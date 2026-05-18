Andreas Gantenbein (ex-Aerticket) rejoint DERTOUR Group

Andreas Gantenbein rejoint Dertour Group au poste de Director Digital Transformation & Product. Basé à Zurich, il a pris ses fonctions en mai 2026.
Cette nomination intervient après plusieurs années passées au sein du groupe AERTiCKET Group, où Andreas Gantenbein occupait différentes responsabilités de direction.
Depuis 2022, il était notamment Managing Director Belgium chez Skyways AERTICKET à Bruxelles. Il présidait également CMS VACANCES - AERTiCKET GROUP depuis 2019 et dirigeait parallèlement les activités d’AERTICKET Suisse.
Avant cette expérience, il avait travaillé près de cinq ans chez FTI Group comme Group Director Business Planning. Sa carrière s’est également construite au sein de TUI Suisse, où il a occupé pendant plus de onze ans les fonctions de Director of Business Development, Flights, Car Rental & Marketing.
Cette nomination intervient après plusieurs années passées au sein du groupe AERTiCKET Group, où Andreas Gantenbein occupait différentes responsabilités de direction.
Depuis 2022, il était notamment Managing Director Belgium chez Skyways AERTICKET à Bruxelles. Il présidait également CMS VACANCES - AERTiCKET GROUP depuis 2019 et dirigeait parallèlement les activités d’AERTICKET Suisse.
Avant cette expérience, il avait travaillé près de cinq ans chez FTI Group comme Group Director Business Planning. Sa carrière s’est également construite au sein de TUI Suisse, où il a occupé pendant plus de onze ans les fonctions de Director of Business Development, Flights, Car Rental & Marketing.
Andreas Gantenbein a débuté sa carrière dans le tourisme chez FTI Touristik AG Schweiz en tant que Product Manager FIT Worldwide/Flightshop.
Dans ses nouvelles fonctions chez DERTOUR Group, il sera notamment chargé des sujets liés à la transformation digitale et aux produits, dans un contexte où les grands groupes touristiques cherchent à renforcer l’intégration des données, la fluidité des parcours clients et l’efficacité opérationnelle.
Dans ses nouvelles fonctions chez DERTOUR Group, il sera notamment chargé des sujets liés à la transformation digitale et aux produits, dans un contexte où les grands groupes touristiques cherchent à renforcer l’intégration des données, la fluidité des parcours clients et l’efficacité opérationnelle.