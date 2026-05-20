Vacances 2026 : les Français voyageront et dépenseront moins que leurs voisins

Lerestepar une partie importante des voyageurs français, dans un contexte de maîtrise des dépenses.Les destinations balnéaires, la campagne et la montagne représententdes projets de vacances, tandis quedes voyageurs envisagent des séjours urbains.L’étude souligne également unedes expériences touristiques. Seulsdes Français envisagent des voyages liés à des concerts, festivals ou spectacles, etprévoient une croisière, soit les taux les plus faibles des marchés analysés.Le baromètre met aussi en avant un rapport particulier des Français à. Prèsdéclare ne jamais souscrire d’assurance voyage,des pays étudiés.