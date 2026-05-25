L’Asie peut-elle encore surprendre vos clients en 2026 ?

Souvent perçue comme une destination stopover, Hong Kong mérite pourtant un séjour à part entière. DTH Travel propose ici une approche résolument urbaine et immersive, structurée autour d’un principe simple : découvrir la destination en une journée en empruntant exclusivement les transports publics et en parcourant ses quartiers à pied.



L’expérience repose sur un réseau particulièrement performant (tramways, métro - MTR -, ferries), permettant de traverser la ville et d’explorer ses quartiers sans voiture.

Un choix qui réduit l’empreinte carbone du séjour tout en offrant une immersion immédiate dans le quotidien des habitants.



À Central, la découverte se concentre autour de Hollywood Road , entre galeries, antiquaires et street art, dans un environnement urbain dense et vivant.



À proximité, Upper Lascar Row (appelé communément Cat Street ) regroupe étals d’antiquités et objets de seconde main, allant de porcelaines à des pièces de collection dans un marché traditionnel.



De l’autre côté du port, à Kowloon, le Chi Lin Nunnery , construit selon l’architecture de la dynastie Tang, et le jardin Nan Lian contrastent avec l’intensité urbaine environnante et offre une véritable respiration au cœur de la ville.

Enfin, à Mong Kok, le Ladies Market incarne l’énergie la plus populaire de Hong Kong. Ici, le marché propose une large gamme de produits du quotidien, souvenirs et accessoires, dans une ambiance typiquement locale.