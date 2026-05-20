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Vacances 2026 : les Français voyageront et dépenseront moins que leurs voisins

Selon le Global Travel Confidence Index 2026 d'Allianz Partners


Le dernier baromètre mondial d’Allianz Partners révèle un net recul des intentions de voyage des Français pour l’été 2026. Seuls 59% prévoient de partir en vacances et 18% envisagent un séjour à l’étranger, soit les taux les plus faibles parmi les dix marchés étudiés.


Rédigé par le Mercredi 20 Mai 2026 à 19:01

Les Français sont parmi les plus prudents d'Europe sur leur budget vacances - Depositphotos.com, miniwide.ss.gmail.com
Les Français sont parmi les plus prudents d'Europe sur leur budget vacances - Depositphotos.com, miniwide.ss.gmail.com
CroisiEurope
Une étude réalisée par Allianz Partners et Ipsos auprès de 11 000 personnes dans dix pays montre que les voyageurs français apparaissent parmi les plus prudents et les plus contraints sur le plan budgétaire en 2026.

Ces derniers prévoient en moyenne un budget de 991 euros par personne pour leurs vacances d’été, soit plus de 30% en dessous des moyennes mondiale et européenne.

À l’échelle mondiale, le budget moyen atteint 1 572 euros par voyageur.

Des vacances plus locales et plus sobres

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Le voyage domestique reste privilégié par une partie importante des voyageurs français, dans un contexte de maîtrise des dépenses.

Les destinations balnéaires, la campagne et la montagne représentent 31% des projets de vacances, tandis que 19% des voyageurs envisagent des séjours urbains.

L’étude souligne également une consommation plus modérée des expériences touristiques. Seuls 19% des Français envisagent des voyages liés à des concerts, festivals ou spectacles, et 16% prévoient une croisière, soit les taux les plus faibles des marchés analysés.

Le baromètre met aussi en avant un rapport particulier des Français à l’assurance voyage. Près d’un voyageur français sur deux déclare ne jamais souscrire d’assurance voyage, le taux le plus élevé des pays étudiés.

A lire aussi : Budget, sécurité, destinations : quelles tendances pour les vacances été 2026 ?

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Tags : allianz partners
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