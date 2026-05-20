Laurent Abitbol (Selectour) : « Le voyage à la carte et la montée en gamme sont notre avenir »

Après une très longue période d’interruption, Selectour relance son Salon des Réceptifs, avec la volonté d’en faire un nouveau rendez-vous annuel.
Pour l’occasion, le réseau à l’hippocampe a réuni 115 réceptifs de France et du monde entier référencés, et 220 agences adhérentes sous la coupole de l’hôtel Intercontinental de Paris, le 20 mai 2026.
Dans un environnement marqué par la montée en puissance de l’IA et la concurrence toujours plus forte des agences en ligne, « le voyage à la carte et la montée en gamme sont notre avenir » a assuré Laurent Abitbol, président du directoire, en préambule.
Le voyage sur-mesure est d’autant plus intéressant pour les agences que celles-ci pratiquent une marge moyenne d’environ 20%.
Lire aussi : Laurent Abitbol : après le businessman, l'homme politique ?
Pour l’occasion, le réseau à l’hippocampe a réuni 115 réceptifs de France et du monde entier référencés, et 220 agences adhérentes sous la coupole de l’hôtel Intercontinental de Paris, le 20 mai 2026.
Dans un environnement marqué par la montée en puissance de l’IA et la concurrence toujours plus forte des agences en ligne, « le voyage à la carte et la montée en gamme sont notre avenir » a assuré Laurent Abitbol, président du directoire, en préambule.
Le voyage sur-mesure est d’autant plus intéressant pour les agences que celles-ci pratiquent une marge moyenne d’environ 20%.
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Cadre juridique et responsabilité passés au crible
Ce Salon des Réceptifs a notamment permis aux adhérents présents de participer à une cession d’information sur le cadre juridique (responsabilité, contrat de vente, etc.) du voyage sur-mesure, les risques, points de vigilance et bonnes pratiques, puis une table ronde et un workshop géant.
Assurever a également présenté son produit Protexio. Proposé à 1,99% du prix du voyage, il permet aux agences de s’assurer contre les risques d’un voyage sur-mesure (annulations, grèves, intempéries, catastrophes naturelles, défaillances d’un prestataire, etc.) et de protéger leur marge.
Lire aussi : 2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
Assurever a également présenté son produit Protexio. Proposé à 1,99% du prix du voyage, il permet aux agences de s’assurer contre les risques d’un voyage sur-mesure (annulations, grèves, intempéries, catastrophes naturelles, défaillances d’un prestataire, etc.) et de protéger leur marge.
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« Ce n’est pas une crise économique, mais psychologique »
En 2025, Selectour a réalisé un volume d’affaires de 36 millions d’euros avec les réceptifs référencés par le réseau, en progression de 3,5% par rapport à 2024. De janvier à fin avril, la croissance atteint encore 6%, à 11,5 M€.
Une évolution positive, à contre-courant de la tendance générale du marché. Les réservations tourisme chez Selectour affichent un retrait de 24% sur les mois de mars, avril et mai, à l’instar de toute la profession.
« Chaque mois, ça baisse un peu plus. Ce n’est pas une crise économique, mais une crise psychologique » estime Laurent Abitbol, qui conseille à ses adhérents de faire le dos rond autant que possible dans l’espoir d’une reprise, dès la réouverture hypothétique du détroit d’Ormuz.
« Le client veut partir, ce n’est pas une question de prix. Notre ennemi, ce sont les chaînes d’information. C’est une drogue… » ajoute-t-il.
Il en profite pour conseiller aux TO de ne pas casser les prix pour l’été , au risque de brouiller les référentiels et de ne plus vendre au bon prix dans les prochaines années, mais plutôt de réduire leurs capacités.
Une évolution positive, à contre-courant de la tendance générale du marché. Les réservations tourisme chez Selectour affichent un retrait de 24% sur les mois de mars, avril et mai, à l’instar de toute la profession.
« Chaque mois, ça baisse un peu plus. Ce n’est pas une crise économique, mais une crise psychologique » estime Laurent Abitbol, qui conseille à ses adhérents de faire le dos rond autant que possible dans l’espoir d’une reprise, dès la réouverture hypothétique du détroit d’Ormuz.
« Le client veut partir, ce n’est pas une question de prix. Notre ennemi, ce sont les chaînes d’information. C’est une drogue… » ajoute-t-il.
Il en profite pour conseiller aux TO de ne pas casser les prix pour l’été , au risque de brouiller les référentiels et de ne plus vendre au bon prix dans les prochaines années, mais plutôt de réduire leurs capacités.
Une offre de réceptifs élargie et améliorée
La croissance de l’activité avec les réceptifs est liée à des agences de plus en plus sensibles à l’idée de construire des produits personnalisés et différenciants pour répondre aux attentes de leurs clients, avec une totale maîtrise de l’offre.
Elle dépend aussi d’une offre élargie. Pour la période 2026/2028, Selectour référence 137 réceptifs étrangers et 13 réceptifs français (des agences Selectour qui proposent des offres dans l'Hexagone, comme Girardot Voyages en Bourgogne).
Derrière une apparente stabilité, ce nombre cache en réalité une trentaine de sortants et autant d’entrants, avec la volonté de référencer des spécialistes du luxe, qui proposent des services personnalisés ou de conciergerie, ainsi que des réceptifs fortement engagés sur le tourisme durable et responsable.
Elle dépend aussi d’une offre élargie. Pour la période 2026/2028, Selectour référence 137 réceptifs étrangers et 13 réceptifs français (des agences Selectour qui proposent des offres dans l'Hexagone, comme Girardot Voyages en Bourgogne).
Derrière une apparente stabilité, ce nombre cache en réalité une trentaine de sortants et autant d’entrants, avec la volonté de référencer des spécialistes du luxe, qui proposent des services personnalisés ou de conciergerie, ainsi que des réceptifs fortement engagés sur le tourisme durable et responsable.
Toilettage pour la plateforme Hip Réceptif
La nouvelle sélection permet également à Selectour d’ajouter de nouvelles destinations (Albanie, Allemagne, Bahamas, République dominicaine, Nicaragua) et de se renforcer sur l’Ile Maurice, le Japon ou le Royaume-Uni. Soit un total de 134 destinations couvertes.
Pour gagner en efficacité, l’offre est regroupée sur la plateforme interne Hip Réceptif. Opérationnelle depuis dix ans, elle va bénéficier d’un toilettage à la fin de ce mois de mai.
Outre un nouveau design, les fonctionnalités seront améliorées (avis des agences sur les réceptifs, formations sur les destinations, tracés visualisables des circuits, etc.).
Pour gagner en efficacité, l’offre est regroupée sur la plateforme interne Hip Réceptif. Opérationnelle depuis dix ans, elle va bénéficier d’un toilettage à la fin de ce mois de mai.
Outre un nouveau design, les fonctionnalités seront améliorées (avis des agences sur les réceptifs, formations sur les destinations, tracés visualisables des circuits, etc.).
L’influenceur Bruno Maltor en première ligne
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Cette politique passe également par une politique de communication mise en place en 2023 avec l’influenceur Bruno Maltor, suivi par plus de 4 millions de personnes.
Selectour lui a organisé trois voyages sur-mesure, en Namibie, Ouzbékistan et récemment en Egypte, en échange d’une visibilité sur les réseaux sociaux. Les images de ce dernier périple sont visibles sur Youtube depuis le 20 mai.
« Dans un premier temps, il s’agit de développer la notoriété de Selectour et de toucher une audience de 25/45 ans qui sera notre clientèle de demain » précise Bertrand Bonnefoi, qui prendra les fonctions de directeur général de Selectour en fin d’année.
Lire aussi : Bertrand Bonnefoi remplace Jean-Noël Lefeuvre
Les voyages créés pour Bruno Maltor sont également commercialisés à l’identique par les agences Selectour. Une centaine de dossiers (2 personnes par dossier en moyenne) ont été vendus, soit plusieurs centaines de milliers d’euros de volume d’affaires uniquement en prestations terrestres.
Selectour lui a organisé trois voyages sur-mesure, en Namibie, Ouzbékistan et récemment en Egypte, en échange d’une visibilité sur les réseaux sociaux. Les images de ce dernier périple sont visibles sur Youtube depuis le 20 mai.
« Dans un premier temps, il s’agit de développer la notoriété de Selectour et de toucher une audience de 25/45 ans qui sera notre clientèle de demain » précise Bertrand Bonnefoi, qui prendra les fonctions de directeur général de Selectour en fin d’année.
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En complément de l’offre des TO
Aujourd’hui, cette activité avec les réceptifs représente environ 10% des ventes tourisme de Selectour, une proportion que Laurent Abitbol aimerait voir rapidement grimper à 30%.
« Cette croissance ne se fera pas au détriment de nos tour-opérateurs partenaires, mais en complément avec des offres différentes » veut rassurer Laurent Abitbol.
Il incite d’ailleurs les adhérents de Selectour à revendre uniquement les TO référencés pour se protéger des éventuelles défaillances de producteurs qui pourraient survenir dans les mois à venir, suite à la crise actuelle.
« Cette croissance ne se fera pas au détriment de nos tour-opérateurs partenaires, mais en complément avec des offres différentes » veut rassurer Laurent Abitbol.
Il incite d’ailleurs les adhérents de Selectour à revendre uniquement les TO référencés pour se protéger des éventuelles défaillances de producteurs qui pourraient survenir dans les mois à venir, suite à la crise actuelle.