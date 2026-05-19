Vacances d’été : Costa Croisières joue la carte de la sérénité

Costa Croisières met en avant une série de dispositifs destinés à rassurer les clients au moment de réserver - Photo : Costa
Entre tensions géopolitiques, inflation persistante et besoin de souplesse, les vacanciers cherchent désormais des offres capables de conjuguer simplicité, visibilité budgétaire et flexibilité
C’est dans ce contexte que Costa Croisières met en avant une série de dispositifs destinés à rassurer les clients au moment de réserver.
La compagnie annonce notamment une offre "Modifiez sans frais" applicable aux croisières méditerranéennes réservées jusqu’au 3 juin 2026.
Les passagers pourront changer leur date de départ ou leur destination jusqu’à 30 jours avant l’embarquement, sans frais supplémentaires selon les conditions prévues.
C’est dans ce contexte que Costa Croisières met en avant une série de dispositifs destinés à rassurer les clients au moment de réserver.
La compagnie annonce notamment une offre "Modifiez sans frais" applicable aux croisières méditerranéennes réservées jusqu’au 3 juin 2026.
Les passagers pourront changer leur date de départ ou leur destination jusqu’à 30 jours avant l’embarquement, sans frais supplémentaires selon les conditions prévues.
Un prix carburant garanti
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À cela s’ajoutent plusieurs arguments commerciaux : 50% de réduction pour le second passager jusqu’au 3 juin, un "prix carburant garanti" évitant toute hausse liée au carburant sur la partie croisière pour les départs méditerranéens jusqu’au 30 septembre 2026, ainsi qu’une offre de train gratuit depuis Paris et Lyon pour certains départs depuis La Seyne-sur-Mer.
« Aujourd’hui, la véritable valeur au moment de choisir ses vacances réside dans la possibilité de les planifier en toute sérénité », explique Francesco Muglia, Chief Commercial Officer et Senior Vice-President de Costa Croisières.
Le dirigeant s’appuie notamment sur les données de l’European Travel Commission, selon lesquelles 82% des Européens prévoient de partir en vacances cette année.
Lire aussi : Costa Croisières dévoile son Tour du Monde pour 2028
« Aujourd’hui, la véritable valeur au moment de choisir ses vacances réside dans la possibilité de les planifier en toute sérénité », explique Francesco Muglia, Chief Commercial Officer et Senior Vice-President de Costa Croisières.
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