 à 00:05

Bhoutan © DTH Travel
Bhoutan © DTH Travel
Dream Yacht
Dans cette quête d'immersion culturelle, les festivals et célébrations traditionnelles représentent une formidable opportunité. Pendant quelques jours, parfois quelques semaines, une destination révèle ce qu'elle a de plus précieux : ses croyances, ses traditions, son histoire, sa créativité et son identité.

Pour les professionnels du tourisme, ces événements constituent également un puissant levier de différenciation. Construire un itinéraire autour d'un festival ou d’un événement culturel permet de proposer une expérience unique, difficilement comparable à un circuit classique, tout en donnant une véritable valeur ajoutée au voyage.

L'Asie, avec sa diversité culturelle exceptionnelle, offre tout au long de l'année une multitude de célébrations qui méritent d'être intégrées dans les programmes de 2026 et 2027.

Quand un pays tout entier se met en fête

Certaines célébrations transforment littéralement une destination.
Au Bhoutan, les célèbres Tshechus réunissent communautés locales, moines et pèlerins autour de danses sacrées exécutées dans les monastères-forteresses du royaume himalayen. Le Paro Tshechu (18 au 22 mars 2027) et le Thimphu Tshechu (21 au 23 septembre 2026) figurent parmi les plus spectaculaires du pays.

Japon © DTH Travel
Japon © DTH Travel
Au Japon, le calendrier des festivals rythme les saisons. Des sculptures monumentales du Sapporo Snow Festival en février aux majestueux chars du Gion Matsuri de Kyoto en juillet, en passant par la magie intemporelle de la floraison des cerisiers au printemps, chaque période de l'année offre une vision différente de la culture japonaise.

Thaïlande © DTH Travel
Thaïlande © DTH Travel
En Thaïlande, le Festival des lanternes Yi Peng de Chiang Mai (24-25 novembre 2026) demeure l'une des expériences les plus emblématiques d'Asie. Des milliers de lanternes illuminent simultanément le ciel dans une atmosphère empreinte de spiritualité et d'émotion. Si vous souhaitez proposer cette expérience à vos clients, DTH Travel dispose encore de places disponibles pour assister à cet événement.

Des célébrations qui racontent l'âme d'un pays

Au-delà du spectacle, certains événements permettent de découvrir la dimension spirituelle et culturelle des destinations. Au Cambodge, Pchum Ben, la fête des ancêtres, offre une immersion rare dans les traditions bouddhistes khmères. Du 10 au 12 octobre 2026, les familles se réunissent dans les pagodes pour rendre hommage aux générations passées.

Quelques semaines plus tard, le pays change totalement d'ambiance avec Bon Om Touk, le Festival de l'Eau (23 au 25 novembre 2026), qui fait vibrer Phnom Penh au rythme des courses de bateaux, concerts et célébrations populaires.

En Malaisie, Thaipusam (22 janvier 2027) impressionne par la ferveur des pèlerins qui gravissent les célèbres marches des grottes de Batu Caves dans une démonstration de foi spectaculaire.

Au Sri Lanka, de juillet à octobre (avec un pic en août et en septembre), le Minneriya Elephant Gathering constitue l'un des grands temps forts de l'année. Chaque saison sèche, des troupeaux d'éléphants se rassemblent autour du réservoir de Minneriya, donnant lieu à l'un des plus impressionnants spectacles animaliers d'Asie. Le moment est particulièrement saisissant en fin de journée, lorsque les animaux rejoignent les rives du réservoir baignées par la lumière du coucher du soleil. Ce phénomène naturel offre une immersion unique au cœur de la biodiversité sri-lankaise et illustre parfaitement le lien entre nature, conservation et tourisme responsable.

L'événementiel, nouvel accélérateur de l'expérience client

L'Asie accueille également de plus en plus d'événements sportifs et culturels capables de devenir le point d'orgue d'un voyage.

À Luang Prabang, au Laos, DTH Travel propose à ses clients de participer au marathon « Run for Children » (24 octobre 2026). Une occasion unique de découvrir l’ancienne capitale royale au lever du soleil tout en soutenant une initiative solidaire en faveur de l’accès aux soins des enfants portée par le Lao Friends Hospital for Children.

Art Basel Hong Kong © DTH Travel
Art Basel Hong Kong © DTH Travel
À Hong Kong, le printemps concentre plusieurs événements majeurs : Art Basel Hong Kong (25 au 27 mars 2027), le Festival International du Film (31 mars au 11 avril 2027) ou encore le célèbre Rugby Sevens, qui attire chaque année visiteurs et passionnés du monde entier.

Philippines © DTH Travel
Philippines © DTH Travel
Les Philippines proposent également une expérience unique avec les festivals Sinulog, Ati-Atihan et Dinagyang en janvier 2027. Pendant plusieurs semaines, les rues se transforment en scènes géantes où se mêlent musique, danse et traditions religieuses.

L’opportunité de créer des voyages différents

Construire un itinéraire autour d'un événement demande cependant une préparation minutieuse. Les périodes de festivals entraînent souvent une forte demande hôtelière, des contraintes logistiques spécifiques et une fréquentation plus importante. C'est là que l'expertise locale devient essentielle pour sélectionner les hébergements et les activités adaptés ou encore combiner l'événement avec des destinations moins fréquentées à proximité.

L'objectif n'est pas seulement d'assister à une célébration, mais de permettre aux voyageurs d'en comprendre le sens et de la vivre dans les meilleures conditions.

Chez DTH Travel, nos équipes locales à travers 14 destinations en Asie accompagnent les professionnels du tourisme dans la création d'itinéraires sur mesure intégrant ces grands rendez-vous culturels, tout en préservant l'authenticité et le confort de l'expérience.

Parce qu'au-delà de la destination elle-même, ce sont souvent les moments de célébration qui laissent les souvenirs les plus durables.

Pour imaginer vos prochains itinéraires, les équipes DTH Travel sont à votre disposition.

DTH Travel, votre partenaire en Asie



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Tags : DTH Travel
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