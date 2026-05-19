Vacances d’été : Costa Croisières joue la carte de la sérénité

« Aujourd’hui, la véritable valeur au moment de choisir ses vacances réside dans la possibilité de les planifier en toute sérénité »

À cela s’ajoutent plusieurs arguments commerciaux :jusqu’au 3 juin, unévitant toute hausse liée au carburant sur la partie croisière pour les départs méditerranéens jusqu’au 30 septembre 2026, ainsi qu’une offre depour certains départs depuis La Seyne-sur-Mer., explique Francesco Muglia, Chief Commercial Officer et Senior Vice-President de Costa Croisières.Le dirigeant s’appuie notamment sur les données de l’European Travel Commission, selon lesquelles