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L’Asie peut-elle encore surprendre vos clients en 2026 ?


Découvrez de nouvelles façons de voyager au Laos, au Vietnam, en Chine, à Hong Kong et en Malaisie avec DTH Travel. Le réceptif réinvente les itinéraires en Asie autour de l’immersion, de la mobilité douce et du voyage responsable.


Rédigé par DTH Travel le Mercredi 27 Mai 2026 à 00:05

Kuala Lumpur, Malaisie © DTH Travel
Kuala Lumpur, Malaisie © DTH Travel
Martinique
Laos, Vietnam, Chine, Hong Kong, Malaisie… Des destinations devenues incontournables pour les voyageurs français.
Pour les professionnels du tourisme, l’enjeu n’est plus seulement de les proposer, mais de les raconter autrement.
Face à des clients plus expérimentés et exigeants, les itinéraires évoluent : moins démonstratifs, plus authentiques. Moins “checklist”, plus immersifs.
Présent dans 14 destinations en Asie, DTH Travel s’appuie sur ses équipes locales pour concevoir des programmes sur mesure, en phase avec ces nouvelles attentes.

Laos et Vietnam : exploration active, tourisme responsable et mobilités douces


Au Laos comme au Vietnam, DTH Travel développe une approche centrée sur les mobilités douces et des itinéraires à taille humaine, pour favoriser l’immersion tout en limitant l’impact environnemental.

Dans la province d’Oudomxay au Laos, Nam Kat Yorla Pa illustre une approche où le développement touristique s’adapte à la forêt, et non l’inverse.
Situé le long de la rivière Nam Kat, au cœur d’un environnement protégé, le site propose des expériences construites autour de cet écosystème : randonnées en forêt, tyroliennes, treks guidés par des experts locaux et balades à vélo.

Nam Kat Yorla Pa, Laos © DTH Travel
Nam Kat Yorla Pa, Laos © DTH Travel
Au Vietnam, DTH Travel mise sur les mobilités douces pour proposer une découverte plus immersive. Autour de Hue, les itinéraires à vélo et en e-bike empruntent des itinéraires bis et traversent rizières, villages et paysages agricoles.
Les arrêts réguliers permettent de rencontrer les communautés locales et de découvrir des sites culturels.
Dans les métropoles incontournables de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, des itinéraires urbains, pensés pour limiter l’usage de la voiture, invitent à découvrir ces destinations autrement, entre quartiers populaires, marchés de rue, tables gastronomiques et patrimoine culturel.

Hong Kong : une expérience urbaine bas carbone

Jardin Nan Lian à Kowloon © DTH Travel
Jardin Nan Lian à Kowloon © DTH Travel
Souvent perçue comme une destination stopover, Hong Kong mérite pourtant un séjour à part entière. DTH Travel propose ici une approche résolument urbaine et immersive, structurée autour d’un principe simple : découvrir la destination en une journée en empruntant exclusivement les transports publics et en parcourant ses quartiers à pied.

L’expérience repose sur un réseau particulièrement performant (tramways, métro - MTR -, ferries), permettant de traverser la ville et d’explorer ses quartiers sans voiture.
Un choix qui réduit l’empreinte carbone du séjour tout en offrant une immersion immédiate dans le quotidien des habitants.

À Central, la découverte se concentre autour de Hollywood Road, entre galeries, antiquaires et street art, dans un environnement urbain dense et vivant.

À proximité, Upper Lascar Row (appelé communément Cat Street) regroupe étals d’antiquités et objets de seconde main, allant de porcelaines à des pièces de collection dans un marché traditionnel.

De l’autre côté du port, à Kowloon, le Chi Lin Nunnery, construit selon l’architecture de la dynastie Tang, et le jardin Nan Lian contrastent avec l’intensité urbaine environnante et offre une véritable respiration au cœur de la ville.
Enfin, à Mong Kok, le Ladies Market incarne l’énergie la plus populaire de Hong Kong. Ici, le marché propose une large gamme de produits du quotidien, souvenirs et accessoires, dans une ambiance typiquement locale.

Minqin : Écotourisme et engagement local au cœur de la Chine

Minqin, Chine © DTH Travel
Minqin, Chine © DTH Travel
Dans la province du Gansu, Minqin illustre une autre manière de découvrir la Chine.
Située entre les déserts du Tengger et du Badain Jaran, cette région fragile se caractérise par un équilibre délicat entre oasis, zones agricoles et espaces arides.

Depuis plusieurs décennies, les communautés locales y mènent un travail constant pour lutter contre la désertification, notamment à travers la plantation de saxauls, des arbustes essentiels à la stabilisation des sols et à la préservation des terres.

DTH Travel propose aux voyageurs de découvrir ces initiatives mais aussi d’y participer.
Balades le long des forêts, rencontres avec les agriculteurs, et même participation à des actions de reforestation selon la saison.
L’expérience va ainsi au-delà de la simple découverte : elle devient contributive et pédagogique.

Malaisie : voyager en train électrique de Johor Bahru à Penang

Train en Malaisie © DTH Travel
Train en Malaisie © DTH Travel
DTH Travel propose un itinéraire ferroviaire de 7 jours à travers la Malaisie en train ETS (Electric Train Service) sur la côte ouest, de Johor Bahru à Penang, en passant par Malacca, Kuala Lumpur et Ipoh.

À bord du train, les paysages défilent lentement entre palmeraies, zones rurales et petites villes, révélant une Malaisie plus authentique loin des circuits classiques.

Première étape : Malacca. Ville de mémoire et de métissages, elle raconte plusieurs siècles d’influences successives portugaises, hollandaises, britanniques et peranakan, visibles dans son architecture comme dans son atmosphère.

Puis Kuala Lumpur marque un changement de rythme. Ici, histoire et modernité coexistent sans rupture.
Merdeka Square rappelle les fondements historiques du pays, tandis que les tours Petronas incarnent une ambition contemporaine assumée.

Plus au nord, Ipoh surprend. Ancienne ville minière, aujourd’hui plus discrète mais pleine de caractère, elle révèle un patrimoine préservé, des quartiers vivants et des paysages naturels inattendus.
Enfin, Penang vient conclure le parcours. À George Town, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la vie quotidienne, la gastronomie et la diversité culturelle donnent toute son énergie à la ville.

Une nouvelle manière de construire les voyages en Asie


À travers ces exemples, une tendance de fond s’impose : la valeur d’un voyage ne repose plus uniquement sur la destination, mais sur la manière dont il est conçu.

C’est dans cette logique que DTH Travel accompagne les professionnels du tourisme : en s’appuyant sur ses équipes locales pour concevoir des programmes sur mesure, capables de renouveler la manière dont ces destinations sont vendues et vécues.

Plus que jamais, l’enjeu n’est pas seulement d’emmener les voyageurs en Asie, mais de leur permettre d’en faire l’expérience autrement y compris lorsqu’ils pensent déjà la connaître.

Pour imaginer vos prochains itinéraires, les équipes DTH Travel sont à votre disposition.





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Tags : DTH Travel
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