Laurent Abitbol (Selectour) : « Le voyage à la carte et la montée en gamme sont notre avenir »

En 2025, Selectour a réalisé un volume d’affaires de 36 millions d’euros avec les réceptifs référencés par le réseau, en progression de 3,5% par rapport à 2024. De janvier à fin avril, la croissance atteint encore 6%, à 11,5 M€.



Une évolution positive, à contre-courant de la tendance générale du marché. Les réservations tourisme chez Selectour affichent un retrait de 24% sur les mois de mars, avril et mai, à l’instar de toute la profession.



« Chaque mois, ça baisse un peu plus. Ce n’est pas une crise économique, mais une crise psychologique » estime Laurent Abitbol, qui conseille à ses adhérents de faire le dos rond autant que possible dans l’espoir d’une reprise, dès la réouverture hypothétique du détroit d’Ormuz.



« Le client veut partir, ce n’est pas une question de prix. Notre ennemi, ce sont les chaînes d’information. C’est une drogue… » ajoute-t-il.



Il en profite pour conseiller aux TO de ne pas casser les prix pour l’été , au risque de brouiller les référentiels et de ne plus vendre au bon prix dans les prochaines années, mais plutôt de réduire leurs capacités.